Чем занимается Каролина Костнер в 2022 году?
Она всё ещё не исключает возобновления соревновательной карьеры.
Планирует ли Костнер вернуться на лёд?
О возвращении Костнер последний раз говорила в 2021 году. «Моему бедру уже лучше, я даже приступила к тренировкам на льду. Пока не знаю, попробую ли я вернуться, но исключать ничего не буду», – отмечала Каролина.
Когда Каролина соревновалась?
Последний раз Костнер выходила на лёд в Милане в 2018 году: тогда она стала четвёртой на чемпионате мира. Дальше были многочисленные участия в шоу, но без турниров: в сезоне-2018/2019 фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем.
Тренируется ли Костнер вообще?
Тренироваться Каролина не прекращала: она регулярно выкладывает в соцсетях фото с катков и поддерживает форму.
Костнер проявляет себя как комментатор...
От мира фигурного катания Костнер не отошла: в прошлом сезоне она комментировала с катка прокаты на этапе Гран-при Италии.
… и как общественный деятель
Каро активно принимает участие в благотворительных мероприятиях: к примеру, она рекламировала MOMO Run — забег в пользу организации, продвигающей паллиативную помощь детям в своём регионе.
Сейчас Каро не боится пробовать разное
Ежегодно в летнее время Костнер принимает участие в спонсорском велопробеге, так что занимается она сейчас не только фигурным катанием.
Как Костнер проводит свободное время?
Иногда в зимнее время Каро катается на открытом воздухе – она живет в очень живописных местах, так что грех не опробовать замёрзшее озеро.
С кем встречается Каролина?
И с личной жизнью у Костнер всё хорошо на данный момент. Её спутник – Фабрицио Витторини, он остеопат.
На следующей Олимпиаде мы точно увидим Костнер
Каролина является одним из амбассадоров зимней Олимпиады — 2026 (Милан/Кортина-д'Ампеццо), так что мы точно увидим её на главном старте следующего четырёхлетия.
Чем сейчас занимается и как выглядит Каролина Костнер? Мы точно увидим её на ОИ-2026
Читайте также
Самые глупые травмы фигуристов
Ослепительные фото Александры Степановой
Все испытания Алёны Косторной за последний год
Кого ловили за триметазидин, как и Валиеву?
Кто из спортсменов поехал на сборы за границу?
Неотразимые фото фигуристки Луны Хендрикс
Какие фразы Тутберидзе превратились в мемы?
Чего добились дети звёзд фигурки в спорте?
Яркие моменты карьеры фигуристки Константиновой
На чём зарабатывает Евгения Медведева в 2022 году?
За что штрафуют фигуристов?
Как дружат представители разных видов спорта?
Самые смелые фото Елизаветы Нугумановой
Какие фильмы и сериалы любят наши фигуристки?
Самые яркие снимки Стаси Константиновой
Какой след фигурист Денис Тен оставил в истории?