«Мне стыдно, я в ярости». История фигуристки из США, критиковавшей Загитову и Валиеву

Уровень скандальности в фигурном катании за последние годы неимоверно вырос. Трэш-ток в этой дисциплине начал культивироваться и превращаться в элемент шоу. Произошло это во многом благодаря зарубежным специалистам — не только журналистам, но и тренерам с их подопечными.

В Америке немало спортсменов, обретших популярность за счёт резких высказываний в адрес российских фигуристов. Одной из них стала Эшли Вагнер, методично критикующая наших одиночниц — начиная с Аделины Сотниковой и Алины Загитовой и заканчивая юной Камилой Валиевой.



В каждой из них Эшли нашла изъян и не преминула рассказать о нём миру. На фоне этого выпад в сторону президента США кажется цветочками.

Фигуристка-мем, критиковавшая Трампа и Россию

История Эшли Вагнер — одна из самых интересных в фигурном катании. Американка долгое время находилась в топе и соревновалась с сильнейшими одиночницами мира — Аделиной Сотниковой, Юлией Липницкой, Каролиной Костнер, Мао Асадой и Ким Ю На. И ей удавалось добиваться значительных результатов. В копилке фигуристки золото чемпионата четырёх континентов, серебро чемпионата мира, бронза олимпийского командника и три победы на первенстве США. Тем удивительнее, что запомнилась Эшли вовсе не спортивными достижениями, а скандалами, сопровождавшими её всю карьеру.



Вагнер никогда не стеснялась открыто выражать недовольство и высказываться на жгучие темы. Она в равной степени могла критиковать и Россию за принятый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, и президента США Дональда Трампа за сексизм и неуважительное отношение к журналистке Мегин Келли. Доставалось от Эшли и судьям. На Олимпиаде в Сочи спортсменка осталась неудовлетворена своими оценками после проката в командном турнире. Сердитое лицо американки, сидящей в «кисс энд край», запечатлели камеры, и оно быстро разошлось на мемы.

Эшли Вагнер Фото: Pool/Getty Images

Главным аргументом в свою защиту Вагнер назвала то, что она человек и тоже имеет право на эмоции. Но порой те откровенно завладевали фигуристкой, не давая мыслить здраво. Перед Играми в Пхёнчхане Эшли оказалась под ударом: её не включили в состав олимпийской команды, что вывело американку из себя.



«Я в ярости из-за низких баллов. Я спортсменка и могу злиться. Как фигуристка с более чем 10-летним опытом, я могу сомневаться в честности оценок», — писала она после чемпионата США, на котором и решилась её судьба. Впоследствии Вагнер ещё долго обижалась на руководство американской федерации, при любом удобном случае задевая чиновников острыми высказываниями.

«Валиевой не должно быть на олимпийском льду»

Горечь от невозможности выйти на лёд в Корее заставила фигуристку обратить внимание на триумфаторов того турнира. Эшли, запомнившаяся жёсткой критикой Аделины Сотниковой, по её мнению, не заслужившей золотую медаль в Сочи, разразилась нелицеприятными комментариями о произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Вагнер отметила, что подопечная Этери Тутберидзе разрушила баланс постановки, переместив все прыжки во вторую часть, а значит, не могла получить высокие баллы за компоненты.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Загитова убивала время. Во второй половине она просто прыгала и прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом», — писала спортсменка.



Выпад Вагнер в сторону Загитовой выглядел обыкновенной завистью, чего нельзя было сказать о ситуации с высказываниями по допинг-делу Камилы Валиевой. Эшли вновь не осталась в стороне и методично публиковала гневные посты о спортсменке, её тренере и несправедливом решении CAS, допустившем Валиеву до личного турнира.

«На самом деле, я не в оцепенении — я шокирована, разочарована, мне стыдно, я в ярости. Это превращает чистые соревнования в насмешку и подчёркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное», — писала Вагнер в социальных сетях.



«Её не должно быть на олимпийском льду. Это пощёчина всем чистым спортсменам во всех видах спорта, как и всем женщинам, с которыми она соревнуется сегодня», — негодовала американка после победы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде.

«Я притворилась, что сплю, когда он начал щупать меня»

Неприятных моментов в жизни Вагнер было предостаточно. Один из них произошёл, когда ей было всего 17 лет. Фигуристка поведала историю о том, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги по сборной Джона Кафлина. Волна обвинений в насилии, обрушившаяся на спортсмена в 2019 году, сподвигла Эшли открыть миру его неблаговидный поступок:



«Я думала, он просто хотел поспать. Но потом он начал целовать меня в шею. Я притворилась, что крепко сплю, надеясь, что он остановится. Но этого не произошло. Когда он начал щупать меня, я попыталась повернуться, словно просыпаюсь, чтобы он остановился. Но он этого не сделал», — рассказывала фигуристка, отмечая, что подобные случаи нередки в фигурном катании.

Эшли Вагнер Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Ответа на слова Вагнер от Кафлина не последовало. Эшли открылась журналистам уже после его смерти — Джон не выдержал давления и покончил с собой. Фигуристка же объяснила, почему не сказала о случившемся раньше:



«Я не чувствовала, что кто-то послушает меня. Этот парень всем очень нравился. Он даже мне нравился. Как мог кто-то столь любимый совершить настолько плохую вещь? Но хорошие люди тоже могут причинить тебе боль».

К счастью, пережить её Эшли смогла и продолжила полноценную жизнь. Сейчас она востребована в профессии, участвует в шоу, комментирует фигурное катание и занимается рекламой. За пределами катка у неё тоже всё хорошо — недавно спортсменка объявила о помолвке.