Новый виток противостояния Тутберидзе и Плющенко. Чего ждать от юниорских прокатов?

Контрольные прокаты юниоров стартуют уже 18 августа, и это не просто показ соревновательных программ для нового сезона, а очень важное мероприятие. Молодые спортсмены имеют шанс блеснуть на глазах руководства Федерации фигурного катания России и обратить на себя внимание. Показать хорошую рабочую форму на льду Новогорска — задать положительный тон всему соревновательному году. Тем более выступать, скорее всего, юным спортсменам придётся исключительно на внутренних стартах.

Первыми свои летние наработки покажут юноши и девушки из одиночного катания. По числу учеников «Ангелы Плющенко» здесь доминируют: от них на лёд Новогорска выйдут четыре воспитанника. Но и группа Тутберидзе не слишком отстаёт: у них – две одарённые фигуристки и 12-летний мальчик, способный дать фору более взрослым парням.

А вот кто впечатлит больше всего – ещё только предстоит увидеть. Благо юниорам есть чем нас удивлять!

Новый виток противостояния учеников Тутберидзе и Плющенко

У девушек на контрольных прокатах интересно будет посмотреть на одних из главных фаворитов юниорских соревнований – ими являются 13-летняя Алиса Двоеглазова из группы Этери Тутберидзе и две воспитанницы академии «Ангелы Плющенко»: 14-летняя Вероника Жилина и 13-летняя Софья Титова. Все три фигуристки владеют элементами ультра-си, с которыми регулярно выступают на соревнованиях. Алиса в прошлом сезоне громко заявила о себе, заняв четвёртое место на первенстве России. Сильнее неё оказались лишь более опытные Акатьева, Муравьёва и Самоделкина.

Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главное оружие Алисы — это четверной тулуп, но за лето она вполне могла прибавить, о чём мы узнаем уже непосредственно на контрольных прокатах. Вероника, хотя и не отличается стабильностью, считается настоящим уникумом в плане прыжков. На тренировках она исполняет немыслимые каскады и комбинации, а на стартах прыгает на постоянной основе тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Софья — особая ученица Евгения Плющенко. С ней он прошёл длинный путь от детских турниров до выхода в юниоры. Тройной аксель и четверной сальхов появились у Титовой именно в «Ангелах», и на этом она явно не остановится: с амбициями у неё всё в порядке.

Софья Титова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

14-летняя Дарья Садкова год назад считалась будущей звездой Тутберидзе и одной из фавориток у юниорок, но неожиданная травма перечеркнула ей почти весь сезон. Тем не менее после долгого отсутствия она попыталась исполнить на одном из турниров четверной тулуп. Попытка закончилась падением, но очевидно, что Даша настроена решительно и готова бороться за место под солнцем.

Зинина и Рубцова выйдут на лёд после ухода от Плющенко и Тутберидзе

Любопытно посмотреть, что на контрольных прокатах покажут 13-летняя Любовь Рубцова и 15-летняя Анастасия Зинина. Обе одиночницы в межсезонье ушли из своих школ и теперь тренируются у Алексея Василевского в «Армии Фигурного катания».

Люба до этого числилась в группе Тутберидзе, где успешно освоила тройной аксель. Однако высокими результатами порадовать тренера чемпионок Рубцова толком не успела: на первенстве России она заняла всего лишь 13-е место. Впрочем, переход к Василевскому у неё прошёл тихо и мирно.

Чего не скажешь о переходе Анастасии Зининой из «Ангелов Плющенко». Взяв серебро и бронзу на юниорских этапах Гран-при, Настя неожиданно посыпалась на дебютном чемпионате России. На первенстве она снова не справилась с контентом и заняла последнее место. После выступления она говорила Плющенко, что ей нужно больше прыгать. Позже выяснилось, что прыжки в академии ей действительно ограничивали, чтобы дать залечить травмы. А также, что она якобы тайно подкатывалась у другого тренера, чем нарушила дисциплину. Настя с обвинениями не согласилась, а сейчас радуется тренировочному режиму в новой школе.

Раньше она активно прыгала четверной тулуп — увидим ли мы его на контрольных прокатах?

Анастасия Зинина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чем ответят девушки из других школ?

