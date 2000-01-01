Алёна Косторная и её перипетии: за год несколько переломов, а теперь операция
Из каждой неурядицы она выходила только сильнее.
Перелом руки лишил Косторную борьбы за Олимпиаду
В декабре 2021 года Алёна сломала правую руку и не смогла принять участие в предолимпийском чемпионате России. Шесть недель пришлось провести в гипсе.
Пока Алёна восстанавливалась, она завела блог
Это время фигуристка потратила на свой YouTube-канал: записала несколько роликов с макияжем и поотвечала на вопросы болельщиков. Это помогло настроиться на позитив.
После перелома одной руки последовал перелом второй
Выйдя на лёд после перелома, Косторная вновь неудачно упала и повредила уже левую руку: снова пришлось восстанавливаться и носить укрепления.
В начале весны Алёна сменила тренера
В начале марта стало известно, что Косторная меняет тренерский штаб: теперь спортсменка будет заниматься под руководством Елены Буяновой. Перемены, привыкание к новым методикам – ещё одно испытание.
Пришлось столкнуться с критикой от бывшего штаба…
Уход Косторной от Этери Тутберидзе получился бы тихим, если бы не комментарии Алексея Железнякова. Вновь прозвучали упрёки в сторону фигуристки
… на которую Алёна по-своему ответила
Косторная взглянула на эту ситуацию с юмором и выложила фото на катке с пивной кружкой (в которой был чай). «В своём Дубайске, как обычно, ничего не делаю», – подписала фото Алёна.
Сейчас Алёну ждёт операция из-за травмы бедра
Контрольные прокаты Алёна пропустит, но, возможно, ещё успеет восстановиться к самим соревнованиям: после операции она ориентировочно выйдет на лед к середине сентября. Травма, по словам фигуристки, застарелая, но начала беспокоить сейчас.
Выздоравливай, Алёна!
Хочется пожелать Алёне здоровья и спокойного восстановления: спешить в нынешнем сезоне некуда, а чтобы показывать класс на льду, нужно быть в лучших кондициях.
Несколько переломов, а теперь и операция. Фигуристке Косторной капитально не везёт
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