Чем сейчас занимается и как выглядит Каролина Костнер? Мы точно увидим её на ОИ-2026

Когда Каролина соревновалась?

Последний раз Костнер выходила на лёд в Милане в 2018 году: тогда она стала четвёртой на чемпионате мира. Дальше были многочисленные участия в шоу, но без турниров: в сезоне-2018/2019 фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем.