«Не функционерам лишать званий, завоёванных в честной борьбе». Интервью с Ильёй Авербухом

Илья Авербух продолжает находить всё новые способы для применения своих талантов. На этот раз знаменитый фигурист и продюсер поучаствовал в организации фестиваля фейерверков. Серебряный призёр Олимпиады создал целое театрализованное шоу со спецэффектами, в котором поучаствовали представители разных видов спорта. Также Авербух провёл открытую тренировку, на которой не только показывал упражнения для разминки, но и учил людей прыгать как фигуристы.

После тренировки Илья пообщался с «Чемпионатом». В эксклюзивном интервью он рассказал о том, почему ледовые шоу сейчас имеют социальный характер для фигуристов, поделился впечатлениями от работы с Валиевой и Щербаковой и ответил на вопрос о том, как санкции влияют на шоу-индустрию.

«Я живу в абсолютном счастье, гармонии, которые есть в нашей семье с Лизой»

— Илья, во-первых, хочу поздравить вас с днём рождения сына. Расскажите, как изменилась ваша жизнь с его появлением?

— Спасибо! Я думаю, что меня сильно уже ничего менять не может. Я уже такой, какой я есть. Я очень счастлив появлению ещё одного сына в моей жизни. Это никак не отражается на моём старшем сыне, он уже выходит в жизнь. Лев сегодня подводит итоги первого года своей жизни. Моя главная задача — поставить моих ребят на ноги, дать им все возможности, какие у меня есть, научить всему тому, что я умею, и направить на тот путь, который мне кажется абсолютно правильным. Я, конечно, живу в абсолютном счастье, гармонии, которые есть в нашей семье с Лизой (актриса Елизавета Арзамасова — супруга Ильи Авербуха. — Прим. «Чемпионата), за что я ей очень благодарен. И, конечно, Лев, как я сегодня написал, это «солнечный Лев», который вошёл в нашу жизнь, и ещё раз большое спасибо за это моей жене.

— Возьмёте его сегодня с собой на фестиваль? Или для него фейерверки — это ещё страшно?

— Лев сегодня приедет сюда, побудет со мной на пультовой. Мы посмотрим, как он будет реагировать на первые фейерверки, и если ему покажется это всё-таки страшно и громко, то, конечно, сразу уедем домой. Но посмотрим, он точно будет в начале праздника вместе со мной. Мы, конечно же, поздравили его утром с Лизой, они вместе приедут сюда, но будет ли он смотреть именно фейерверки — не знаем. Нам пока кажется, что всё-таки пока ещё рано, и не хотелось бы ему ещё, может быть, шумовой травмы нанести.

Илья Авербух Фото: РИА Новости

— Фестиваль фейерверков — новый и необычный опыт для вас. Как вы решились на такое? Было сложно?

— У меня уже достаточно большой послужной список режиссёрских работ, среди которых открытие чемпионата мира по футболу, открытие и закрытие Универсиады в Красноярске, грандиозное открытие 800-летия Нижнего Новгорода, где как раз было шоу на воде, большой культурный форум в Санкт-Петербурге. Я говорю именно о тех работах, которые не связаны со льдом. У меня уже больше, наверное, 15 больших режиссёрских работ, не связанных со льдом, поэтому для меня это ещё один вызов, я играю на том поле, на котором уже достаточно давно работаю.



Мне очень лестно, что меня выбрали на режиссуру этих двух грандиозных по-настоящему дней. Тем более что фестиваль фейерверков всегда отличался грандиозностью фейерверков, но такой единой программы, связывающих элементов между номерами не было. Быть первым всегда вдвойне почётно, я очень рад, и по отзывам зрителей, которые были вчера, всем очень понравились все решения, которые были показаны в момент пиротехнического шоу. Хотя, конечно, главное действующее лицо — это фейерверки, и соревноваться с ними было бы глупо.

«Впечатления от работы с Валиевой и Щербаковой только волшебные, только прекрасные»

— Вы говорили, что ваша миссия — бежать впереди. Есть ещё вещи, которыми вы планируете нас удивить в ближайшее время?

