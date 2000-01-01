Хендрикс – главная фигуристка Европы в отсутствие россиянок. Самые жаркие фото Луны

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Лучшие снимки фигуристки-сенсации Луны Хендрикс
Лучшие снимки фигуристки-сенсации Луны Хендрикс
Серебряный призёр ЧМ из Бельгии отлично отдохнула и работает над успехом в новом сезоне.
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В отсутствие российских фигуристок из-за бана Луна является претенденткой на медали европейских и мировых турниров.
В отсутствие российских фигуристок из-за бана Луна является претенденткой на медали европейских и мировых турниров.
Перед новым сезоном Луна заряжалась энергией на Канарских островах.
Перед новым сезоном Луна заряжалась энергией на Канарских островах.
После трудного олимпийского года фигуристка заслужила отдых в любимом местечке.
После трудного олимпийского года фигуристка заслужила отдых в любимом местечке.
Удалось даже поуправлять катером – это всё-таки сложнее, чем стоять на коньках.
Удалось даже поуправлять катером – это всё-таки сложнее, чем стоять на коньках.
Яркие наряды бельгийка предпочитает не только на льду.
Яркие наряды бельгийка предпочитает не только на льду.
Луна не первый год ездит на Канары – для многих в Европе это один из ближайших топ-курортов.
Луна не первый год ездит на Канары – для многих в Европе это один из ближайших топ-курортов.
В новой короткой программе Луна будет зажигать под хиты «Si Mama» и «Mi Gente».
В новой короткой программе Луна будет зажигать под хиты «Si Mama» и «Mi Gente».
Перед олимпийским сезоном Луна стажировалась у Алексея Мишина на сборах в Куршевеле. Возможно, в этом году она снова будет набирать форму в его лагере.
Перед олимпийским сезоном Луна стажировалась у Алексея Мишина на сборах в Куршевеле. Возможно, в этом году она снова будет набирать форму в его лагере.
Увидеть Луну в новом сезоне можно будет на этапах Гран-при во Франции (Анже) и Финляндии (Эспоо). Чемпионат Европы тоже состоится на финской земле.
Увидеть Луну в новом сезоне можно будет на этапах Гран-при во Франции (Анже) и Финляндии (Эспоо). Чемпионат Европы тоже состоится на финской земле.
Хендрикс – главная фигуристка Европы в отсутствие россиянок. Самые жаркие фото Луны
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