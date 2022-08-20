Загитова, Щербакова или Трусова? Кто главная королева каскада лутц — риттбергер

Алина Загитова в далёком 2015 году начала своё восхождение к олимпу, добавив в контент победоносный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. И нестандартный элемент действительно принёс ей всё возможное золото в женском одиночном катании. Эстафету Алины успешно переняла другая воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова — именно с ней сейчас многие болельщики ассоциируют сложнейший каскад.

Но Алина и Аня — не единственные, кто из фигуристок прекрасно на регулярной основе прыгали лутц — риттбергер. Александра Трусова тоже долгое время каталась с ним на соревнованиях и только в Олимпийском сезоне вдруг полностью исключила из своего контента. А ведь каскад у Саши получался отлично.

В рубрике «Холодный расчёт» посчитали, кто же главная королева лутц — риттбергера: Загитова, Щербакова или Трусова?

Законодательница моды на лутц — риттбергер

Алина Загитова по праву считается законодательницей моды на лутц — риттбергер. Именно она начала исполнять этот сложнейший каскад в соревновательных программах на постоянной основе. Впервые пошла на него во время третьего этапа Кубка России в 2015 году, когда ей было 13 лет. И сразу осмелилась вставить новый элемент в обе программы. В короткой Алина упала со второго прыжка, но зато в произвольной выехала с небольшой помаркой.

Прыжки Загитовой Фото: «Чемпионат»

С тех пор Алина прыгала тройной лутц — тройной риттбергер на всех турнирах. Не всегда в обеих программах, но хотя бы в одной обязательно его демонстрировала. В итоге за пять сезонов она успела откатать с ним 33 старта. При этом отказалась от него в произвольной лишь однажды: на чемпионате Европы — 2019. Алина заменила тогда лутц — риттбергер на лутц — тулуп. Возможно, к такому решению её подтолкнул срыв фирменного каскада в произвольной программе на чемпионате России — 2019. Или сама Этери Тутберидзе посчитала, что её звёздной воспитаннице не стоит рисковать на важном, но не самом главном старте, тем более в отсутствие сильных соперниц. Лучше поберечь силы для чемпионата мира в Сайтаме. И Алина действительно в конце марта приехала в Японию с максимально сложным контентом. Она уверенно приземлила лутц — риттбергер в короткой и произвольной программах и одержала безоговорочную победу.

Алина успела чисто исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер 34 раза из 54 попыток за всю карьеру. Это 63% успешности, что с учётом сложности элемента — отличный показатель. Выполнение этого каскада требует максимальной концентрации, а спасти его, если что-то пошло не так, практически нереально.

Каскад Загитовой за карьеру Фото: «Чемпионат»

К счастью, в большинстве случаев Алина с лутц — риттбергером справлялась. Три из четырёх срывов каскада у неё произошли на юниорских стартах. Во взрослых потерю элемента она допустила только на вышеупомянутом злополучном чемпионате России — 2019. И, конечно, все помнят, как она ловко сделала лутц — риттбергер позже, чем планировала, в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Это было очень круто!

Падений без потери каскада у Алины было немного: пять раз она не устояла после выполнения риттбергера. А такая неприятность, как «бабочка», настигла её лутц — риттбергер один раз: в 2018 году на этапе Гран-при в Хельсинки она вместо трёх оборотов на риттбергере в короткой программе скрутила один.

Остальные 14 ошибок олимпийской чемпионки на фирменном каскаде связаны либо с недокрутами, либо просто с помарками на выезде. Но всегда быть безупречной не может ни одна фигуристка. Даже та, которая собрала «Большой шлем» в женском одиночном катании.

Преемница Загитовой

Анна Щербакова в каком-то смысле стала преемницей Алины Загитовой в отношении каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Как и Алина, она превратила его в своё секретное оружие, которое не раз выводило её вперёд в короткой программе. При чистом исполнении Аня порой получала столь высокие надбавки за сложный каскад (GOE), что могла не задумываться об изучении тройного акселя. Она и без него набирала приличные баллы в короткой, оставляя соперниц позади. Да и в произвольной лутц — риттбергер никогда не был лишним, особенно на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме, где Аня упала на четверном флипе. Золото мирового первенства ей принёс, по сути, именно этот сложный каскад.

