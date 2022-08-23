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Новые интриги контрольных прокатов среди юниоров по фигурному катанию: сюрприз от Плющенко, тренерский дебют Авербуха

Сюрприз от Плющенко и тренерский дебют Авербуха. Новые интриги юниорских прокатов
Дарья Кирюхина
Новые интриги контрольных прокатов
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Удастся ли знаменитым чемпионам создать конкуренцию уже опытным тренерским штабам?

Эстафету на юниорских контрольных прокатах перенимают спортивные и танцевальные пары. С 24 по 30 августа в Новогорске продемонстрируют новые программы воспитанники признанных мастеров: Тамары Москвиной, Павла Слюсаренко, Николая и Людмилы Великовых. Не менее интересно, как дебютируют подопечные Ильи Авербуха. Известный хореограф-постановщик впервые примеряет на себя роль тренера.

Также одной из главных интриг станет выступление в парном катании учеников академии Плющенко. Ранее в «Ангелах» специализировались исключительно на одиночном катании.

Удастся ли им создать конкуренцию опытным тренерским штабам?

Расписание контрольных прокатов среди юниоров

24 августа, среда
16:30 – спортивные пары, короткая программа

25 августа, четверг
16:00 — спортивные пары, произвольная программа

29 августа, понедельник
15:00 – танцевальные дуэты, ритм-танец

30 августа, вторник
15:00 — танцевальные дуэты, произвольный танец

Соперничество пар Москвиной и Слюсаренко

На контрольных прокатах спортивных пар будут доминировать представители питерской и пермской школ. От Москвы на лёд Новогорска выйдет всего два, да и то малоизвестных дуэта.

На роль главных фаворитов объективно претендуют Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Екатерина Петушкова/Евгений Маликов. Чикмарёва/Янченков в прошлом сезоне выиграли золото двух этапов юниорского Гран-при, взяли бронзу на первенстве России и заняли восьмое место на чемпионате России. Тренируются ребята у Павла Слюсаренко в Перми и имеют отличные перспективы на будущих стартах. Их главные конкуренты — воспитанники Тамары Москвиной Петушкова/Маликов тоже отлично проявили себя в прошлом сезоне: завоевали серебро и бронзу на юниорских этапах Гран-при, стали восьмыми на первенстве России и 12-ми на чемпионате России. Можно не сомневаться, что за лето пара прибавила по всем фронтам — Москвина знает, как растить чемпионов.

Тамара Москвина

Тамара Москвина

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё две пары Павла Слюсаренко, которые участвуют в контрольных прокатах, пока не успели о себе громко заявить. Елизавета Романова и Валерий Назаров провели вместе один соревновательный сезон, а Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — новый неожиданный дуэт. До этого Юля крайне успешно каталась с Михаилом Назарычевым: второе место на первенстве России и пятое на чемпионате России — очень жаль, что пара распалась. Алексей же выступал с Полиной Костюкович, от которой ушёл по своей инициативе.

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Сюрприз от «Ангелов Плющенко»

Помимо учеников Москвиной, от Санкт-Петербурга в Новогорске покажут свою готовность подопечные тренерской четы Великовых. От их школы заявлены три пары: Анастасия Егорова/Родион Маринский, Алиса Родионова/Алексей Карпов и Мария Дыбкова/Алексей Хвалько. Анастасия Егорова совсем недавно (в сезоне-2020/2021) соревновалась как одиночница, а теперь очень быстро прогрессирует в парном катании.

Другая питерская пара Майя Шегай/Игорь Шамшуров тренируются под руководством Константина Безматерных. Этой весной они выиграли первенство России среди старшего возраста. Немного уступили им москвичи Варвара Черемных/Даниил Бутенко из группы Сергея Доброскокова. Их мы тоже удивим на контрольных прокатах.

Однако самым интригующим обещает стать выступление новой пары Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев из «Ангелов Плющенко». До сих пор академия двукратного олимпийского чемпиона готовила исключительно одиночников и одиночниц, но, похоже, намерена отвоевать место под солнцем и в парном виде.

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренерский дебют Ильи Авербуха

Лидеры наших танцев на льду среди юниоров Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол в этом году собираются помериться силами со взрослыми опытными дуэтами. Поэтому основное внимание в юниорских танцах сейчас сосредоточено на дебюте Ильи Авербуха в качестве тренера дуэтов Александра Шинкаренко/Влад Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко.

Сашу и Влада Авербух заприметил ещё на проекте «Ледниковый период. Дети» в 2019 году. Ребята участвовали во втором сезоне и попали в команду к Илье. Полина Пилипенко также каталась в этом шоу, но с другим партнёром, а к себе в команду их взяла Татьяна Навка. С Павлом Драко она встала в пару год назад, но «волшебная» фамилия парня точно не позволит им затеряться в списке участников.

Илья Авербух

Илья Авербух

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Илья Авербух, хотя и волнуется перед контрольными прокатами, верит, что оба его дуэта прекрасно подготовились и отлично продемонстрируют программы, которые он сам им поставил.

«Была проделана большая работа, я был постановщиком программ, которые ребята будут показывать. Это первый показ, когда мы уже заявим о том, что сделано школой за полгода, и, конечно, уже были приглашения в школу наших известных российских судей, и я думаю, что наши две пары — Александра Шинкаренко/Влад Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко — точно должны показать себя с очень яркой стороны. Волнуюсь, но надеюсь, что всё будет хорошо», — поделился Авербух с «Чемпионатом».

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Пока мы не знаем, какой из Ильи Авербуха выйдет тренер, но его талант хореографа-постановщика и богатый продюсерский опыт должны помочь в новом деле. Возможно, именно он вернёт нашим танцам на льду уверенное лидерство на международной арене.

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