Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

История американской фигуристки Эшли Вагнер: скандальные слова о Загитовой, Валиевой, Трампе; сексуальные домогательства

«Мне стыдно, я в ярости». История фигуристки из США, критиковавшей Загитову и Валиеву
Екатерина Авдонина
История американской фигуристки Эшли Вагнер
Комментарии
Эшли Вагнер завоевала много важных медалей, но прославилась из-за скандальных высказываний.

Уровень скандальности в фигурном катании за последние годы неимоверно вырос. Трэш-ток в этой дисциплине начал культивироваться и превращаться в элемент шоу. Произошло это во многом благодаря зарубежным специалистам — не только журналистам, но и тренерам с их подопечными.

В Америке немало спортсменов, обретших популярность за счёт резких высказываний в адрес российских фигуристов. Одной из них стала Эшли Вагнер, методично критикующая наших одиночниц — начиная с Аделины Сотниковой и Алины Загитовой и заканчивая юной Камилой Валиевой.

В каждой из них Эшли нашла изъян и не преминула рассказать о нём миру. На фоне этого выпад в сторону президента США кажется цветочками.

Фигуристка-мем, критиковавшая Трампа и Россию

История Эшли Вагнер — одна из самых интересных в фигурном катании. Американка долгое время находилась в топе и соревновалась с сильнейшими одиночницами мира — Аделиной Сотниковой, Юлией Липницкой, Каролиной Костнер, Мао Асадой и Ким Ю На. И ей удавалось добиваться значительных результатов. В копилке фигуристки золото чемпионата четырёх континентов, серебро чемпионата мира, бронза олимпийского командника и три победы на первенстве США. Тем удивительнее, что запомнилась Эшли вовсе не спортивными достижениями, а скандалами, сопровождавшими её всю карьеру.

Вагнер никогда не стеснялась открыто выражать недовольство и высказываться на жгучие темы. Она в равной степени могла критиковать и Россию за принятый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, и президента США Дональда Трампа за сексизм и неуважительное отношение к журналистке Мегин Келли. Доставалось от Эшли и судьям. На Олимпиаде в Сочи спортсменка осталась неудовлетворена своими оценками после проката в командном турнире. Сердитое лицо американки, сидящей в «кисс энд край», запечатлели камеры, и оно быстро разошлось на мемы.

Эшли Вагнер

Эшли Вагнер

Фото: Pool/Getty Images

Главным аргументом в свою защиту Вагнер назвала то, что она человек и тоже имеет право на эмоции. Но порой те откровенно завладевали фигуристкой, не давая мыслить здраво. Перед Играми в Пхёнчхане Эшли оказалась под ударом: её не включили в состав олимпийской команды, что вывело американку из себя.

«Я в ярости из-за низких баллов. Я спортсменка и могу злиться. Как фигуристка с более чем 10-летним опытом, я могу сомневаться в честности оценок», — писала она после чемпионата США, на котором и решилась её судьба. Впоследствии Вагнер ещё долго обижалась на руководство американской федерации, при любом удобном случае задевая чиновников острыми высказываниями.

«Это не выступление». Как из-за хитрости Тутберидзе изменили правила фигурного катания «Это не выступление». Как из-за хитрости Тутберидзе изменили правила фигурного катания

«Валиевой не должно быть на олимпийском льду»

Горечь от невозможности выйти на лёд в Корее заставила фигуристку обратить внимание на триумфаторов того турнира. Эшли, запомнившаяся жёсткой критикой Аделины Сотниковой, по её мнению, не заслужившей золотую медаль в Сочи, разразилась нелицеприятными комментариями о произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Вагнер отметила, что подопечная Этери Тутберидзе разрушила баланс постановки, переместив все прыжки во вторую часть, а значит, не могла получить высокие баллы за компоненты.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Загитова убивала время. Во второй половине она просто прыгала и прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом», — писала спортсменка.

Выпад Вагнер в сторону Загитовой выглядел обыкновенной завистью, чего нельзя было сказать о ситуации с высказываниями по допинг-делу Камилы Валиевой. Эшли вновь не осталась в стороне и методично публиковала гневные посты о спортсменке, её тренере и несправедливом решении CAS, допустившем Валиеву до личного турнира.

«На самом деле, я не в оцепенении — я шокирована, разочарована, мне стыдно, я в ярости. Это превращает чистые соревнования в насмешку и подчёркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное», — писала Вагнер в социальных сетях.

«Её не должно быть на олимпийском льду. Это пощёчина всем чистым спортсменам во всех видах спорта, как и всем женщинам, с которыми она соревнуется сегодня», — негодовала американка после победы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде.

«Дела печальны из-за русских мошенников». В США возмущены допуском Валиевой на Олимпиаду «Дела печальны из-за русских мошенников». В США возмущены допуском Валиевой на Олимпиаду

«Я притворилась, что сплю, когда он начал щупать меня»

Неприятных моментов в жизни Вагнер было предостаточно. Один из них произошёл, когда ей было всего 17 лет. Фигуристка поведала историю о том, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги по сборной Джона Кафлина. Волна обвинений в насилии, обрушившаяся на спортсмена в 2019 году, сподвигла Эшли открыть миру его неблаговидный поступок:

«Я думала, он просто хотел поспать. Но потом он начал целовать меня в шею. Я притворилась, что крепко сплю, надеясь, что он остановится. Но этого не произошло. Когда он начал щупать меня, я попыталась повернуться, словно просыпаюсь, чтобы он остановился. Но он этого не сделал», — рассказывала фигуристка, отмечая, что подобные случаи нередки в фигурном катании.

Эшли Вагнер

Эшли Вагнер

Фото: Jared Wickerham/Getty Images

Ответа на слова Вагнер от Кафлина не последовало. Эшли открылась журналистам уже после его смерти — Джон не выдержал давления и покончил с собой. Фигуристка же объяснила, почему не сказала о случившемся раньше:

«Я не чувствовала, что кто-то послушает меня. Этот парень всем очень нравился. Он даже мне нравился. Как мог кто-то столь любимый совершить настолько плохую вещь? Но хорошие люди тоже могут причинить тебе боль».

К счастью, пережить её Эшли смогла и продолжила полноценную жизнь. Сейчас она востребована в профессии, участвует в шоу, комментирует фигурное катание и занимается рекламой. За пределами катка у неё тоже всё хорошо — недавно спортсменка объявила о помолвке.

140 гимнасток… и один гимнаст. Какие спортсмены страдали от домогательств 140 гимнасток… и один гимнаст. Какие спортсмены страдали от домогательств
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022