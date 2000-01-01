Фигуристы в Куршевеле, Степанова в Австрии. Наши атлеты всё ещё тренируются за границей

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У кого из спортсменов получилось выехать на сборы за границу?
У кого из спортсменов получилось выехать на сборы за границу?
В списке – фигуристы, футболисты и одна лыжница.
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Фигуристы группы Мишина уже в Куршевеле
Фигуристы группы Мишина уже в Куршевеле
После сборов в Кисловодске и Сочи фигуристы группы Алексея Мишина отправились в Куршевель. Добираться пришлось долго — через Стамбул и Цюрих, но сейчас спортмены уже начали тренировки.
Кто отправился во Францию?
Кто отправился во Францию?
По планам, на сборе должна присутствовать вся старшая группа, включая Елизавету Туктамышеву и Михаила Коляду. Также на афише сборов указан и хореограф Никита Михайлов.
В Куршевеле Мишин работает с европейцами
В Куршевеле Мишин работает с европейцами
На сборы группы Мишина ежегодно приезжают многие европейские фигуристы, которые хотят подтянуть технику. Перед олмипийским сезоном в Куршевеле с ним работала Луна Хендрикс.
А вот мастер-класс Трусовой в Швеции отменили
А вот мастер-класс Трусовой в Швеции отменили
Александре Трусовой повезло меньше: мастер-класс с её участием в Стокгольме отменили под давлением со стороны местной федерации.
Лыжница Вероника Степанова ездила в Австрию
Лыжница Вероника Степанова ездила в Австрию
Перед сборами в Малиновке олимпийская чемпионка — 2022 ездила в Рамзау. «Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс находится в Рамзау, в Австрии», – отметила Степанова.
«Оренбург» готовился к РПЛ в Турции…
«Оренбург» готовился к РПЛ в Турции…
Первый предсезонный сбор «Оренбург» провел рядом с городом Дюздже в Турции. Футболисты тренировались там с 15 по 16 июня.
…причём единственным из лиги
…причём единственным из лиги
Из всех клубов РПЛ только «Оренбург» решил провести заграничные сборы: 15 клубов выбрали подготовку в России. Раньше бóльшая часть команд готовилась летом в Австрии.
Фигуристы в Куршевеле, Степанова в Австрии. Наши атлеты всё ещё тренируются за границей
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