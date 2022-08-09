Знаменитую фигуристку собираются лишить гражданства Литвы. Всё из-за участия в шоу Навки

Дробязко ещё даже не дебютировала в «Лебедином озере», но уже угодила в скандал. Пострадал и её муж.

Напряжённая политическая обстановка в мире продолжает оставаться источником проблем для многих фигуристов, причём не для только наших. Под удар попадают и иностранцы, которые работают в России. Первым пострадал олимпийский чемпион из Украины Виктор Петренко, которого лишили поста вице-президента национальной федерации фигурного катания из-за участия в шоу Татьяны Навки. Теперь по той же причине достаётся и призёрам чемпионата мира и Европы из Литвы Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу.

Фигуристы ещё не успели дебютировать в рамках шоу «Лебединое озеро» в Сочи, но уже рискуют попасть под санкции. Дробязко может остаться без гражданства страны, которой принесла важные медали в фигурном катании, а Ванагаса могут лишить госнаград.

Что происходит?

Дробязко и Ванагаса обвинили в предательстве

10 августа в Сочи состоится премьера ледового спектакля Татьяны Навки «Лебединое озеро». Дробязко и Ванагас сыграют в нём одни из главных ролей: Маргарита перевоплотится в чёрного лебедя Одиллию, а Повилас – в колдуна, страдающего от безответной любви. Это не первый опыт литовских чемпионов в шоу Навки. Ранее Дробязко и Ванагас уже выступали в «Лебедином озере», а также в «Спящей красавице». А до Навки они сотрудничали с Ильей Авербухом, участвуя в его спектаклях на льду.

Вся работа Маргариты и Повиласа строится в России: многочисленные шоу, «Ледниковый период» – в нашей стране они востребованы больше, чем в своей. В Литве фигурное катание мало кому интересно, поэтому Дробязко и Ванагасу там практически негде применить свои таланты. Вот они и строят свою карьеру в России. Тем более в Литве о них особо никто не вспоминает. О фигуристах и их работе во всеуслышание заговорили только сейчас, да и то в политическом контексте.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас в шоу «Лебединое озеро» Фото: РИА Новости

Литовских чиновников возмутило, что Маргарита и Повилас собираются участвовать в российском шоу в нынешних обстоятельствах. Фигуристов обвинили в том, что они совершают действия, которые противоречат позиции государства, и нарекли предателями. Теперь, если Дробязко и Ванагас выйдут на лёд в рамках шоу в Сочи, их ждут санкции. Маргарите достанется особенно жестко, так как она уроженка Москвы.

«Гражданства было предоставлено в качестве подарка, а подарок можно забрать»

Дробязко и Ванагас — самые знаменитые и титулованные фигуристы в истории Литвы. На их счету бронза чемпионата мира, две бронзы чемпионата Европы, три бронзы финала Гран-при, пять участий в Олимпиадах и 13 побед на чемпионате Литвы. За медаль чемпионата мира в 2000 году они получили рыцарские кресты Ордена Гедиминаса – эта награда вручается в Литве за усердный и честный труд на государственной службе или в общественной деятельности. Сейчас фигуристы рискуют их лишиться, так как, по мнению чиновников, их деятельность может запятнать честь кавалеров Ордена.

Но это ещё не всё. Более жесткие санкции в Литве собираются применить по отношению к Дробязко. В отличие от своего супруга Повиласа, Маргарита родилась не в Литве, а в России. Фигуристка получила паспорт прибалтийской страны в 1992 году для выступления за Литву на спортивной арене. Теперь же выясняется, что гражданство было вручено Дробязко в качестве подарка, который рано или поздно можно забрать. И чиновники хотят этой возможностью воспользоваться.

«Считаю, что должна быть инициирована процедура лишения гражданства. Оно было предоставлено в качестве подарка, а подарок можно забрать. Если правовых механизмов не хватает, их можно доработать. Но человек, получивший гражданство в качестве своего рода подарка, должен им правильно пользоваться», – заявил председатель комитета по праву и правопорядку сейма Литвы Стасис Шедбарас.

«Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы это предложение», – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Получается, Маргарита нужна была Литве только тогда, когда приносила ей славу на спортивной арене. А совершив поступок, неугодный местному правительству, все её заслуги перед страной оказались забыты. Теперь от Дробязко хотят избавиться, даже несмотря на то, что законы Литвы этого не позволяют. Но чиновники настаивают на исключении.

И как после этого верить в то, что спорт вне политики?

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (оба — слева) на пьедестале ЧМ Фото: Patrick AVENTURIER/Getty Images

Навка встала на защиту Дробязко и Ванагаса

В России Дробязко и Ванагаса ожидаемо поддержали. На сторону фигуристов встали Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Катарина Гербольдт и другие. Высказалась в защиту своих коллег и Татьяна Навка.

«Это абсолютно отвратительно, это ещё раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — сказала Навка РБК-Спорт.