Развязка дела Валиевой уже близко. Всё о допинг-скандале с фигуристкой

Допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой близится к своему логическому завершению. Расследование Российского антидопингового агентства подходит к концу и, вполне вероятно, в ближайшие дни мы узнаем, к какому же вердикту пришла организация.

В ожидании решения РУСАДА вспоминаем, как развивался допинг-скандал с Камилой Валиевой, приводим высказывания фигуристки и её окружения, а также изучаем нынешнее положение дел.



«Чемпионат» подготовил большой гид по допинг-скандалу с Валиевой.

Как развивался допинг-скандал Валиевой на Олимпиаде: полная хронология

7 февраля: победа в «команднике»

Сборная России по фигурному катанию в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения должна была состояться в этот же день, но была перенесена.

9 февраля: первая информация о допинг-пробе Валиевой

Утром 9 февраля британское издание Inside the games заявило, что задержка связана с сомнительным допинг-тестом одного из членов российской команды. Вечером портал сообщил, что проблемная проба принадлежит Камиле Валиевой.

11 февраля: официальная информация о допинг-пробе, отстранение и расследование в отношении тренеров

Утром 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило информацию Inside the games и опубликовало подробный релиз. В нём сообщалось, что проба была взята под контролем РУСАДА 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге и 8 февраля 2022 года она показала неблагоприятный результат на триметазидин в стокгольмской лаборатории.

После этого Валиева была временно отстранена РУСАДА. Спортсменка обжаловала это решение 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение фигуристки, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. Решение по распределению медалей в командном турнире будет принято после окончательного вердикта по допинг-делу Валиевой, сообщили в ITA.

Также стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. МОК, WADA и ISU решили подать апелляции на решение о снятии временного отстранения с фигуристки.

Олимпийский комитет России (ОКР) оперативно выступил с заявлением по ситуации Валиевой, сообщив, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».

Камила Валиева на ЧР — 2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой. «Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорилось в заявлении агентства.

Также в РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы Валиевой: «Согласно данным, направлявшимся (стокгольмской) лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчётности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».

12 февраля: слова Тутберидзе и информация о суде

Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Валиевой.

Стало известно, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдет 13 февраля. Дело рассмотрят арбитры из Италии (Фабио Иудика), США (Джеффри Бенц) и Словении (Весна Бергант Ракочевич).

13 февраля: суд

WADA объявило о необходимости проверки окружения Валиевой.

Слушания выездной панели CAS по делу российской фигуристки завершились спустя семь часов. Валиева давала показания по видеосвязи.

14 февраля: допуск на личный турнир и отмена церемонии награждения

Утром 14 февраля стало известно, что Валиева допущена до личного турнира Олимпиады. Выездная панель CAS отклонила апелляции МОК, WADA и ISU. При этом суд не рассматривал вопрос о виновности или невиновности фигуристки в употреблении допинга.

CAS объяснил решение по допуску Валиевой тем, что, во-первых, спортсменка является «защищенным лицом»; во-вторых, недопуск к участию в Олимпиаде может нанести ей непоправимый вред; в-третьих, были серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста.

ITA заявило, что РУСАДА продолжит разбирательства по делу Валиевой.

Камила Валиева на тренировке на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

WADA выразило разочарование по поводу решения CAS и заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки.

МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира на Олимпиаде и сообщил, что вручение наград в женском турнире не состоится, если Камила Валиева завоюет медаль.

ISU сообщил, что позволит продолжить выступление после короткой программы 25 фигуристкам, если в число первых 24 войдет Валиева.

В РУСАДА заявили, что «проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки» и, что «после истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов». Также в агентстве отметили, что «в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года».

15 февраля: короткая программа

Состоялась короткая программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева совершила степ-аут на тройном акселе, но все остальные элементы исполнила идеально и заняла промежуточное первое место с 82,16 балла.

