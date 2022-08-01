Помолвка Степановой и романтика Трусовой и Кондратюка. Как фигуристы развлекаются в Сочи

Медведева и Щербакова поют босиком, Валиева катается на картах с Квителашвили, а Синицина и Кацалапов наслаждаются обществом друг друга.

Российские фигуристы активно выступают в ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха в жарком Сочи, но между выступлениями они ни минуты не скучают. Вылазки на природу, экстрим, концерты и романтика — на популярном морском курорте возможно всё.

Камила Валиева и Анна Щербакова поражают активностью вопреки большой рабочей нагрузке, Александра Трусова и Марк Кондратюк вместе падают в бездну, а Александра Степанова наконец примеряет статус невесты!



Концентрация веселья и любви фигуристов на побережье Чёрного моря очень радует болельщиков.

Захватывающие развлечения Валиевой

Камила Валиева отлично вписалась в дружную команду ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В свободное время юная олимпийская чемпионка с удовольствием общается и веселится с другими артистами. В компании Дмитрия Соловьёва, Мориса Квителашвили и Максима Ковтуна скучать не приходится. Даже обычный поход в бассейн у них превращается в целое представление. Так, Камила поделилась в «Телеграме» забавным видео, как они с ребятами по очереди ныряют в воду. Каждый делает это в своём стиле, чем непременно вызывает улыбку.

Полноценные выходные между выступлениями в шоу фигуристы проводят максимально активно. Поездка на курорт «Роза Хутор» и подъём в горы подарили им массу впечатлений. Но самое яркое приключение на Красной Поляне случилось с ними в Skypark. Камила и другие спортсмены прошлись по подвесному мосту над рекой, а храбрые парни пощекотали нервы экстремальными развлечениями. Морис и Дима так и вовсе прыгнули на банджи (эластичном канате) с высоты 207 метров!

Выброс адреналина фигуристам обеспечила и прогулка по Сочи Парку. Они выбрали самые крутые аттракционы и вдоволь накричались. Кроме того, они попали на пенную вечеринку, где с радостью украсили друг друга шапками из пены.

Незабываемые эмоции участники «Аленького цветочка» испытали также на импровизированном чемпионате по картингу. Камила уже пробовала себя в роли гонщика в Москве, а в Сочи подняла навыки вождения карта на новый уровень.

Щербакова и Медведева зажгли под МакSим

Анна Щербакова, несмотря на очень плотный график в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», тоже не забывает про отдых. Распустив длинные шикарные волосы, она греется под солнышком на сочинских пляжах и дышит морским воздухом. Её фотографии на фоне волн — настоящее произведение искусства. Болельщики в восторге от кадров Ани на пляже: олимпийская чемпионка на них словно морская богиня.



«Ловлю закат солнца», — написала Щербакова под фотографиями в соцсетях.

Но релакс и фотосессии у моря — не единственные развлечения Ани в Сочи. Она совсем не против и оторваться на концертах. В день фестиваля VK Fest много трудилась: сначала давала содержательное интервью Авербуху, затем каталась в шоу.

Но вместо того, чтобы упасть от усталости на кровать в отеле после такого насыщенного дня, она вместе с Евгенией Медведевой поспешила на ночной концерт. Фигуристки от души танцевали под популярные песни и подпевали звёздам на сцене.

Особенно Жене и Ане запомнилось выступление певицы MaкSим. Её хит «Знаешь ли ты» воспитанницы Тутберидзе продолжали петь и после окончания мероприятия. Шёл сильный дождь, предстояла ночная тренировка, но ничто не могло испортить им настроение.

«Вот такое классное завершение вечера. «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног!». Босиком — это же правда босиком. Даже сейчас идём к «Айсбергу». Мы специально, видите, ради вас под дождём вдоль ночных дорог босиком идём к «Айсбергу» тренироваться всю ночь, чтобы завтра показать вам наикрутейшее шоу до 7 августа. Не пропустите! Шоу «Чемпионы», — хохоча рассказывали Щербакова и Медведева на видео в «Телеграме».

Романтичный экстрим Трусовой и Кондратюка

Для Марка Кондратюка гастроли в шоу Авербуха связаны не только с работой, но и с разлукой с любимой девушкой — Александрой Трусовой. Месяц вынужденного расставания для молодой влюбленной пары — неприятное испытание. К счастью, Саша всё же сумела вырваться из Москвы и приехала в Сочи к избраннику.

Марк и Саша устроили замечательный романтичный уикенд. Гуляли, обнимались, делали милые фото. А ещё отправились в Skypark и вместе прокатились на суперскоростном троллее. Они пронеслись над ущельем со скоростью 120 км в час! Причём летели спиной вперёд — очень страшно! Но вместе им нечего было бояться.

Степанова выходит замуж

Если история любви Саши и Марка лишь в начале пути, то у Александры Степановой добралась в Сочи до кульминации. Красавице-фигуристке, выступающей в танцах на льду с Иваном Букиным, сделали предложение прямо на шоу Авербуха!

Во время финального выхода всех участников на катке появился молодой человек с огромным букетом белых роз. Саша тут же узнала его и поняла, что намечается нечто грандиозное. Парень вручил девушке цветы и рухнул перед ней на одно колено, протянув кольцо.

Счастливая невеста не могла сдержать слёз счастья. Медведева и Щербакова прыгали от радости, а весь зрительный зал аплодировал и кричал поздравления молодым.

Работа и отдых жениха и невесты

Виктория Синицина и Никита Кацалапов с нетерпением ждут свою свадьбу. В шоу Навки «Аленький цветочек» они вместе катались в начале и конце июля, а свободные дни посвящали романтике в обществе друг друга. В одном из ресторанов Вика нарисовала ногтём сердечко на фужере с шампанским. А Никита, в свою очередь, постоянно фотографирует свою единственную и не устаёт восхищаться её красотой. Кадры Вики он всегда делает удачные, и она восхищается каждым из них.

«Какое фото вам больше нравится: моё или которое сделал Никита?



P.S. «Мне больше нравится, как фоткает Никита!» — призналась Синицина в своём телеграм-канале.