Развязка дела Валиевой уже близко. Всё о допинг-скандале с фигуристкой

Допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой близится к своему логическому завершению. Расследование Российского антидопингового агентства подходит к концу и, вполне вероятно, в ближайшие дни мы узнаем, к какому же вердикту пришла организация.
В ожидании решения РУСАДА вспоминаем, как развивался допинг-скандал с Камилой Валиевой, приводим высказывания фигуристки и её окружения, а также изучаем нынешнее положение дел.
«Чемпионат» подготовил большой гид по допинг-скандалу с Валиевой.
- Как развивался допинг-скандал Валиевой на Олимпиаде: полная хронология
- 19 февраля: апелляция американцев
- Как жила и что говорила Валиева после допинг-скандала
- Что говорило окружение Валиевой о допинг-скандале
- Как развивался допинг-скандал с Валиевой после Олимпиады: сроки расследования и влияние
Как развивался допинг-скандал Валиевой на Олимпиаде: полная хронология
7 февраля: победа в «команднике»
- Сборная России по фигурному катанию в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения должна была состояться в этот же день, но была перенесена.
9 февраля: первая информация о допинг-пробе Валиевой
- Утром 9 февраля британское издание Inside the games заявило, что задержка связана с сомнительным допинг-тестом одного из членов российской команды. Вечером портал сообщил, что проблемная проба принадлежит Камиле Валиевой.
11 февраля: официальная информация о допинг-пробе, отстранение и расследование в отношении тренеров
- Утром 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило информацию Inside the games и опубликовало подробный релиз. В нём сообщалось, что проба была взята под контролем РУСАДА 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге и 8 февраля 2022 года она показала неблагоприятный результат на триметазидин в стокгольмской лаборатории.
- После этого Валиева была временно отстранена РУСАДА. Спортсменка обжаловала это решение 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение фигуристки, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. Решение по распределению медалей в командном турнире будет принято после окончательного вердикта по допинг-делу Валиевой, сообщили в ITA.
- Также стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде. МОК, WADA и ISU решили подать апелляции на решение о снятии временного отстранения с фигуристки.
- Олимпийский комитет России (ОКР) оперативно выступил с заявлением по ситуации Валиевой, сообщив, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».
Камила Валиева на ЧР — 2022
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
- РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой. «Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорилось в заявлении агентства.
- Также в РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы Валиевой: «Согласно данным, направлявшимся (стокгольмской) лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчётности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».
12 февраля: слова Тутберидзе и информация о суде
- Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Валиевой.
- Стало известно, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдет 13 февраля. Дело рассмотрят арбитры из Италии (Фабио Иудика), США (Джеффри Бенц) и Словении (Весна Бергант Ракочевич).
13 февраля: суд
- WADA объявило о необходимости проверки окружения Валиевой.
- Слушания выездной панели CAS по делу российской фигуристки завершились спустя семь часов. Валиева давала показания по видеосвязи.
14 февраля: допуск на личный турнир и отмена церемонии награждения
- Утром 14 февраля стало известно, что Валиева допущена до личного турнира Олимпиады. Выездная панель CAS отклонила апелляции МОК, WADA и ISU. При этом суд не рассматривал вопрос о виновности или невиновности фигуристки в употреблении допинга.
- CAS объяснил решение по допуску Валиевой тем, что, во-первых, спортсменка является «защищенным лицом»; во-вторых, недопуск к участию в Олимпиаде может нанести ей непоправимый вред; в-третьих, были серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста.
- ITA заявило, что РУСАДА продолжит разбирательства по делу Валиевой.
Камила Валиева на тренировке на Олимпиаде
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
- WADA выразило разочарование по поводу решения CAS и заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки.
- МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира на Олимпиаде и сообщил, что вручение наград в женском турнире не состоится, если Камила Валиева завоюет медаль.
- ISU сообщил, что позволит продолжить выступление после короткой программы 25 фигуристкам, если в число первых 24 войдет Валиева.
- В РУСАДА заявили, что «проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки» и, что «после истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов». Также в агентстве отметили, что «в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года».
