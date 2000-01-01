За что штрафуют фигуристов? Загитову наказывали за время, Липницкую — за остановку проката

За что с фигуристов снимают баллы?
Полная коллекция штрафов от ISU.
Падение — причём не только с прыжка
Балл штрафа дают, если фигурист упал на лёд независимо от элемента – прыжок это, дорожка шагов или вращение. Причём действует прогрессивная шкала: за первое и второе снимают по баллу, за третье – два и так далее.
Если в парных видах на льду оказывается один из партнёров, то дуэт штрафуют на балл. Если упали оба партнёра – штрафуют на два.
Нарушение временных рамок — штраф за каждые 5 секунд
Если программа закончилась слишком рано или, наоборот, слишком поздно и вышла за рамки установленных правил, за это тоже наказывают, причём строго. В 2019-м за перекат короткой программы оштрафовали Алину Загитову.
Затяжка времени
Если фигурист начинает программу позднее положенных 30 секунд на подготовку – его штрафуют на балл. В такой ситуации оказалась Софья Муравьёва на последнем чемпионате России.
Падение части костюма на лёд
Если вдруг какая-то деталь платья оторвалась и упала на лёд, за это штрафуют на один балл. Из-за этого правила Татьяне Волосожар и Максиму Транькову пришлось отказаться от детали постановки в «Маскараде».
Также фигуриста могут оштрафовать за костюм, не соответствующий регламенту. К примеру, в правилах прописано, как должны выглядеть брюки на девушках: допускаются только комбинезоны с полностью закрытыми ногами.
Прерывание программы
Если фигурист прерывается в исполнении программы на 10-20 секунд, за это следует штраф в один балл, если на 20-30 секунд – в два балла, на 30-40 секунд – в три балла.
Если фигурист подъезжает к судьям и продолжает исполнять программу с того места, на котором остановился, это карается пятью баллами штрафа – так случилось, например, у Юлии Липницкой на её последнем турнире.
Запрещённые элементы
Если фигурист исполняет сальто или другой запрещённый элемент из списка ISU, его штрафуют на два балла. Если элемент не оговорён федерацией, его просто не засчитывают.
За что штрафуют фигуристов? Загитову наказывали за время, Липницкую — за остановку проката
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