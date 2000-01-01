«Ты полон дерьма!» Какие фразы Тутберидзе вошли в историю и стали мемами?

Дэвиду Лису пришлось несладко после публикаций о Тутберидзе и её дочери. «Дэйв, ты полон дерьма! Ты не уважаешь других, потому что самостоятельно ничего не добился. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», – ответила тренер.