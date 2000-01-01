Самые нелепые травмы фигуристов
От падения с лестницы или ямки на льду никто не застрахован – даже олимпийские чемпионы.
Анна Щербакова
Из-за перелома пальца ноги у фигуристки смазалась летняя подготовка к олимпийскому сезону. Как призналась Аня, травму она вообще получила в быту, не на тренировке – и из-за этого не каталась целый месяц.
Юлия Липницкая
Чемпионат России в Челябинске в 2016 году фигуристка пропустила из-за того, что поскользнулась на тротуаре в Сочи и неудачно упала. Дело было по пути с тренировки домой.
Каролина Костнер
В 2018 году Костнер сломала ногу при падении – но совсем не с прыжка. Фигуристка неудачно спустилась по лестнице и оказалась в гипсе.
Виктория Синицина
Совсем недавно при падении с лестницы пострадала и Виктория Синицина. Неприятность случилась в отпуске: фигуристка повредила руку и была вынуждена какое-то время ходить с фиксатором.
Юдзуру Ханю
В 2014 году на этапе Гран-при в Китае Ханю столкнулся на разминке перед произвольной программой с Хань Янем. Японцу перебинтовали голову, он вышел на прокат и занял в итоге второе место на том этапе.
Михаил Коляда
Сломать ногу, выполняя дорожку шагов? И такое тоже бывает. Михаил однажды попал коньком в трещину на льду и сломал малую берцовую кость на правой ноге. Восстанавливаться пришлось достаточно долго.
Татьяна Тарасова
Нелепая травма на награждении оборвала карьеру фигуристки Татьяны Тарасовой. На Универсиаде она споткнулась о ковёр, упала на лёд и сильно вывихнула плечо.
Елена Соколова
Карьеру этой фигуристки чуть не оборвал чужой чемодан с коньками: груз упал фигуристке на голову после посадки самолёта, врачи обнаружили у девушки сотрясение мозга. На два месяца о тренировках пришлось забыть.
Самые нелепые травмы фигуристов. Липницкую подвёл тротуар, Тарасову – ковёр
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