60 ультра-си за 18 турниров. Поразительная статистика квадов и трикселей Камилы Валиевой

Камила Валиева провела пока всего один сезон на взрослом уровне, но внимание к ней приковано с тех пор, как она вышла в юниоры. Тогда же она начала прыгать четверные прыжки на стартах — первой из нового поколения фигуристок Тутберидзе. А спустя год в её арсенале появился и тройной аксель. И что удивительно: Камила отлично справлялась со всеми элементами ультра-си, доказывая, что быть безупречной — возможно.

За три сезона она совершила 60 попыток ультра-си на 18 турнирах и бóльшую часть из них — чисто.

Подробная статистика – в рубрике «Чемпионата» «Холодный расчёт».

С четверными прыжками к идеалу

Изучать квады Камила Валиева начала с четверного тулупа. Впервые она попробовала его на соревнованиях во время юниорского этапа Гран-при в Куршевеле. И сразу удачно: прыжок получился чистым. Было ей всего 13 лет, а тот турнир стал дебютом на международной арене и первым в стартовавшем сезоне. Все сразу поняли, что хрупкая пластичная девочка очень сильная соперница. И не ошиблись. На следующем старте Камила добавила в произвольную программу второй четверной тулуп в каскаде с двойным. И тоже с ходу его покорила. Затем, правда, всё же упала на сольном квад-тулупе, но едва ли это испортило впечатление от её проката.

Камила Валиева, Гран-при-2019 Фото: Maja Hitij — — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

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Однако блестящее начало истории с четверными омрачила неожиданная травма. Фигуристке пришлось пропустить один из запланированных стартов, а затем отказаться от квадов на финале Гран-при. Турнир она в итоге выиграла, несмотря на облегчённый контент, но дальше уже больше не каталась без квадов.

За два юниорских и один взрослый сезон она успела совершить 32 соревновательные попытки четверного тулупа: 12 сольных, семь каскадов четверной тулуп — двойной тулуп, шесть каскадов четверной тулуп — тройной тулуп, один каскад четверной тулуп — ойлер — двойной сальхов и шесть каскадов четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Прыжки Валиевой за карьеру Фото: «Чемпионат»

Вдумайтесь: 25 из этих 32 сложнейших элементов Камила исполнила чисто. Упала всего пять раз. И лишь одно падение у неё произошло на каскаде, но не с четверного прыжка. В личном турнире на Олимпиаде она ошиблась на приземлении с четверного тулупа в каскаде с тройным сальховом. Цеплять ойлер не осталось времени, и она сразу пошла на сальхов, превратив каскад в секвенцию. Упала с тройного сальхова — обидно и очень неожиданно.

Если честно, на те ошибки Камилы в произвольной программе хочется закрыть глаза, ведь каталась в Пекине она в состоянии жуткого психологического давления. Но даже с этим прокатом её статистика выполнения элементов ультра-си поразительна. Каждый раз, включая в контент новый прыжок, она обязательно добивалась совершенства.

Нековарный тройной аксель

Появление у Камилы тройного акселя в сезоне-2019/2020 означало, что в короткой программе бороться с ней будет крайне тяжело. И действительно: она выиграла 9 из 11 коротких программ, в которых прыгала тройной аксель. Обойти Камилу удалось только Анне Щербаковой на чемпионате России — 2021 и Елизавете Туктамышевой с Алёной Косторной на турнире Finlandia Trophy в олимпийском сезоне. В обоих случаях Камила упала с трикселя.

Камила Валиева, короткая программа на Гран-при в Сочи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё два падения с трикселя настигли Камилу в произвольных программах на Finlandia Trophy и на чемпионате Европы. Все остальные 16 трикселей она приземлила: четыре — с ошибкой, но 12 — чисто. Это очень высокий показатель, тем более для такого коварного прыжка. Из взрослых девушек Камила сейчас единственная, кто успешно владеет и квадами, и тройным акселем. Кроме неё к подобному достижению была близка японская фигуристка Рика Кихира. Она справилась с квад-сальховом и тройным акселем в произвольной программе на чемпионате Японии— 2021. Но аксель немного недокрутила, а Камила регулярно делала его чисто.

Успешность прыжков Валиевой Фото: «Чемпионат»

Кстати, тройной аксель идёт у Камилы лучше, чем сольный четверной тулуп, хотя прыгает она его дольше. Число падений с квад-тулупа у неё равняется количеству чистых попыток. Что тоже на самом деле неплохо.

Одно падение с четверного сальхова

Самый «молодой» элемент ультра-си у Камилы — это четверной сальхов. Его она начала включать в произвольную программу с финала Кубка России в конце февраля 2021 года. Тогда она потерпела неудачу: упала с нового квада, что потянуло следом грубые ошибки на других прыжках. Но дальше — вплоть до личного турнира одиночниц на Олимпиаде — Камила выполняла его исключительно на плюсовые надбавки за качество исполнения (GOE). И очень солидные: на чемпионате Европы она получила к базовой стоимости квад-сальхова дополнительные 4,43 балла. Это очень много.

Камила Валиева, произвольная программа на чемпионате Европы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Более высокие GOE за сольные прыжки набирали разве что Александра Трусова и Анна Щербакова. Но они получали их за старшие квады: Саша — за флип, Аня — за флип и лутц.

Второе не слишком успешное исполнение четверного сальхова произошло у Камилы во время злополучного проката произвольной программы в Пекине. Но что значит не слишком успешное? Камила не упала, однако допустила недокрут в четверть оборота, при котором сохраняется базовая стоимость прыжка. GOE, конечно, были минусовые, но юная фигуристка проявила невероятную стойкость в сложившихся против неё обстоятельствах.

Четверной сальхов является самым стабильным сольным ультра-си Камилы: почти весь олимпийский сезон она делала его чисто. Общий процент успешности этого квада достигает 75! И хотя она прыгала его всего на восьми стартах, это, безусловно, очень крутой показатель.

Статистика прыжков Валиевой Фото: «Чемпионат»

У Камилы Валиевой в целом потрясающая стабильность на квадах и тройном акселе. 43 из 60 прыжков она выполнила чисто — это 72%. Падений — каких-то 10 штук. Кажется, что к любому новому прыжку она привыкает быстро и обязательно доводит до идеала.

Камила разбивает все привычные теории о том, что с ростом технической сложности программ теряется качество. Она доказывает, что нет предела совершенству.

Её талант и мастерство подтверждают цифры.