16 февраля: результаты «со звёздочкой»

МОК сообщил, что результаты командного и личного женского турниров на Олимпиаде с участием Валиевой будут считаться предварительными.

WADA заявило, что случай с Валиевой «плохо отражается на борьбе с допингом в России». Также агентство отметило, что у него есть вопросы к тому, как РУСАДА вело дело фигуристки.

17 февраля: произвольная программа и лекарство дедушки

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР отправил запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, а также направил в ISU письмо, в котором «детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки».

Состоялась произвольная программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева заняла итоговое четвёртое место. В произвольной программе она коснулась рукой льда на тройном акселе, упала с тройного сальхова в каскаде с четверным тулупом через ойлер, упала с сольного четверного тулупа и совершила степ-аут на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В «кисс энд край» она расплакалась и сказала: «Зато церемонию не отменят».

Камила Валиева плачет после произвольной программы на ОИ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой, где упомянул, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства её дедушки. «Мать и адвокат спортсменки заявили, что фигуристка не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в её организм бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце. Мать Валиевой указала, что дедушка регулярно возил внучку на тренировки, ждал, пока тренировка закончится, а потом отвозил домой. Триметазидин находился в его машине», — говорилось в заявлении CAS.

Также CAS счёл неубедительными доводы стокгольмской лаборатории о задержке анализа пробы Валиевой. «Панель не находит убедительным тот факт, что лаборатория Стокгольма объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чём из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение», — говорилось в заявлении CAS.

18 февраля: осуждение Баха и возвращение в Москву

Президент МОК Томас Бах осудил то, как тренеры встретили Валиеву после проката произвольной программы. «Я видел, как её с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить её и попытаться помочь, вокруг неё царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Всё это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», — сказал Бах.

Также Бах заявил, что исполком МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх.

Валиеву не пригласили к участию в показательных выступлениях на Олимпиаде. ISU объяснил это тем, что хочет разнообразить представительство стран на гала-шоу.

Вечером 18 февраля Валиева вернулась в Москву.

19 февраля: апелляция американцев

Американские фигуристы подали апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия Олимпиады. CAS отклонил её.

Как жила и что говорила Валиева после допинг-скандала

«Моя первая Олимпиада наконец закончена»

Камила тяжело переживала последствия допинг-скандала. Когда девушку всё-таки допустили до личных соревнований, она была опустошена.



«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — говорила Валиева сквозь слёзы в эфире Первого канала.

Фигуристка боялась, что все от неё отвернутся, но в этот период она получила огромное количество поддержки. В том числе и от тренеров.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – писала Валиева в соцсетях.

Встреча с Путиным и продолжение карьеры

После Олимпиады Камила вместе со другими олимпийцами была приглашена на встречу с Владимиром Путиным. Президент высоко оценил мастерство фигуристки и дал понять, что не верит в то, что она употребляла допинг.



«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – сказал Путин.

Владимир Путин и Камила Валиева Фото: РИА Новости

Что касается продолжения спортивной карьеры, об этом у фигуристки вопрос, кажется, даже не стоял. Спустя два дня после возвращения из Пекина она возобновила тренировки. Первым турниром после Олимпиады для Камилы стал Кубок Первого канала, который прошёл в конце марта. Фигуристка на нём выступила успешно, однако её команда всё равно проиграла. В межсезонье Валиева активно участвовала в шоу. При этом фигуристка активно готовится к новому сезону и уже поставила новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».



Прошло пять месяцев после Игр, но Камиле всё ещё очень тяжело вспоминать дни в Пекине. Рассказывая о своём олимпийском опыте на VK Fest, фигуристка не сдержала слёз.



«Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал», — сказала Валиева.



Сложно представить, с какими эмоциями Камила ждёт окончательного решения по своему делу.

Что говорило окружение Валиевой о допинг-скандале

«Это провокация»

После появления официальной информации о допинг-пробе Валиевой Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала заявление, в котором заявила, что «не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку».



