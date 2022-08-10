Перспективная российская юниорка сменила гражданство. Грузия вновь забирает у нас таланты

В рядах сборной Грузии по фигурному катанию очередное пополнение из богатых закромов России. К Анастасии Губановой под грузинском флагом присоединилась младшая коллега Инга Гургенидзе. В новом сезоне 13-летняя фигуристка выходит на юниорский уровень, а значит, сможет участвовать в международных соревнованиях. Одним из первых таких стартов у неё будет этап Гран-при, на который она едва ли поехала бы, представляя Россию.
А ведь Инга имеет в своём прыжковом наборе тройной аксель. Неужели Россия теряет перспективную спортсменку?
Новоиспечённая трикселистка из Татарстана
Инга Гургенидзе ещё совсем юная фигуристка, в апреле ей исполнилось 13 лет. Тренируется она в казанской спортшколе олимпийского резерва под руководством Людмилы Гафаровой. В прошлом сезоне она выиграла первенство города Казани в своей возрастной категории и отобралась на первенство России среди юниоров. Прорваться наверх в жесточайшей конкуренции с сильнейшими воспитанницами московских и питерских клубов ей не удалось. Однако само участие в этом старте — значимое для Инги достижение. Несмотря на 15-й результат из 18 участниц, она опередила уже весьма известную одиночницу Анастасию Зинину, которая тренировалась тогда в «Ангелах Плющенко».
Но самый главный успех Инги — это исполнение тройного акселя. Испытать элемент повышенной сложности она попробовала во время финала Кубка Казани в апреле этого года. Прыжок ей засчитали и наградили приличными надбавками, что для фигуристки из региона сродни истинному прорыву.
Овладев элементом ультра-си, Инга могла бы попытаться продвинуться дальше, переехав в Москву или Санкт-Петербург под крыло более именитого тренера. Но она нашла другой путь в построении карьеры и поменяла не школу и наставника, а спортивное гражданство. Отныне Инга будет выступать под флагом Грузии и сразу проявит себя на юниорском этапе Гран-при в Риге.
Останься она российской юниоркой, выйти на международный уровень у неё едва ли получилось бы.
Что потеряет Россия от ухода Гургенидзе?
Выбор на сборную Грузии у Инги пал неслучайно. По отцу она как раз унаследовала грузинские корни. Об этом свидетельствуют и её имя с фамилией. Правда, последнюю она обрела лишь год назад: до этого каталась как Инга Никитина.
Инга Гургенидзе
Фото: Кадр трансляции Первого канала
В сборной Грузии у Инги есть отличные шансы попасть на юниорский чемпионат мира и стать в будущем лидером сборной. Но переживать, что она сменила спортивное гражданство, не стоит. Талантливых девочек у нас подрастает более чем достаточно, а изучение элементов ультра-си сейчас является для них чуть ли не обязательным этапом подготовки.
Гургенидзе в прошлом сезоне зарабатывала на стартах хорошие оценки, пробивала отметку в 200 баллов по сумме обеих программ, но всё равно была далека от учениц Тутберидзе, надежды Плющенко Софьи Муравьевой и главной звезды ЦСКА Софьи Самоделкиной. Выступления Инги хороши, но призовые места в России она занимает лишь на малоизвестных турнирах. Так что от её перехода в сборную Грузии Россия ничего не теряет.
Просто ещё одна наша одиночница решила воспользоваться шансом построить более яркую карьеру, чем предполагают условия огромной конкуренции на родине.
И это абсолютно нормально.
Грузия не впервые забирает себе российских фигуристов
Сборная Грузии по фигурному катанию усиливается за счёт российских спортсменов далеко не в первый раз. Более того, лидерами там являются именно фигуристы, катавшиеся в прошлом за Россию. Морис Квителашвили, который родился и тренируется в Москве у Тутберидзе, регулярно обеспечивает Грузии поводы для гордости. На Олимпиаде в Пекине он замкнул десятку сильнейших, а на чемпионате мира — 2022 остановился в шаге от пьедестала, став четвёртым.
Парники Карина Сафина и Лука Берулава, которые тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, в этом году принесли Грузии золото чемпионата мира среди юниоров. Танцевальный дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревии тоже отлично показывал себя на юниорских стартах и сейчас постепенно пробивается сквозь очередь во взрослых.
Но самым удачным приобретением однозначно стала 19-летняя Анастасия Губанова. Благодаря её шестому месту на чемпионате мира — 2022 Грузия получила право привезти на следующее мировое первенство уже двух одиночниц. А там, глядишь, вместе с Алиной Урушадзе они добудут и третью квоту — как раз для новоиспечённой коллеги Инги Гургенидзе.
Анастасия Губанова
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Правда, для начала Инге необходимо дождаться окончания юниорской карьеры. Из-за поднятия возрастного ценза она сможет сделать это только в сезоне-2026/2027.
Ждать придётся долго, но зато это ожидание пройдёт у неё на международных стартах, а не в безнадёжных попытках пробиться в тройку сильнейших юниорок России.
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