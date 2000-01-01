Расследование дела Валиевой вот-вот закончится. Кого раньше отстраняли за триметазидин?

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Кого раньше отстраняли за триметазидин и на сколько?
Кого раньше отстраняли за триметазидин и на сколько?
Расследование дела Камилы Валиевой вот-вот завершится, так что самое время обратиться к примерам.
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Надежда Сергеева (Россия, бобслей)
Надежда Сергеева (Россия, бобслей)
Надежда сдала положительный тест на Олимпиаде в Пхёнчхане, её результаты были аннулированы. Вещество попало к спортсменке через загрязненный продукт, её отстранили на восемь месяцев.
Мэдисин Кокс (США, плавание)
Мэдисин Кокс (США, плавание)
В 2018 году Кокс дисквалифицировали на два года, однако позднее выяснилось, что вещество попало в БАД, который спортсменка до этого принимала годами и сдавала чистые тесты. Отстранение сократили с двух лет до восьми месяцев.
Сунь Ян (Китай, плавание)
Сунь Ян (Китай, плавание)
Ещё до скандала с разбитымии пробами у Яна была трëхмесячная дисквалификация за триметазидин: пловец заявил, что принимал препарат от аритмии по предписанию врача, и в Китае его отстранили всего лишь на три месяца.
Сильвен Гбоуо (Кот-д'Ивуар, футбол)
Сильвен Гбоуо (Кот-д'Ивуар, футбол)
Вратарь сборной Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо был отстранен на 18 месяцев после того, как в его пробе обнаружили триметазидин.
Сергей Федоровцев (Россия, академическая гребля)
Сергей Федоровцев (Россия, академическая гребля)
В 2019 году олимпийский чемпион — 2004 получил дисквалификацию на четыре года за триметазидин: вещество нашли в пробе спортсмена, сданной перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.
Юрий Андронов (Россия, спортивная ходьба)
Юрий Андронов (Россия, спортивная ходьба)
Два года дисквалификации получил российский ходок за найденный в пробе триметазидин. Спортсмен употребил препарат неслучайно, поскольку у него возникли проблемы с сердцем.
Ксения Рыжова (Россия, легкая атлетика)
Ксения Рыжова (Россия, легкая атлетика)
Бегунью Ксению Рыжову же дисквалифицировали всего на девять месяцев. Триметазидин был запрещен за два месяца до того, как она сдала положительную допинг-пробу.
Расследование дела Валиевой вот-вот закончится. Кого раньше отстраняли за триметазидин?
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