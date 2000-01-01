За что штрафуют фигуристов? Загитову наказывали за время, Липницкую — за остановку проката

Падение — причём не только с прыжка

Балл штрафа дают, если фигурист упал на лёд независимо от элемента – прыжок это, дорожка шагов или вращение. Причём действует прогрессивная шкала: за первое и второе снимают по баллу, за третье – два и так далее.