Пример для Гном Гномыча. Известные династии в фигурном катании

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Самые известные династии в фигурном катании
Самые известные династии в фигурном катании
Кому из детей звёзд удалось добиться успеха?
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Андрей Букин и Иван Букин
Андрей Букин и Иван Букин
Андрей Букин в паре с Натальей Бестемьяновой стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Его сын Иван пошёл по его стопам и сейчас выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. На первой своей Олимпиаде они стали пятыми.
Николай Морозов и Аннабель Морозов
Николай Морозов и Аннабель Морозов
За свою спортивную карьеру Морозов успел покататься и за Азербайджан, и за Россию, и за Беларусь. Сейчас его дочь Аннабель выступает за Россию в танцах на льду вместе с Дэвидом Нарижным.
Светлана Ляпина и Джонатан Гурейро
Светлана Ляпина и Джонатан Гурейро
Ляпина выступала в танцах на льду с Георгием Суром и выигрывала Универсиаду. Её сын Джонатан Гурейро выступает в танцах на льду с Тиффани Загорски, пара брала медали на этапах Гран-при и чемпионатах России.
Татьяна Малинина и Илья Малинин
Татьяна Малинина и Илья Малинин
Выступая за Узбекистан, Татьяна Малинина выиграла финал Гран-при и чемпионат четырёх континентов. Сейчас её сын Илья Малинин выступает за США и уже успел выиграть юниорский чемпионат мира, а также замахнуться на четверной аксель.
Марина Климова, Сергей Пономаренко и Энтони Пономаренко
Марина Климова, Сергей Пономаренко и Энтони Пономаренко
Климова и Пономаренко стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду в 1992 году. Сейчас их сын Антон (Энтони) выступает в танцах на льду за США в паре с Кристиной Каррейрой.
Лариса Селезнёва, Олег Макаров и Ксения Макарова
Лариса Селезнёва, Олег Макаров и Ксения Макарова
Селезнёва и Макаров взяли бронзу в парном катании на ОИ-1984 в Сараево. Их дочь Ксения тоже стала фигуристкой и в сезоне-2009/2010 выиграла чемпионат России и выступила на Олимпиаде в Ванкувере.
Артур Дмитриев-старший и Артур Дмитриев-младший
Артур Дмитриев-старший и Артур Дмитриев-младший
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев побеждал на Играх в парном катании с разными партнёршами. Его сын Артур Артурович занимается одиночным катанием, выигрывал финал КР и становился пятым на ЧР.
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис
У Этери Тутберидзе не было серьёзных успехов в карьере фигуристки, но зато сложилась мощная тренерская карьера. Сейчас её дочь Диана штурмует танцы на льду: в первый взрослый сезон уже удалось попасть в тройку на ЧР и поехать на Олимпиаду.
Евгений Плющенко и Алекандр Плющенко
Евгений Плющенко и Алекандр Плющенко
Достижения Евгения Плющенко вряд ли переплюнет кто-то из россиян в ближайшие годы, но к серьёзной карьере стремится его сын Александр. В успех фигуриста верят мама Яна Рудковская и тренер Плющенко-старшего Алексей Мишин.
Пример для Гном Гномыча. Известные династии в фигурном катании
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