На кого равнялись фигуристы нынешней сборной России?
Ханю, Плющенко, Ягудин и другие кумиры наших звёзд.
Александра Трусова
Совсем недавно Саша отвечала на вопрос о кумирах на публичной лекции. «Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю, Алёна Савченко, Женя Медведева», – отметила Трусова.
Камила Валиева
Кумиром Камилы Валиевой когда-то была её одногруппница Алина Загитова. «Ещё мне нравится, как прыгает Алена Косторная – очень высоко», – говорила Камила.
Елизавета Туктамышева
По признанию Елизаветы, как таковых кумиров в спорте у неё никогда не было. Когда-то она называла имена Саши Коэн и Мао Асады. «Я не хотела опозориться и просто решила выбрать кого-то, кого знала сама и кто был на слуху», – отметила Лиза.
Андрей Мозалёв
Кумиром в мужском одиночном катании Андрей Мозалев называл Нэйтана Чена.
Евгений Семененко
Среди своих кумиров Евгений называл многих звёзд – и даже товарищей по группе. Лучший одиночник всех времен по мнению Жени – это Юдзуру Ханю, а в великом русском противостоянии Семененко выбрал Евгения Плющенко.
Марк Кондратюк
У коллеги Семененко выбор абсолютно противоположный – в том противостоянии он предпочитал катание Алексея Ягудина. Но по части любви к Юдзуру Ханю фигуристы единодушны.
Анна Щербакова
В 2019 году Щербакова лаконично ответила на вопрос о кумире: фигуристке очень нравилось, как катается Мао Асада. Из мужского одиночного Аня выделяет Нэйтана Чена и Цзинь Бояна.
Михаил Коляда
По словам фигуриста, кумиров как таковых у него не было, но имелись ориентиры – сначала Алексей Ягудин, затем Хавьер Фернандес.
Аделия Петросян
По итогам прошлого сезона Аделия уже попала во взрослую сборную России. Кумиром в фигурном катании она называла Евгению Медведеву: «Её программы засмотрела прямо до дыр».
Софья Самоделкина
В сентябре Соня выступит на контрольных прокатах вместе со взрослой сборной России. Соня неоднократно подчёркивала, что её любимая фигуристка – это Александра Трусова.
«Её программы засмотрела до дыр». За кем тянулись Трусова, Валиева и другие наши звёзды?
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