— Конечно, моя миссия — бежать впереди, это абсолютно правильно. Да, ещё готовится ряд проектов, о которых я заранее, чтобы не сглазить, не говорю, но совсем скоро о них все узнают, и тогда расскажу. Пока буду интриговать, потому что, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но несколько проектов, которые абсолютно разные по настроению, и в том числе и ледовые проекты, и проекты вне льда, они уже находятся на стадии подписания. А так, есть ещё небольшие проекты, которые тоже очень важны.



Этим летом у нас с Лизой получилось только одну неделю провести в абсолютно отпускном режиме. Остальное время было всё-таки сочетанием работы и летнего периода.

— Вы говорили, что планируете возродить свои старые шоу: «Анна Каренина», «Волшебник Изумрудного города». Будут ли там новшества, может быть, новые действующие лица?

— Конечно, будет обновление. С «Анной Карениной» мы просто продолжим гастроли, потому что «Анна Каренина» — это молодой спектакль, только в прошлом году была премьера в Москве. Я очень хочу повторить эти премьерные показы, потому что «Анна Каренина», я считаю, это ледово-театральное событие с точки зрения хореографии, драматургии, постановки.



«Волшебник Изумрудного города» — это спектакль, который мы будем показывать зимой, и это абсолютно стоящий особняком среди детских спектаклей мой проект, он мне очень дорог и очень нравится. Но действительно, в нём вполне возможно будет обновление по участникам, и в том числе по сценам. Мы будем работать в большем зале, чем работали до, и будет больше декораций. Это будет, конечно, уже другой спектакль. Я пока не буду анонсировать, кто там будет участвовать. Но это точно кто-то из топ-чемпионов.



— В этом году в ваших шоу участвовали Камила Валиева и Анна Щербакова. Можете поделиться впечатлениями от сотрудничества с ними?

— Впечатления только волшебные, только прекрасные. Очень воспитанные, очень интеллигентные и, бесспорно, очень талантливые девочки, они абсолютно разные. С Камилой мы работали не так много, она принимала участие в ряде моих гала-шоу, не могу сказать, что мы прям очень сроднились. С Аней Щербаковой, которая провела в моей команде больше 20 шоу в Сочи, и, в общем, больше месяца мы были единым коллективом, конечно, сблизились больше, что вполне логично.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аня — это действительно талантливый человек во всех отношениях, не только в ледовых, но и в человеческих. Меня очень подкупают её в том числе и образованность, и взгляды на жизнь, её ориентиры, которых она придерживается. Она очень дружна с Женей Медведевой, что тоже для меня очень важно, потому что Женя Медведева чуть раньше пришла в мой коллектив. И вот эти две великие фигуристки, бесспорно, великие, несмотря на всю свою молодость, сейчас становятся центром моих программ, для меня это тоже очень важно и дорого.



Но хочу ещё раз поблагодарить Аню. Аня по-прежнему продолжает спортивную карьеру, чтоб не было недопониманий, что она уже ушла в шоу. Но при возможности, когда можно будет сочетать, она с удовольствием будет это делать, и я с удовольствием всегда буду приглашать Анну. Но она по-прежнему в строю, и она для себя решила продолжать карьеру.

«Не функционерам лишать тех званий, которые завоёваны в абсолютно честной настоящей спортивной борьбе»

— В этом году особенно не везет Татьяне Навке, её фигуристы, например, Виктор Петренко, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, часто сталкиваются с проблемами из-за работы в её шоу. У ваших фигуристов были такие проблемы?

— В моём коллективе также работают ребята, которые долгое время представляли Болгарию — Албена Денкова и Максим Ставиский. Я с большим уважением отношусь к решению всех ребят. Маргарита и Повилас долгие-долгие годы работали вместе со мной — больше 15 лет, мы были практически одной семьёй. Последние годы ребята работают больше с Таней Навкой, но также работают и со мной, поэтому для меня это не просто коллеги-фигуристы, мы большие друзья.



Я уже сказал однажды, что не функционерам решать и не функционерам лишать тех званий, которые завоёваны в абсолютно честной настоящей спортивной борьбе. Виктор Петренко, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский — это столпы фигурного катания своих стран, они очень многое сделали для развития фигурного катания в своих странах. Их решения — это их решения. То, что завоёвано ими — функционеры не вправе перечёркивать.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вы говорили, что ваша индустрия столкнулась с большими проблемами во время ковида. Сейчас новая проблема — санкции. С чем для вас справиться сложнее?

— Мы находимся в сложном периоде турбулентности, это понятно. Период ковида переживался очень тяжело, сейчас, правда, кажется, что это уже было очень давно. Действительно, для индустрии это был очень серьёзный удар. Сейчас как таковые санкции меня касаются как и всех граждан касаются. С точки зрения именно ледовой шоу-индустрии, наверное, это не так сильно касается, потому что, объективно, мы все не очень много гастролировали за рубежом и сказать, что ряд зарубежных гастролей был для нас каким-то жизненно важным — нельзя. Мы все были ориентированы всегда на российский рынок, на российского зрителя. Но, конечно, это всех нас объединяет и надо работать, и работая, создавать лучшее в мире, и этим самым отвечать на все санкции.



Я абсолютно убежден, что российским ледовым шоу равных в мире не существует по всему сочетанию, по инвестициям, которые вкладываются в ледовые шоу, технологиям. И я говорю не только о своих шоу, я говорю и о шоу, в первую очередь, Тани Навки, Жени Плющенко — о трёх ведущих ледовых шоу нашей страны. На Западе есть несколько проектов сопоставимых, например, Art On Ice, но я не знаю, продолжают ли они жить. В основном мы все уже давно ушли вперёд. Здесь, в фигурном катании, как в любительском, так и в профессиональном, мы точно стоим впереди планеты всей.

— Гораздо бОльшие проблемы сейчас у спортсменов из-за недопуска на турниры. Шоу остаются для них одним из немногих способов для заработка. Вы почувствовали особенный энтузиазм у них к шоу после введения санкций?

— Я думаю, что шоу — это, конечно, большая поддержка ребятам и с точки зрения мотивации продолжать работать, и с точки зрения ощущения любви зрителей, и с точки зрения материальной. Фигуристы всегда были счастливы кататься в шоу — это была дополнительная история. Сейчас ледовые шоу имеют ещё и социальный характер с точки зрения поддерживания наших чемпионов. Поэтому в моём шоу «Чемпионы», которое проходило в Сочи, такое количество спортсменов-любителей, среди которых был Марк Кондратюк, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аня Щербакова и Дима Алиев. Я стараюсь по-максимум поддерживать молодую нашу команду, при этом сохраняя свой состав участников великих чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Оксаны Домниной и многих других. Часть сборной катается у Тани Навки, но у меня, наверное, большая часть сборной. Я стараюсь максимально поддерживать ребят, приглашаю их, и тем самым даю возможность выступать и зарабатывать.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«На юниорских прокатах мы заявим о том, что сделано школой за полгода»

— Скоро стартуют открытые прокаты среди юниоров. Кто-нибудь из ваших пар там будет участвовать?

— Да, это такой важный момент для нас. Наша команда будет представлена двумя парами. Мне кажется, что мы проделали очень приличную работу. Я хочу напомнить, что старшим тренером школы является Елена Масленникова, в этой школе также работают молодые ребята, которых мы взяли, и у них есть огромный потенциал — это Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, ребята очень талантливые, и это тоже наш такой вклад с Леной, также Виталий Новиков тренирует в этой школе. Была проделана большая работа, я был постановщиком программ, которые ребята будут показывать. Это первый показ, когда мы уже заявим о том, что сделано школой за полгода и, конечно, уже были приглашения в школу наших известных российских судей, и я думаю, что наши две пары — Александра Шинкаренко/Влад Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко— точно должны показать себя с очень яркой стороны. Волнуюсь, но надеюсь, что всё будет хорошо.



— Можно будет увидеть вас за бортиком?

— Вполне возможно, но пока неокончательно, потому что у меня будет ещё один проект. Точно там будет Лена Масленникова. Я точно буду получать всю информацию, буквально завтра я еду на тренировку. Но на первых соревнованиях точно буду, которые будут проходить в Москве. Это очень важный турнир, там соберутся все московские пары, там я буду железно. Присмотреться к этим парам точно стоит.