15 февраля: короткая программа
- Состоялась короткая программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева совершила степ-аут на тройном акселе, но все остальные элементы исполнила идеально и заняла промежуточное первое место с 82,16 балла.
16 февраля: результаты «со звёздочкой»
- МОК сообщил, что результаты командного и личного женского турниров на Олимпиаде с участием Валиевой будут считаться предварительными.
- WADA заявило, что случай с Валиевой «плохо отражается на борьбе с допингом в России». Также агентство отметило, что у него есть вопросы к тому, как РУСАДА вело дело фигуристки.
17 февраля: произвольная программа и лекарство дедушки
- Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР отправил запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, а также направил в ISU письмо, в котором «детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки».
- Состоялась произвольная программа в личном турнире фигуристок. Камила Валиева заняла итоговое четвёртое место. В произвольной программе она коснулась рукой льда на тройном акселе, упала с тройного сальхова в каскаде с четверным тулупом через ойлер, упала с сольного четверного тулупа и совершила степ-аут на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В «кисс энд край» она расплакалась и сказала: «Зато церемонию не отменят».
Камила Валиева плачет после произвольной программы на ОИ
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
- CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой, где упомянул, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства её дедушки. «Мать и адвокат спортсменки заявили, что фигуристка не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно. Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в её организм бытовым путем из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце. Мать Валиевой указала, что дедушка регулярно возил внучку на тренировки, ждал, пока тренировка закончится, а потом отвозил домой. Триметазидин находился в его машине», — говорилось в заявлении CAS.
- Также CAS счёл неубедительными доводы стокгольмской лаборатории о задержке анализа пробы Валиевой. «Панель не находит убедительным тот факт, что лаборатория Стокгольма объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чём из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение», — говорилось в заявлении CAS.
18 февраля: осуждение Баха и возвращение в Москву
- Президент МОК Томас Бах осудил то, как тренеры встретили Валиеву после проката произвольной программы. «Я видел, как её с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить её и попытаться помочь, вокруг неё царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Всё это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», — сказал Бах.
- Также Бах заявил, что исполком МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх.
- Валиеву не пригласили к участию в показательных выступлениях на Олимпиаде. ISU объяснил это тем, что хочет разнообразить представительство стран на гала-шоу.
- Вечером 18 февраля Валиева вернулась в Москву.
19 февраля: апелляция американцев
- Американские фигуристы подали апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия Олимпиады. CAS отклонил её.
Как жила и что говорила Валиева после допинг-скандала
«Моя первая Олимпиада наконец закончена»
Камила тяжело переживала последствия допинг-скандала. Когда девушку всё-таки допустили до личных соревнований, она была опустошена.
«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — говорила Валиева сквозь слёзы в эфире Первого канала.
Фигуристка боялась, что все от неё отвернутся, но в этот период она получила огромное количество поддержки. В том числе и от тренеров.
«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – писала Валиева в соцсетях.
Встреча с Путиным и продолжение карьеры
После Олимпиады Камила вместе со другими олимпийцами была приглашена на встречу с Владимиром Путиным. Президент высоко оценил мастерство фигуристки и дал понять, что не верит в то, что она употребляла допинг.
«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – сказал Путин.
Владимир Путин и Камила Валиева
Фото: РИА Новости
Что касается продолжения спортивной карьеры, об этом у фигуристки вопрос, кажется, даже не стоял. Спустя два дня после возвращения из Пекина она возобновила тренировки. Первым турниром после Олимпиады для Камилы стал Кубок Первого канала, который прошёл в конце марта. Фигуристка на нём выступила успешно, однако её команда всё равно проиграла. В межсезонье Валиева активно участвовала в шоу. При этом фигуристка активно готовится к новому сезону и уже поставила новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».
Прошло пять месяцев после Игр, но Камиле всё ещё очень тяжело вспоминать дни в Пекине. Рассказывая о своём олимпийском опыте на VK Fest, фигуристка не сдержала слёз.
«Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал», — сказала Валиева.
Сложно представить, с какими эмоциями Камила ждёт окончательного решения по своему делу.
