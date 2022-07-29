Лучшая юниорка России рискует остаться без титулов. Даже у Тутберидзе душа за неё болит

Одна из самых талантливых учениц Этери Тутберидзе Софья Акатьева страдает от превратностей судьбы. Постоянные отмены международных стартов, а теперь и отстранение российских спортсменов мешают ей проявить себя и взять титулы на юниорском уровне. Но ещё более несправедливо то, что юная фигуристка ещё три года вынуждена ждать выхода во взрослые из-за неудачной даты рождения.

За столь длительный срок может произойти всё что угодно, и не факт, что Соня сохранит звенящую форму и избежит травм.



Тутберидзе бьёт тревогу: в мире большого спорта Соня — никто, а время играет против неё.

Глобальное невезение лучшей юниорки России

Софья Акатьева впервые громко заявила о себе в 10 лет, когда участвовала в шоу «Ледниковый период. Дети». Уже тогда специалисты отмечали её большой потенциал и прочили ей успешную карьеру. После проекта Софья действительно не затерялась: она регулярно брала награды на детских стартах и вышла в юниоры одной из главных фавориток. Было очевидно, что у Этери Тутберидзе растёт очередная звезда. Однако на этот раз юной звезде отчаянно не дают разгореться различные обстоятельства.



Будучи рекордсменкой по набранным баллам в произвольной и по сумме обеих программ среди юниорок, Софья к 15 годам не обладает ни одним международным титулом. Единственные зарубежные старты Акатьевой — это два юниорских этапа Гран-при в прошлом сезоне. Всё остальное — исключительно внутренние турниры.

Софья Акатьева на пьедестале этапа Гран-при Фото: Jurij Kodrun — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Понятно, что многие соревнования Международный союз конькобежцев (ISU) отменял последние два года из-за пандемии, и Соня лишь одна из многих пострадавших от этого спортсменов. И всё же её случай особенный, ведь, помимо прочего, ей крайне не повезло с датой рождения — 7 июля. Появись она на свет неделей раньше, могла бы выйти во взрослые в следующем сезоне, как это сделает другая 15-летняя ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Аделия старше Сони всего на месяц, но по правилам кататься на взрослом уровне могут лишь фигуристы, которые достигли 15 лет до 1 июля текущего года.



Точнее, могли. Этот год — последний, когда есть возможность перейти во взрослые в 15 лет. Поэтапное поднятие возрастного ценза не позволит Соне сделать это ни через год, ни через два. Только в 2025 году, когда ей исполнится 18 лет, она сможет наконец-то попрощаться с юниорской карьерой.



Масштаб невезения талантливой фигуристки неприятно поражает.

«Акатьева — никто. Без титула, без ничего»

Самое обидное, что Соня давно способна бороться на равных со взрослыми девушками. В её контенте три элемента ультра-си — тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов— прямо как у Камилы Валиевой. Как выдержать сильной фигуристке ещё три года в юниорах, решительно непонятно. Каким-то образом ей нужно сохранять мотивацию и терпеливо ждать наступления долгожданного звёздного часа. Но будет ли он? Брать медали и титулы нужно здесь и сейчас, пока ты на пике. А что будет завтра, никому не известно.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Соня имела отличные шансы выиграть в этом году чемпионат мира среди юниоров, но из-за отстранения наших спортсменов она туда не поехала. Чемпионкой стала американка Изабо Левито, которая определённо слабее Сони, что отчётливо показывает сравнение их оценок на стартах. Тем не менее главное юниорское золото теперь у Левито, а Соня по-прежнему, как честно и без прикрас сказала Этери Тутберидзе, «никто».



«Та же Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров. Ну, вот и что? А она — никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня», — сетовала Тутберидзе в беседе с Татьяной Тарасовой.

Этери не зря переживает за судьбу одарённой воспитанницы. Этим летом Соня неожиданно получила травму ноги на сборах в Новогорске. Не из-за интенсивных нагрузок или неудачного исполнения прыжка, а из-за случайного столкновения с Дарьей Усачёвой на раскатке. Для Даши оно закончилось благополучно, а для Сони – порезом ноги о конёк подруги по команде. Девушке пришлось покинуть Новогорск и восстанавливаться дома. Когда же она вернулась, то стала осторожничать на тренировках. Тутберидзе это не понравилось. Хотя чему удивляться? Торопиться Соне некуда.

«Она вышла, она себя бережёт. Я говорю: подожди, а что ты себя бережёшь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез. Всё, теперь давай», — рассказывала Тутберидзе в сюжете Первого канала.



Но как же объяснить Соне, зачем ей нужно стараться? До выхода во взрослые целых три года, а на международные турниры наших юниоров пускать пока не хотят.

«Расстроилась, когда сказали, что соревнований у меня не будет»

Для юных фигуристов особенно важна соревновательная практика. Но в прошлом сезоне Соня откаталась всего на четырёх стартах. Продемонстрировать умопомрачительные прыжки вкупе с отличным скольжением толком было негде. Девушку это расстраивает не меньше, чем тренеров. Она пропадает на тренировках, накатывает программы до совершенства, но её успехи остаются по большей части на катке «Хрустального». Ежедневный труд никак не окупается: сильнейшая юниорка постоянно остаётся за бортом.



Казалось бы, в этой сложной ситуации нужно поддержать Соню, не дать ей потерять стимул развиваться. Однако наша Федерация фигурного катания (ФФККР) не спешит представлять её широкой публике.



Так, в прошлом сезоне Акатьеву не взяли на чемпионат России в Санкт-Петербурге, где она очень рассчитывала выступить после отмены финала Гран-при. Но чиновники остались непреклонны: участвовать в чемпионате России могут лишь фигуристки, которым исполнилось 14 лет до 1 июля текущего года. А могли бы сделать и исключение, как это было в своё время с Алёной Косторной и Анной Фроловой.

Софья Акатьева Фото: РИА Новости

Позже Соня не скрывала разочарования. После короткой программы на первенстве России в январе она признавалась, что целенаправленно набирала форму для финала Гран-при и чемпионата России.

«Готовиться было не сильно тяжело, но я расстроилась, когда мне сказали, что соревнований в декабре у меня не будет. Я к ним основательно готовилась, и к чемпионату России, и к финалу юниорской серии Гран-при. Это были очень важные для меня соревнования. Расстроилась, но продолжила работу, зная, что первенство России среди юниоров всё-таки состоится. Скучно не было, пока взрослые готовились к чемпионату России, была сосредоточена на себе», — приводит слова Акатьевой «Спорт-экспресс».



Как же несправедливо, что какие-то семь дней оказались роковыми для спортивной карьеры Сони. Её талант расцветает, а она маринуется на тренировках в ожидании лучших времён.



Удастся ли ей завоевать хотя бы один значимый титул? «Завтрашнего дня может не быть».