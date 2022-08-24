Богиня льда, дерзкий «чертёнок» и верный друг. 9 причин, почему мы любим Алёну Косторную

Алёна Косторная — одна из самых талантливых фигуристок современности. Она яркая, эффектная, непредсказуемая — как на льду, так и в жизни.

С юных лет Алёна творила магию на льду и влюбляла в себя болельщиков, журналистов и судей. Сейчас ей уже девятнадцать, и любовь к ней по-прежнему растёт. Потому что мы любим Косторную не за медали и титулы, а за то, что она крайне талантливая и неординарная личность.

Причина № 1. Богиня скольжения

Алёна Косторная — признанная богиня скольжения. Сравниться с ней в этом деле могут немногие. Для неё не проблема покрыть каток за несколько шагов. Она рассекает лёд, словно не прилагает никаких усилий, хотя в действительности плавно скользить — не менее сложная задача, чем многооборотные прыжки. Это умение, которое выделяет Алёну и ставит на незримый пьедестал, независимо от её результатов на стартах. Она возвышается над соперниками, зачаровывая своим волшебным скольжением зрителей.

Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Причина № 2. Актриса на льду

Далеко не каждая фигуристка способна одинаково хорошо передавать разные образы в программах. Но Алёна справляется с этой задачей безупречно. Из загадочного ангела она легко перевоплощается в вампира, а после нежной лирической постановки запросто катает хулиганистую Харли Квинн. Настоящая актриса, которая из любой программы может сделать «конфетку». Её обаяние и артистизм перекрывают любые огрехи хореографа. Алёна буквально заполняет собой всё пространство и заряжает публику своей энергетикой. Такая спортсменка — драгоценное украшение любых соревнований и ледовых шоу.

Причина № 3. Дерзкий «чертёнок»

Алёна может быть ангелом на льду, но в жизни она совсем другая. Некоторые болельщики даже называют её «чертёнком». Дерзкая и смелая, Косторная не пытается всем нравиться и играть «правильную» девушку. Её сложный характер не раз становился предметом осуждения, но за эту взбалмошную натуру Алёну также любит множество болельщиков. Она кажется людям близкой и реальной, а не идеальной картинкой, до которой не дотянуться. С ней хочется общаться, наблюдать за её личностным ростом, видеть, как она меняется и взрослеет. Конечно, Алёна давно уже выросла, но подростковая непосредственность по-прежнему с ней. И это здорово! Пока Алёна катается, скучно в фигурном катании точно не будет.

Причина № 4. Тернистый путь в спорте

За последние два сезона Алёна доказала, что умеет бороться, несмотря ни на что. Болезни, травмы, недопонимания с тренерами — все эти напасти не остановили её на спортивном пути. Она продолжает кататься, сама строит своё будущее и не оглядывается на критику. Да, её дорога в фигурном катании оказалась очень тернистой. Слишком. Несправедливо тернистой. Но она не жалуется и не ищет виноватых. При этом никаких иллюзий она тоже не питает. Наверное, у неё один из самых трезвых взглядов на карьеру.

Причина № 5. Верный друг

Говорят, что дружбы в фигурном катании не бывает. По крайней мере, не между прямыми соперниками. Однако Алёна эту теорию напрочь разрушает. Её дружба с Анной Щербаковой — потрясающий пример того, что никакие титулы и медали не разъединят по-настоящему близких людей. Алёне было очень обидно пропустить отбор на Олимпийские игры в Пекине, но это не помешало ей горячо болеть за подругу. Она верила в Аню, когда другие списывали её со счетов, и писала в соцсетях очень тёплые слова поддержки.

Алёна Косторная и Анна Щербакова Фото: Из личного архива Алёны Косторной

А ведь изначально именно Алёна постоянно обыгрывала Аню на стартах и негласно носила звание будущей олимпийской чемпионки. Но чемпионкой стала Аня, и Алёна искренне за неё радовалась.

«Я верила в неё. Потому что считаю, что не может остаться без вознаграждения человек, который столько вынес. И то, сколько она терпела ради этой победы, это и есть отправная точка того, что в итоге происходило там, в Пекине», — говорила Косторная ТАСС.

Причина № 6. Отличное чувство юмора

Уж что-что, а пошутить и посмеяться Алёна всегда готова. Благо чувство юмора у неё отменное. Пресс-конференции с чемпионкой Европы — это как продолжение банкета, да и любое интервью без забавных моментов не обходится. А вместо того, чтобы переживать из-за очередной порции критики в свой адрес или нападок хейтеров, Алёна использует юмор для красивого ответа. Получается у неё очень круто!

Причина № 7. Открытость и честность

Желая быть честной, Алёна часто раскрывает душу и делится чувствами, а потом пожинает плоды такой искренности. Правда редко кому нравится, тем более в публичном пространстве, и чаще приводит к конфликтам. Но девушка хочет, чтобы люди знали её настоящую и понимали, какие эмоции таятся у неё внутри. Это касается и фигурного катания, и жизни. Она не боялась говорить правду даже Этери Тутберидзе, хотя, очевидно, что с той, от кого зависит твоя судьба, следует быть осторожнее. Однако притворство чуждо Алёне. Она такая, какая есть.

Причина № 8. Эксперименты с внешностью

Алёна с удовольствием экспериментирует с внешностью и не боится пробовать самые необычные образы. Летом 2020-го она без сожалений отрезала длинные русые волосы, покрасив их в блонд, и с тех пор будоражит болельщиков и СМИ регулярной сменой имиджа. Она уже удивляла фиолетовыми и красными волосами, а пышная причёска из рыжих косичек и вовсе вызвала поток бесконечных комментариев. Спортсменка избавилась от косичек через пару дней, но обсуждение её шевелюры затянулось надолго.

Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

То же касается и татуировок Алёны. Первую она набила, когда ей было 16 лет, и, естественно, нашлись те, кого подобный поступок шокировал. Какое-то время она даже заклеивала татуировку пластырем на соревнованиях, но потом отказалась от этого. Теперь Алёна выступает, не пряча рисунки на теле, и смело делает новые. Каждое тату несёт важный для неё смысл, придаёт уверенность и рассказывает окружающим историю девушки.

Причина № 9. Разносторонняя личность

«Талантливый человек талантлив во всём» — это известное изречение определённо применимо к Алёне. Она не только великолепная фигуристка, но и очень умная девушка, мечтающая поступить однажды в медицинский университет. Пока же она постигает психологию и разбирается, как эта наука работает в большом спорте. Свободное от спорта и учёбы время Алёна посвящает творчеству: серьёзно занимается вокалом. Первое выступление перед зрителями состоялось как раз в это межсезонье. В планах — записать собственную песню.

Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Другое давнее увлечение фигуристки — верховая езда. Алёна отлично держится в седле, но из-за повышенного риска получить травму не могла в последние годы уделять достаточно внимания таким тренировкам. Однако, возможно, после завершения карьеры в фигурном катании она отправится покорять манеж и выиграет медаль на летней Олимпиаде?



Хорошо бы, чтобы эта награда дополнила медаль и зимних Игр.