Что говорило окружение Валиевой о допинг-скандале
«Это провокация»
После появления официальной информации о допинг-пробе Валиевой Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала заявление, в котором заявила, что «не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку».
Первым из команды Валиевой о допинг-скандале высказался хореограф Алексей Железняков. Он сделал это вскоре после появления первой информации о положительной пробе фигуристки.
«Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой что-то там употреблять.
Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», – сказал Железняков «Спорт-экспрессу».
«Абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста»
Этери Тутберидзе же долго хранила молчание. Тренер высказалась спустя три дня после появления информации о положительной допинг-пробе ученицы.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.
Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Этери Тутберидзе на Олимпиаде
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Также Камилу поддержал бывший тренер «Хрустального» Сергей Розанов, с которым она работала с детских лет.
«Камила, нужно выстоять! С 7 лет знаю тебя – падала и поднималась, мы все с тобой! Знаю точно, допинг – это не про тебя! Сдулись с запада те, кто тебе мог противостоять», – написал Розанов.
Даниил Глейхенгауз высказался о ситуации со спортсменкой уже после окончания женского турнира на Олимпиаде.
«Камила Валиева. Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!» – написал хореограф.
Другой тренер фигуристки, Сергей Дудаков, традиционно хранит молчание.
«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи»
Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский высказался о инциденте с Камилой в начале июля, полностью встав на сторону спортсменки.
«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить её спортивные результаты. Вообще, понятие «допинг» из-за множества спекуляций, скандалов, раздутых прессой, вошло в обиход и, судя по всему, утратило для широкой публики истинный смысл. В общественном сознании тут же возникает образ культуриста, который губит свое здоровье, наращивая мышечную массу.
Но фигурное катание – не бодибилдинг. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс», — заявил Шветский.
Как развивался допинг-скандал с Валиевой после Олимпиады: сроки расследования и влияние
РУСАДА проводит расследование, когда результаты?
После окончания Олимпиады допинг-скандал с Камилой Валиевой не
оказался забыт. Началось основное расследование РУСАДА, которое, как ожидает WADA, закончится до 8 августа.
«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу», – объясняла гендиректор РУСАДА Вероника Логинова РИА Новостям.
Камила Валиева на Олимпиаде
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Специалист отмечала, что агентство стремится уложиться в срок до 8 августа, но официального дедлайна нет. Так как в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, процесс может затянуться. Её слова подтверждал и генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
«Август – не жёсткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», – сказал Ниггли.
О ходе расследования известно очень мало, так как вся информация конфиденциальна.
Как дело Валиевой повлияло на антидопинговый контроль и фигурное катание
Дело Валиевой оказало влияние на антидопинговый контроль. Независимая группа WADA призвала антидопинговые организации изучить вопрос приоритетности допинг-тестов из-за случая с фигуристкой. Вероятно, контроль за спортсменами будет осуществляться теперь более качественно.
Также дело Валиевой косвенно повлияло на повышение возрастного ценза в фигурном катании.
«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это, но важнейшее решение, которое мы приняли – поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет», — говорил президент ISU Чжэ Ель Ким.
Контроль за самой фигуристкой теперь будет более пристальным: Валиеву перевели из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый. Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации спортсменки сроком до двух лет.
«РУСАДА планируют организовать слушания в ближайшее время»
В WADA ожидают слушаний по делу Валиевой в ближайшее время.
«Мы ожидаем, что в скором времени им придётся организовать слушание. Если будем недовольны, то всегда сможем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в CAS. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить это. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы для продолжения расследования. Насколько я знаю, они планируют организовать слушания в ближайшее время», — приводит слова Баньки Inside the Games.
Многие ждут 8 августа как судного дня, но не стоит рассчитывать, что в этот день мы узнаем окончательное решение. Во-первых, как уже говорилось ранее, 8 августа — это не жёсткий дедлайн. Во-вторых, МОК, WADA и ISU оставляют за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА, так что процесс может затянуться ещё на несколько месяцев.
Какой будет дальнейшая спортивная судьба Камилы Валиевой и когда состоится церемония награждения медалистов командного турнира — будет решено только тогда, когда дело фигуристки закроют.
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