Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Развязка допинг-дела Камилы Валиевой уже близко: хронология событий, высказывания фигуристки, нынешнее положение дел

Развязка дела Валиевой уже близко. Всё о допинг-скандале с фигуристкой
Яна Левхина
Развязка допинг-дела Камилы Валиевой
Комментарии
Полная хронология событий, высказывания Валиевой и её окружения, нынешнее положение дел — в материале «Чемпионата».

Допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой близится к своему логическому завершению. Расследование Российского антидопингового агентства подходит к концу и, вполне вероятно, в ближайшие дни мы узнаем, к какому же вердикту пришла организация.

В ожидании решения РУСАДА вспоминаем, как развивался допинг-скандал с Камилой Валиевой, приводим высказывания фигуристки и её окружения, а также изучаем нынешнее положение дел.

«Чемпионат» подготовил большой гид по допинг-скандалу с Валиевой.

Как развивался допинг-скандал Валиевой на Олимпиаде: полная хронология

7 февраля: победа в «команднике»

  • Сборная России по фигурному катанию в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения должна была состояться в этот же день, но была перенесена.
Валиева довершила триумф наших фигуристов на Олимпиаде. Невероятный успех России! Валиева довершила триумф наших фигуристов на Олимпиаде. Невероятный успех России!

9 февраля: первая информация о допинг-пробе Валиевой

  • Утром 9 февраля британское издание Inside the games заявило, что задержка связана с сомнительным допинг-тестом одного из членов российской команды. Вечером портал сообщил, что проблемная проба принадлежит Камиле Валиевой.

11 февраля: официальная информация о допинг-пробе, отстранение и расследование в отношении тренеров

  • Утром 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило информацию Inside the games и опубликовало подробный релиз. В нём сообщалось, что проба была взята под контролем РУСАДА 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге и 8 февраля 2022 года она показала неблагоприятный результат на триметазидин в стокгольмской лаборатории.
Что за препарат нашли у Валиевой? У России уже был такой случай на Олимпиаде Что за препарат нашли у Валиевой? У России уже был такой случай на Олимпиаде
  • После этого Валиева была временно отстранена РУСАДА. Спортсменка обжаловала это решение 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение фигуристки, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. Решение по распределению медалей в командном турнире будет принято после окончательного вердикта по допинг-делу Валиевой, сообщили в ITA.
  • Также стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. МОК, WADA и ISU решили подать апелляции на решение о снятии временного отстранения с фигуристки.
  • Олимпийский комитет России (ОКР) оперативно выступил с заявлением по ситуации Валиевой, сообщив, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».
Камила Валиева на ЧР — 2022

Камила Валиева на ЧР — 2022

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

  • РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой. «Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорилось в заявлении агентства.
  • Также в РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы Валиевой: «Согласно данным, направлявшимся (стокгольмской) лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчётности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».
Странные подробности дела Валиевой. Почему о допинг-пробе все узнали только на Олимпиаде? Странные подробности дела Валиевой. Почему о допинг-пробе все узнали только на Олимпиаде?

12 февраля: слова Тутберидзе и информация о суде

  • Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Валиевой.
  • Стало известно, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдет 13 февраля. Дело рассмотрят арбитры из Италии (Фабио Иудика), США (Джеффри Бенц) и Словении (Весна Бергант Ракочевич).
Прибьют и не моргнут? Судьи по делу Валиевой уже наказывали Шарапову и сборную России Прибьют и не моргнут? Судьи по делу Валиевой уже наказывали Шарапову и сборную России

13 февраля: суд

  • WADA объявило о необходимости проверки окружения Валиевой.
  • Слушания выездной панели CAS по делу российской фигуристки завершились спустя семь часов. Валиева давала показания по видеосвязи.

14 февраля: допуск на личный турнир и отмена церемонии награждения

  • Утром 14 февраля стало известно, что Валиева допущена до личного турнира Олимпиады. Выездная панель CAS отклонила апелляции МОК, WADA и ISU. При этом суд не рассматривал вопрос о виновности или невиновности фигуристки в употреблении допинга.
  • CAS объяснил решение по допуску Валиевой тем, что, во-первых, спортсменка является «защищенным лицом»; во-вторых, недопуск к участию в Олимпиаде может нанести ей непоправимый вред; в-третьих, были серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста.
  • ITA заявило, что РУСАДА продолжит разбирательства по делу Валиевой.
Камила Валиева на тренировке на Олимпиаде

Камила Валиева на тренировке на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

  • WADA выразило разочарование по поводу решения CAS и заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки.
  • МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира на Олимпиаде и сообщил, что вручение наград в женском турнире не состоится, если Камила Валиева завоюет медаль.
  • ISU сообщил, что позволит продолжить выступление после короткой программы 25 фигуристкам, если в число первых 24 войдет Валиева.
  • В РУСАДА заявили, что «проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки» и, что «после истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов». Также в агентстве отметили, что «в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года».
Вопиющая несправедливость. Фигуристам не вручат медали на ОИ из-за странного решения МОК Вопиющая несправедливость. Фигуристам не вручат медали на ОИ из-за странного решения МОК
Ситуацию с Валиевой довели до абсурда. МОК делает вид, что россиянки на Олимпиаде нет Ситуацию с Валиевой довели до абсурда. МОК делает вид, что россиянки на Олимпиаде нет

15 февраля: короткая программа

  • Состоялась короткая программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева совершила степ-аут на тройном акселе, но все остальные элементы исполнила идеально и заняла промежуточное первое место с 82,16 балла.