Впечатлить элементами ультра-си могут и девочки из других тренерских штабов. Так, 13-летняя Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова в ЦСКА имеет в своём арсенале четверной тулуп и четверной сальхов. 15-летняя Алина Горбачёва, которая тренируется в Химках у Софьи Федченко, делает на соревнованиях квад-сальхов. А 15-летняя Мария Захарова владеет четверным тулупом. Выучила она его, кстати, в «Хрустальном», но не у Тутберидзе, а у незаслуженно остающейся в тени Анны Царёвой.

14-летняя Елизавета Куликова на соревнованиях ультра-си пока не исполняла, но активно изучала четверной лутц в группе Сергея Давыдова. Зимой она перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА, поэтому дальнейшая судьба квада неизвестна.

За фигуристками без ультра-си будет наблюдать не менее интересно. 15-летняя Вероника Яметова из Екатеринбурга неплохо проявила себя в прошлом сезоне. Она выиграла финал Кубка России во взрослом разряде, замкнула десятку на чемпионате России и стала второй на первенстве России среди старшего возраста в разряде КМС. Для спортсменки без тройного акселя и четверных — это хорошие результаты. Вероника берёт чистотой катания и обаянием.

Вероника Яметова Фото: РИА Новости

Помимо Вероники, на контрольных прокатах появятся и другие девочки из регионов: 13-летняя Елизавета Лабутина из Екатеринбурга и 13-летняя Таисия Щербинина из Перми. Питерскую школу фигурного катания представит 13-летняя Надежда Понтелеенко, которая тренируется под руководством Олега Татаурова.

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12-летние мальчики против взрослых парней

У парней на этих контрольных прокатах будет много новых имён. А возрастной диапазон фигуристов — от 12 до 18 лет. Причём самые младшие – Арсений Федотов из группы Тутберидзе и Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова — очень сильные ребята. Арсений выиграл в прошлом сезоне восемь из 10 турниров, в которых участвовал. Федотов владеет тройным акселем и четверным сальховом – и это в 12 лет! Прекрасно выступал весь прошлый сезон и Лев, а в его прыжковом наборе значатся тройной аксель, четверной тулуп и четверной лутц. Квады у него не слишком стабильные, но какие его годы? Этот мальчик определённо может стать звездой в будущем.

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

От «Ангелов Плющенко» заявлены 16-летний Кирилл Сарновский и 15-летний Максим Автушенко. И если с Кириллом всё понятно: он давно считается одной из главных надежд академии, то Максим попал на прокаты юниорской сборной в последний момент. Заслужил он это благодаря чистой произвольной с двумя четверными сальховами и двумя тройными акселями на внутренних прокатах академии.

Самый «взрослый» юниор — 18-летний Андрей Анисимов – тренируется у Виктории Буцаевой. На чемпионате России он оказался лишь 17-м, но исправился на первенстве в январе, где поднялся до шестой позиции. Владислав Дикиджи из группы Олега Татаурова в Санкт-Петербурге тоже скоро достигнет совершеннолетия, однако пока он владеет только четверным сальховом и тройным акселем — скромный набор для его лет.

Преемник Кондратюка и обладатель пятерного прыжка на удочке

Григорий Фёдоров, Фёдор Зонов, Михаил Полянский также довольно большие ребята — всем по 17 лет. Самое время как следует проявить себя. Пример Марка Кондратюка, который как раз выстрелил в этом возрасте, должен их вдохновить. Особенно Григория, ведь он тренируется с ним у одного тренера — Светланы Соколовской.

Команду Сергея Давыдова, кроме Льва Лазарева, из юношей представит 15-летний Максим Белявский — тот самый, который три года назад прославился в Интернете пятерным прыжком на удочке. С тех пор пять оборотов он реально нигде не скрутил, но запрыгал на стартах тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

16-летнему Николаю Угожаеву в прошлом сезоне посчастливилось завоевать второе место на первенстве России. Тренируется парень у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Другой питерский юниор — 13-летний Иван Рамзенков из группы Кирилла Давыдова — известен тем, что впервые приземлил тройной аксель в обеих программах, когда ему было 11 лет. Мальчик талантливый и только начинает свой путь в большом спорте.



В начале пути и 13-летний Михаил Тихонов из Балашихи. Элементы ультра-си на стартах он ещё не показывал, но, возможно, за межсезонье успел что-то выучить и блеснёт на контрольных прокатах.