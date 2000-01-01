«Её программы засмотрела до дыр». За кем тянулись Трусова, Валиева и другие наши звёзды?

Елизавета Туктамышева

По признанию Елизаветы, как таковых кумиров в спорте у неё никогда не было. Когда-то она называла имена Саши Коэн и Мао Асады. «Я не хотела опозориться и просто решила выбрать кого-то, кого знала сама и кто был на слуху», – отметила Лиза.