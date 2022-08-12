«То, что делает Лиза — безобразно!» Яркую фигуристку затравили за откровенное признание

История с фигуристкой Нугумановой, которая обвинила своих тренеров в издевательствах, не утихает уже два с половиной месяца. Громкий скандал получил продолжение после того, как Татьяна Тарасова назвала слова Елизаветы бредом, и спортсменка решила ответить. Нугуманова устала терпеть выпады в свой адрес и дала волю чувствам. И её можно понять. Доказательств того, что Лиза клевещет на тренеров, нет, но при этом она уже несколько месяцев продолжает подвергаться травле.

Но самое обидное, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто прав в этой ситуации, а кто виноват. И, кажется, вряд ли будет. А значит, и Нугумановой, и её бывшим тренерам ещё долго придётся жить под давлением.

Нугуманова обвинила тренеров в издевательствах, но ей мало кто поверил

В конце мая вышло резонансное интервью с Елизаветой Нугумановой, в котором фигуристка обвинила команду Евгения Рукавицына в оскорбительном отношении к ней. Девушка рассказала, что тренеры называли её толстой, мешали ей тренироваться и даже угрожали убрать из спорта и с этого света.

«Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберёт меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял своё задание.

Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно всё это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит», – рассказывала Нугуманова «Матч ТВ».

Елизавета Нугуманова Фото: РИА Новости

Елизавета выдвинула целый список серьёзнейших обвинений, и никто из её тренеров опровергнуть их не поспешил. Вместо них высказались их коллеги, которые фигуристке категорически не поверили. Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Илья Авербух, Алёна Леонова — все они встали на сторону команды Рукавицына, хотя никто толком не пытался разобраться в ситуации.

Список сторонников Лизы намного скуднее — в её поддержку высказывались фигуристы Мария Талалайкина, Андрей Мозалёв и Елена Радионова. Но толку от этого немного — основная часть болельщиков верить Лизе не спешит. Против фигуристки играют образ любительницы соцсетей и её неоднозначные высказывания. К примеру, Нугуманова заявляла, что её несправедливо оставили без чемпионата мира — 2021, хотя по факту Лиза проиграла битву за этот турнир в финале Кубка России. И хотя это не имеет никакого отношения к истории с тренерами, это однозначно сыграло в этом скандале против фигуристки. Ей просто-напросто не хотят верить.

Расследование инцидента завершено, но ничего не прояснилось

Однако на самотёк эту ситуацию пускать тоже не стали. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга во главе с олимпийским чемпионом Антоном Сихарулидзе инициировала расследование этого дела. Его рассмотрение шло около двух месяцев, но к чему оно привело, непонятно даже после опубликования заявления организацией.

«Проверка инцидента завершена — мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться. Нугуманова была позавчера в академии, договорилась о том, что теперь она будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», — сказано в заявлении федерации.

Всей правды, по всей видимости, мы никогда не узнаем.

Елизавета Нугуманова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Скандал приобрёл новый виток: Нугуманова повздорила с Тарасовой

Несмотря на долгое отсутствие каких-либо подробностей ситуации с Нугумановой и штабом Рукавицына, скандал не заглох. Скорее, приобрёл новый виток. На днях Татьяна Тарасова в очередной раз высказалась в защиту уже бывших тренеров фигуристки, подчеркнув, что никогда не поверит в то, что они неподобающе относились к Нугумановой. Девушку явно задели слова великого тренера, и она решила ответить.

«Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты. И тебе нужно время, чтобы понять, разобраться. Я всегда думала очень хорошо о Евгении Владимировиче, я доверяла и верила ему и до последнего себя убеждала, что тренер это делает ради результатов.

Но, как известно, спорт высших достижений не может состоять только из кнута и лишения тренировочного процесса. Я делала всё возможное, чтобы найти контакт с тренером. Каждый раз пыталась поговорить с ним, но он «отталкивал» меня. Я была бессильна. И, когда окончательно поняла, что это бесполезно, конечно, рассказала многим. Последней каплей стали угрозы: я уберу тебя из спорта, найду на тебя компромат, у меня есть связи», — цитирует Елизавету «Матч ТВ».

Новость по теме Нугуманова подробно ответила Тарасовой, не поверившей в её травлю в группе Рукавицына

Но никакого понимания Нугуманова в очередной раз не нашла. Тарасова жёстко ответила Лизе, обвинив её в том, что она раздувает сплетни.

«Я с Нугумановой не разговаривала, поэтому такие открытые обращения ко мне через прессу — это очень странно. То, что Елизавета делает, — это просто безобразно! Я всегда в открытом доступе, сама беру телефон и со всеми общаюсь, секретарей у меня нет.

Не позвонить, а просто вот так написать… Это попахивает плохим. Это самая настоящая сплетня, в которой я участвовать не хочу. Я понимаю, что таким образом Нугуманова хочет продолжить разговор о том, как с ней нехорошо поступили. А я в это не верю. Сейчас в такое тяжёлое время нужно объединяться, а не письма друг на друга писать», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Настроены против Лизы и другие люди из мира фигурного катания. Жёстко высказался Максим Траньков.

«С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать её вот этот пиар я как‑то не хочу», – приводит слова Транькова «Матч ТВ».

Скандалу нужно завершение

После того как Лиза откровенно рассказала об оскорбительном отношении со стороны тренеров, она подверглась настоящей травле. Конечно, вызывает сомнение то, что фигуристка не предоставила доказательств своих слов. Но в то же время нет внятных аргументов в пользу того, что Нугуманова врёт. И пока они не появятся, оскорблять и обвинять фигуристку во лжи — откровенно глупо и некрасиво.

Хочется верить, что когда-нибудь эта история разъяснится и людям станет понятно, кто прав в данной ситуации, а кто виноват. Замалчивание всех деталей приведёт к тому, что скандал будет всплывать время от времени, а Нугуманова и штаб Рукавицына – вновь подвергаться давлению.