Сезон в российском фигурном катании стартовал! Чем удивили юниорки Тутберидзе и Плющенко

Контрольные прокаты юниорской сборной России были призваны показать уровень готовности лучших юниорок страны к следующему сезону. И наши девочки не разочаровали. Почти все фигуристки находятся в отличной форме, но удивительно — ни одна из них не показала элементы ультра-си.

Похоже, ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко сохраняют интригу перед стартом соревнований и прячут козыри, подогревая интерес к противостоянию двух знаменитых тренеров. Очевидно, нас ждёт крайне непредсказуемая и увлекательная борьба не только среди взрослых фигуристок, но и среди юниорок.

Бывшая ученица Плющенко справилась с давлением

Новый соревновательный сезон в фигурном катании не за горами, а первыми в большую игру вступают представители юниорской сборной России. В составе у девушек произошли перестановки: Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина изъявили желание дебютировать на взрослых контрольных прокатах, в время как их соперницы приехали в Новогорск, чтобы впервые продемонстрировать свои короткие программы на глазах у представителей Федерации фигурного катания России и ведущих тренеров страны.

Софья Титова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первой из них на лёд вышла подопечная Евгения Плющенко Софья Титова. Спортсменка показала эффектный номер под композицию «Чардаш», чисто исполнив все элементы — аксель в два с половиной оборота, тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп. С артистической точки зрения фигуристка неплохо справилась со своей программой, но было заметно, что на старте сезона ей немного не хватало скорости во второй половине, где шло стремительное нарастание темпа, из-за чего дорожка шагов и финальное вращение выглядели не столь органично. Тем не менее её выступление оставило положительные эмоции — нет никаких сомнений, что постановка будет дорабатываться в течение года и Соня постепенно наберёт нужную форму.

Хорошую готовность к соревновательному периоду показала Вероника Яметова, недавно перенёсшая операцию. Технически она практически не допустила ошибок, лишь в конце проката сорвала каскад, прыгнув первый элемент слишком близко к борту.

Порадовала качественным катанием Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова в ЦСКА, равно как и Анастасия Зинина. Межсезонье для этой фигуристки выдалось непростым: громкий уход из академии «Ангелы Плющенко», где Настю обвинили в нарушении дисциплины, мог серьёзно сказаться на её психологическом состоянии, однако спортсменка сохранила боевой настрой и без единой помарки исполнила короткую программу под песню Кристины Агилеры Haunted Heart.

Не по пути Трусовой: Жилина не рискует с ультра-си

Во второй разминке было много участниц, чьи имена не так хорошо известны широкой публике, тем не менее к ним стоит присмотреться. 14-летняя Елизавета Куликова, зимой перешедшая в группу Светланы Соколовской, боролась за элементы, но смогла справиться с волнением и завершила выступление без грубых ошибок.

Ставку на чистоту проката сделала и главная звезда «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина. Спортсменка известна своей любовью к элементам ультра-си и во многом схожа по стилю катания с Александрой Трусовой, однако в этот раз атлетичная девушка вышла из зоны комфорта и представила трогательную программу под композицию Paradise Francais Je Taime. Ника не стала рисковать и отказалась от тройного акселя в каскаде с тройным тулупом, сделав акцент на женственной хореографии, что не осталось незамеченным специалистами. Евгений Плющенко был явно доволен выступлением своей подопечной.

Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Взбодрить немногочисленных зрителей, зачарованных прокатом Жилиной, удалось Алине Горбачёвой. 15-летняя спортсменка взяла олимпийскую музыку Русской ракеты и показала собственную интерпретацию «Круэллы». Получилось ярко и задорно. 13-летняя Елизавета Лабутина из Екатеринбурга, к сожалению, не смогла показать максимум и упала с тройного тулупа в каскаде, но расстраиваться фигуристке не стоит — у неё ещё будет время исправить все недочёты. Такой возможности не лишена и Надежда Понтелеенко. Воспитанница Олега Татаурова также сорвала один из прыжков, но это не сильно испортило её настроение — фигуристка постарается реабилитироваться в произвольной программе.

Знак качества: фигуристки Тутберидзе вновь безупречны

В последней разминке доминировали фигуристки «Хрустального». Мария Захарова и Алиса Двоеглазова хоть и тренируются в разных группах (Маша — у Анны Царёвой, а Алиса — у Этери Тутберидзе), но обе продемонстрировали классические постановки — мелодичные, лёгкие, нежные, но наполненные сложными переходами и связками. Учитывая, что ни Маша, ни Алиса пока не владеют сложнейшим тройным акселем, — это их главное преимущество перед соперницами. При чистом исполнении высокие компоненты им гарантированы.

Дарья Садкова из группы Тутберидзе также не ударила в грязь лицом — маленькие помарки не в счёт. 14-летняя фигуристка только-только восстановилась после травмы, перечеркнувшей ей весь прошлый сезон, так что пока ей простительна некоторая скованность в прокатах. В конце концов, потенциал у Даши огромный, и если она сумеет настроиться и набрать подходящую форму, то сможет составить достойную конкуренцию своим одногруппницам.

Любовь Рубцова когда-то числилась в группе Этери Тутберидзе, но теперь занимается под руководством Алексея Василевского в «Армии фигурного катания». Однако рука более опытного наставника чувствуется в спортсменке: быстрая, ритмичная и безукоризненная короткая программа Любы оставила всех под большим впечатлением. Закрывала прокаты Таисия Щербинина из Пермского края. Фигуристка допустила падение на тройном лутце, но смогла завершить выступление на высокой ноте. Очевидно, в произвольной программе фигуристка будет бороться с самой собой. Что ж, пожелаем ей и остальным участницам удачи!