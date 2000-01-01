Несколько переломов, а теперь и операция. Фигуристке Косторной капитально не везёт

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Алёна Косторная и её перипетии: за год несколько переломов, а теперь операция
Алёна Косторная и её перипетии: за год несколько переломов, а теперь операция
Из каждой неурядицы она выходила только сильнее.
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Перелом руки лишил Косторную борьбы за Олимпиаду
Перелом руки лишил Косторную борьбы за Олимпиаду
В декабре 2021 года Алёна сломала правую руку и не смогла принять участие в предолимпийском чемпионате России. Шесть недель пришлось провести в гипсе.
Пока Алёна восстанавливалась, она завела блог
Пока Алёна восстанавливалась, она завела блог
Это время фигуристка потратила на свой YouTube-канал: записала несколько роликов с макияжем и поотвечала на вопросы болельщиков. Это помогло настроиться на позитив.
После перелома одной руки последовал перелом второй
После перелома одной руки последовал перелом второй
Выйдя на лёд после перелома, Косторная вновь неудачно упала и повредила уже левую руку: снова пришлось восстанавливаться и носить укрепления.
В начале весны Алёна сменила тренера
В начале весны Алёна сменила тренера
В начале марта стало известно, что Косторная меняет тренерский штаб: теперь спортсменка будет заниматься под руководством Елены Буяновой. Перемены, привыкание к новым методикам – ещё одно испытание.
Пришлось столкнуться с критикой от бывшего штаба…
Пришлось столкнуться с критикой от бывшего штаба…
Уход Косторной от Этери Тутберидзе получился бы тихим, если бы не комментарии Алексея Железнякова. Вновь прозвучали упрёки в сторону фигуристки
… на которую Алёна по-своему ответила
… на которую Алёна по-своему ответила
Косторная взглянула на эту ситуацию с юмором и выложила фото на катке с пивной кружкой (в которой был чай). «В своём Дубайске, как обычно, ничего не делаю», – подписала фото Алёна.
Сейчас Алёну ждёт операция из-за травмы бедра
Сейчас Алёну ждёт операция из-за травмы бедра
Контрольные прокаты Алёна пропустит, но, возможно, ещё успеет восстановиться к самим соревнованиям: после операции она ориентировочно выйдет на лед к середине сентября. Травма, по словам фигуристки, застарелая, но начала беспокоить сейчас.
Выздоравливай, Алёна!
Выздоравливай, Алёна!
Хочется пожелать Алёне здоровья и спокойного восстановления: спешить в нынешнем сезоне некуда, а чтобы показывать класс на льду, нужно быть в лучших кондициях.
Несколько переломов, а теперь и операция. Фигуристке Косторной капитально не везёт
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