Первым из команды Валиевой о допинг-скандале высказался хореограф Алексей Железняков. Он сделал это вскоре после появления первой информации о положительной пробе фигуристки.



«Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой что-то там употреблять.



Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», – сказал Железняков «Спорт-экспрессу».

«Абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста»

Этери Тутберидзе же долго хранила молчание. Тренер высказалась спустя три дня после появления информации о положительной допинг-пробе ученицы.



«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.



Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Этери Тутберидзе на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также Камилу поддержал бывший тренер «Хрустального» Сергей Розанов, с которым она работала с детских лет.



«Камила, нужно выстоять! С 7 лет знаю тебя – падала и поднималась, мы все с тобой! Знаю точно, допинг – это не про тебя! Сдулись с запада те, кто тебе мог противостоять», – написал Розанов.



Даниил Глейхенгауз высказался о ситуации со спортсменкой уже после окончания женского турнира на Олимпиаде.



«Камила Валиева. Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!» – написал хореограф.



Другой тренер фигуристки, Сергей Дудаков, традиционно хранит молчание.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский высказался о инциденте с Камилой в начале июля, полностью встав на сторону спортсменки.



«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить её спортивные результаты. Вообще, понятие «допинг» из-за множества спекуляций, скандалов, раздутых прессой, вошло в обиход и, судя по всему, утратило для широкой публики истинный смысл. В общественном сознании тут же возникает образ культуриста, который губит свое здоровье, наращивая мышечную массу.



Но фигурное катание – не бодибилдинг. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс», — заявил Шветский.

Как развивался допинг-скандал с Валиевой после Олимпиады: сроки расследования и влияние

РУСАДА проводит расследование, когда результаты?

После окончания Олимпиады допинг-скандал с Камилой Валиевой не

оказался забыт. Началось основное расследование РУСАДА, которое, как ожидает WADA, закончится до 8 августа.



«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу», – объясняла гендиректор РУСАДА Вероника Логинова РИА Новостям.

Камила Валиева на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Специалист отмечала, что агентство стремится уложиться в срок до 8 августа, но официального дедлайна нет. Так как в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, процесс может затянуться. Её слова подтверждал и генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

«Август – не жёсткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», – сказал Ниггли.



О ходе расследования известно очень мало, так как вся информация конфиденциальна.

Как дело Валиевой повлияло на антидопинговый контроль и фигурное катание

Дело Валиевой оказало влияние на антидопинговый контроль. Независимая группа WADA призвала антидопинговые организации изучить вопрос приоритетности допинг-тестов из-за случая с фигуристкой. Вероятно, контроль за спортсменами будет осуществляться теперь более качественно.



Также дело Валиевой косвенно повлияло на повышение возрастного ценза в фигурном катании.



«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это, но важнейшее решение, которое мы приняли – поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет», — говорил президент ISU Чжэ Ель Ким.

Контроль за самой фигуристкой теперь будет более пристальным: Валиеву перевели из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый. Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации спортсменки сроком до двух лет.

«РУСАДА планируют организовать слушания в ближайшее время»

В WADA ожидают слушаний по делу Валиевой в ближайшее время.



«Мы ожидаем, что в скором времени им придётся организовать слушание. Если будем недовольны, то всегда сможем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в CAS. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить это. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы для продолжения расследования. Насколько я знаю, они планируют организовать слушания в ближайшее время», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Многие ждут 8 августа как судного дня, но не стоит рассчитывать, что в этот день мы узнаем окончательное решение. Во-первых, как уже говорилось ранее, 8 августа — это не жёсткий дедлайн. Во-вторых, МОК, WADA и ISU оставляют за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА, так что процесс может затянуться ещё на несколько месяцев.



Какой будет дальнейшая спортивная судьба Камилы Валиевой и когда состоится церемония награждения медалистов командного турнира — будет решено только тогда, когда дело фигуристки закроют.