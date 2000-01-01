Кто из юниоров взял необычную музыку для программ к новому сезону?
В меню — Круэлла, Кристина Агилера и каверы-каверы-каверы.
Мария Захарова — OST «50 оттенков серого»
Фигуристка из группы Анны Царёвой показала достаточно взрослое катание в короткой программе под композицию I put a spell on you.
Алина Горбачева — OST «Круэлла»
Фигуристка представила короткую программу от Никиты Михайлова. Небольшие параллели с олимпийской программой Саши Трусовой прослеживаются, но нарезку Алиса выбрала другую.
Анастасия Зинина — Haunted Heart Кристины Агилеры
Короткая программа Насти Зининой вышла по-настоящему взрослой и цепляющей, как раз под стать выбранной музыке.
Таисия Щербинина — Cry me a river в симфообработке
Одной из мелодий к произвольной программе Щербининой стала знаменитая песня Джастина Тимберлейка. Но в красивой неоклассической обработке: получилось оригинально.
Максим Белявский — кавер на Bring me to Life
После перехода в штаб Виктории Буцаевой Максим Белявский ищет новые образы: в короткой программе выбор сделан в пользу легендарной Bring me to Life, но в кавер-версии.
Михаил Полянский — Don't Speak в исполнении Hidden Citizens
Don't Speak прославилась в исполнении группы No Doubt, а ученик Евгения Рукавицына для своей короткой программы решил взять современный кавер.
Елизавета Куликова — OST «Академия Амбрелла»
Для короткой программы Куликова взяла музыку из супергеройского сериала от Netflix.
Елизавета Куликова — If you go away в кавере Imany
Сама песня Жака Бреля не раз звучала в программах фигуристов, но Лиза решила презентовать её по-новому и каталась под кавер от Imany.
Софья Титова — Paint it Black и Power of Evil
В этом сезоне продолжается мода на эту композицию, но Соня решила взять необычный кавер с эпической аранжировкой в основе.
«Круэлла», «50 оттенков серого» и топ-хиты. Необычная музыка, под которую катаются юниоры
Читайте также
Как олимпийский цикл переломал наших фигуристок
Любимые фигуристы Трусовой, Щербаковой и других
Самые известные романы фигуристок и хоккеистов
Что вынесла Щербакова ради Олимпиады?
Как сейчас живёт фигуристка Каролина Костнер
Самые глупые травмы фигуристов
Ослепительные фото Александры Степановой
Все испытания Алёны Косторной за последний год
Кого ловили за триметазидин, как и Валиеву?
Кто из спортсменов поехал на сборы за границу?
Неотразимые фото фигуристки Луны Хендрикс
Какие фразы Тутберидзе превратились в мемы?
Чего добились дети звёзд фигурки в спорте?
Яркие моменты карьеры фигуристки Константиновой
На чём зарабатывает Евгения Медведева в 2022 году?
За что штрафуют фигуристов?