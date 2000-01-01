Пример для Гном Гномыча. Известные династии в фигурном катании

Андрей Букин и Иван Букин

Андрей Букин в паре с Натальей Бестемьяновой стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Его сын Иван пошёл по его стопам и сейчас выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. На первой своей Олимпиаде они стали пятыми.