16 февраля: результаты «со звёздочкой»

  • МОК сообщил, что результаты командного и личного женского турниров на Олимпиаде с участием Валиевой будут считаться предварительными.
  • WADA заявило, что случай с Валиевой «плохо отражается на борьбе с допингом в России». Также агентство отметило, что у него есть вопросы к тому, как РУСАДА вело дело фигуристки.
Допинг-история Валиевой выглядит странно. Есть ощущение, что это большая подстава Допинг-история Валиевой выглядит странно. Есть ощущение, что это большая подстава

17 февраля: произвольная программа и лекарство дедушки

  • Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР отправил запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, а также направил в ISU письмо, в котором «детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки».
  • Состоялась произвольная программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева заняла итоговое четвёртое место. В произвольной программе она коснулась рукой льда на тройном акселе, упала с тройного сальхова в каскаде с четверным тулупом через ойлер, упала с сольного четверного тулупа и совершила степ-аут на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В «кисс энд край» она расплакалась и сказала: «Зато церемонию не отменят».
Камила Валиева плачет после произвольной программы на ОИ

Камила Валиева плачет после произвольной программы на ОИ

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

  • CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой, где упомянул, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства её дедушки. «Мать и адвокат спортсменки заявили, что фигуристка не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в её организм бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце. Мать Валиевой указала, что дедушка регулярно возил внучку на тренировки, ждал, пока тренировка закончится, а потом отвозил домой. Триметазидин находился в его машине», — говорилось в заявлении CAS.
  • Также CAS счёл неубедительными доводы стокгольмской лаборатории о задержке анализа пробы Валиевой. «Панель не находит убедительным тот факт, что лаборатория Стокгольма объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чём из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение», — говорилось в заявлении CAS.
Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее

18 февраля: осуждение Баха и возвращение в Москву

  • Президент МОК Томас Бах осудил то, как тренеры встретили Валиеву после проката произвольной программы. «Я видел, как её с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить её и попытаться помочь, вокруг неё царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Всё это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», — сказал Бах.
  • Также Бах заявил, что исполком МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх.
  • Валиеву не пригласили к участию в показательных выступлениях на Олимпиаде. ISU объяснил это тем, что хочет разнообразить представительство стран на гала-шоу.
  • Вечером 18 февраля Валиева вернулась в Москву.

19 февраля: апелляция американцев

  • Американские фигуристы подали апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия Олимпиады. CAS отклонил её.

Как жила и что говорила Валиева после допинг-скандала

«Моя первая Олимпиада наконец закончена»

Камила тяжело переживала последствия допинг-скандала. Когда девушку всё-таки допустили до личных соревнований, она была опустошена.

«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — говорила Валиева сквозь слёзы в эфире Первого канала.

«Я думала, что буду одна». Камила Валиева прервала молчание после решения CAS «Я думала, что буду одна». Камила Валиева прервала молчание после решения CAS

Фигуристка боялась, что все от неё отвернутся, но в этот период она получила огромное количество поддержки. В том числе и от тренеров.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – писала Валиева в соцсетях.

Встреча с Путиным и продолжение карьеры

После Олимпиады Камила вместе со другими олимпийцами была приглашена на встречу с Владимиром Путиным. Президент высоко оценил мастерство фигуристки и дал понять, что не верит в то, что она употребляла допинг.

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – сказал Путин.

Владимир Путин и Камила Валиева

Владимир Путин и Камила Валиева

Фото: РИА Новости

Что касается продолжения спортивной карьеры, об этом у фигуристки вопрос, кажется, даже не стоял. Спустя два дня после возвращения из Пекина она возобновила тренировки. Первым турниром после Олимпиады для Камилы стал Кубок Первого канала, который прошёл в конце марта. Фигуристка на нём выступила успешно, однако её команда всё равно проиграла. В межсезонье Валиева активно участвовала в шоу. При этом фигуристка активно готовится к новому сезону и уже поставила новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Прошло пять месяцев после Игр, но Камиле всё ещё очень тяжело вспоминать дни в Пекине. Рассказывая о своём олимпийском опыте на VK Fest, фигуристка не сдержала слёз.

«Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал», — сказала Валиева.

Сложно представить, с какими эмоциями Камила ждёт окончательного решения по своему делу.