Прыжки Щербаковой Фото: «Чемпионат»

Интересно, что прыгать лутц — риттбергер на стартах Аня начала после тяжёлого перелома левой ноги в юниорские годы. Она едва успела вернуться в соревновательную обойму, как вдруг в финале Кубка России среди юниоров — 2018 преподнесла сюрприз: безупречно исполнила «каскад Загитовой» в произвольной программе. Оказалось, в хрупкой девочке скрывается невероятная сила!

Аня тоже старалась вставлять лутц — риттбергер на каждом старте, но всё же на четырёх турнирах она отказалась от него в обеих программах: на чемпионате России — 2019, первенстве России — 2019, Европейском юношеском Олимпийском фестивале — 2019 и чемпионате мира среди юниоров — 2019. Временное изменение контента произошло после неудачного выступления в финале юниорской серии Гран-при в 2018 году. Аня упала с лутца в короткой программе и осталась без каскада. Ещё одна потеря произошла с ней также в короткой программе, но на чемпионате Европы незадолго до Олимпиады в Пекине. После этой неудачи на самих Играх Аня уже в короткой не рисковала и заменила риттбергер на тулуп.

Каскад Щербаковой за карьеру Фото: «Чемпионат»

Хотя Аня тоже прыгает лутц — риттбергер пять сезонов, соревнований у неё было меньше, чем у Алины, соответственно, и попыток каскада набралось меньше — 40. Цифра тоже немаленькая, к тому же для 24 стартов. При этом по программам элемент распределился поровну: 20 попыток в короткой и 20 попыток в произвольной. Чистых попыток подавляющее большинство — 27, но падений, как и у Алины, пять штук, а «бабочек» на одну больше. Обе «бабочки» случились в предолимпийском сезоне: первая — на риттбергере в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Вторая — также на риттбергере, но в произвольной программе на Кубке Первого канала.

В целом же у Ани очень крутые показатели статистики по каскаду лутц — риттбергер: 68% успеха.

Однако выяснилось, что самый крутой показатель стабильности по коварному каскаду у другой воспитанницы Этери Тутберидзе.

Самая стабильная — Русская ракета

Александра Трусова недаром приручила целых пять квадов в одной программе: её прыжковый талант не имеет границ. Каскад тройной лутц — тройной риттбергер ей тоже успешно покорялся. Дебютная попытка этого элемента у Саши состоялась в финале Кубка России среди юниоров в феврале 2017-го. Фигуристка показала новый элемент в произвольной программе и сразу сделала его чисто. А было ей тогда вообще 12 лет — такой вот прыжковый гений.

Прыжки Трусовой Фото: «Чемпионат»

На регулярной основе Саша включала лутц — риттбергер в свой контент до российского этапа Гран-при-2019 включительно. Однако там она упала с риттбергера в произвольной программе и после этого стала периодически кататься с более надёжным лутц — тулупом. Последний же раз она исполняла лутц — риттбергер на Кубке Первого канала в феврале 2021-го. Приземлила чисто, но по каким-то причинам всё равно отказалась от элемента в олимпийском сезоне. Наверное, чтобы сосредоточиться на главной цели — прыгнуть пять четверных.

Получается, Саша прыгала этот каскад пять сезонов, и за это время она продемонстрировала его на 26 стартах. В отличие от Алины и Ани, она не стремилась делать его в каждой программе. В короткой вставляла его восемь раз, отдав предпочтение произвольной, где совершила 27 попыток.

Каскад Трусовой за карьеру Фото: «Чемпионат»

У Русской ракеты самый высокий показатель чистого исполнения лутц — риттбергера: 25 чистых каскадов из 35 — это 71%! Досадных «бабочек» столько же, сколько и у Ани, — две. Обе Саша допустила на риттбергере в произвольной программе: одну на мемориале Андрея Непелы в 2019 году, а вторую — на четвёртом этапе Кубка России в 2020 году, где за «бабочкой» последовало ещё и падение. Но всего падений на лутц — риттбергере у Саши было немного: четыре штуки. А других ошибок, связанных с помарками на выезде и недокрутом — пять. Потерь каскада спортсменка не допускала — это очень важно.

Таким образом, якобы самая нестабильная фигуристка оказалась самой стабильной в исполнении сложнейшего каскада тройной лутц — тройной риттбергер!

Общая статистика

Жаль, что Саша и её тренеры исключили этот каскад из её контента в олимпийском сезоне. Но, может быть, Русская ракета вернёт его в новом?