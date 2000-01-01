Самые жаркие фото фигуристки Александры Степановой
Саша прекрасна как на льду, так и за его пределами.
Атмосферные снимки с отдыха появляются в профиле Александры каждый год.
Ещё до пандемии спортсменке удалось отдохнуть на Бали, в настоящем райском местечке.
Не зря болельщики отмечают, что у Саши – лучшие ноги нашего фигурного катания. У спортсменки отличные растяжка и природные данные.
Иногда в соцсетях фигуристка радует и кадрами с фотосессий.
Восхищенные болельщики регулярно оставляют комплименты в комментариях.
Фото в купальнике – мастхэв летнего отдыха.
«Пансионат «Юность», – так Степанова подписала этот снимок с недавнего отпуска.
Целый месяц Степанова и Букин катались на шоу в Сочи, а в свободное время восстанавливали силы в специальных комплексах на курорте.
Совсем недавно Александра получила предложение руки и сердца – это произошло прямо во время ледового шоу Ильи Авербуха.
Лучшие ноги нашей фигурки. Самые ослепительные фото Александры Степановой
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