Камила Валиева стала слабее после Олимпиады. Почему это не повод для паники Камила Валиева стала слабее после Олимпиады. Почему это не повод для паники

Что говорило окружение Валиевой о допинг-скандале

«Это провокация»

После появления официальной информации о допинг-пробе Валиевой Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала заявление, в котором заявила, что «не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку».

Первым из команды Валиевой о допинг-скандале высказался хореограф Алексей Железняков. Он сделал это вскоре после появления первой информации о положительной пробе фигуристки.

«Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой что-то там употреблять.

Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», – сказал Железняков «Спорт-экспрессу».

«Бред и ещё раз бред». В России отказываются верить в положительный допинг-тест Валиевой «Бред и ещё раз бред». В России отказываются верить в положительный допинг-тест Валиевой

«Абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста»

Этери Тутберидзе же долго хранила молчание. Тренер высказалась спустя три дня после появления информации о положительной допинг-пробе ученицы.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.

Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Этери Тутберидзе на Олимпиаде

Этери Тутберидзе на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также Камилу поддержал бывший тренер «Хрустального» Сергей Розанов, с которым она работала с детских лет.

«Камила, нужно выстоять! С 7 лет знаю тебя – падала и поднималась, мы все с тобой! Знаю точно, допинг – это не про тебя! Сдулись с запада те, кто тебе мог противостоять», – написал Розанов.

Даниил Глейхенгауз высказался о ситуации со спортсменкой уже после окончания женского турнира на Олимпиаде.

«Камила Валиева. Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!» – написал хореограф.

Другой тренер фигуристки, Сергей Дудаков, традиционно хранит молчание.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский высказался о инциденте с Камилой в начале июля, полностью встав на сторону спортсменки.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить её спортивные результаты. Вообще, понятие «допинг» из-за множества спекуляций, скандалов, раздутых прессой, вошло в обиход и, судя по всему, утратило для широкой публики истинный смысл. В общественном сознании тут же возникает образ культуриста, который губит свое здоровье, наращивая мышечную массу.

Но фигурное катание – не бодибилдинг. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс», — заявил Шветский.

«Гипотетически диверсия возможна». Новые подробности дела Валиевой от врача фигуристов «Гипотетически диверсия возможна». Новые подробности дела Валиевой от врача фигуристов

Как развивался допинг-скандал с Валиевой после Олимпиады: сроки расследования и влияние

РУСАДА проводит расследование, когда результаты?

После окончания Олимпиады допинг-скандал с Камилой Валиевой не
оказался забыт. Началось основное расследование РУСАДА, которое, как ожидает WADA, закончится до 8 августа.

«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу», – объясняла гендиректор РУСАДА Вероника Логинова РИА Новостям.

Камила Валиева на Олимпиаде

Камила Валиева на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Специалист отмечала, что агентство стремится уложиться в срок до 8 августа, но официального дедлайна нет. Так как в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, процесс может затянуться. Её слова подтверждал и генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

«Август – не жёсткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», – сказал Ниггли.

О ходе расследования известно очень мало, так как вся информация конфиденциальна.

Как дело Валиевой повлияло на антидопинговый контроль и фигурное катание

Дело Валиевой оказало влияние на антидопинговый контроль. Независимая группа WADA призвала антидопинговые организации изучить вопрос приоритетности допинг-тестов из-за случая с фигуристкой. Вероятно, контроль за спортсменами будет осуществляться теперь более качественно.

Также дело Валиевой косвенно повлияло на повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это, но важнейшее решение, которое мы приняли – поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет», — говорил президент ISU Чжэ Ель Ким.

Очередной удар по России? В фигурном катании повысили возрастной ценз Очередной удар по России? В фигурном катании повысили возрастной ценз

Контроль за самой фигуристкой теперь будет более пристальным: Валиеву перевели из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый. Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации спортсменки сроком до двух лет.

«РУСАДА планируют организовать слушания в ближайшее время»

В WADA ожидают слушаний по делу Валиевой в ближайшее время.

«Мы ожидаем, что в скором времени им придётся организовать слушание. Если будем недовольны, то всегда сможем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в CAS. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить это. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы для продолжения расследования. Насколько я знаю, они планируют организовать слушания в ближайшее время», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Расследование дела Валиевой вот-вот закончится. Кого раньше отстраняли за триметазидин? Расследование дела Валиевой вот-вот закончится. Кого раньше отстраняли за триметазидин?

Многие ждут 8 августа как судного дня, но не стоит рассчитывать, что в этот день мы узнаем окончательное решение. Во-первых, как уже говорилось ранее, 8 августа — это не жёсткий дедлайн. Во-вторых, МОК, WADA и ISU оставляют за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА, так что процесс может затянуться ещё на несколько месяцев.

Какой будет дальнейшая спортивная судьба Камилы Валиевой и когда состоится церемония награждения медалистов командного турнира — будет решено только тогда, когда дело фигуристки закроют.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022