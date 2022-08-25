Перспективные фигуристки активно меняют паспорт. Наше юниорское катание в кризисе?

Трикселистка из группы Сергея Розанова сменит спортивное гражданство и будет кататься за Израиль – ещё один хайлайт завершающегося межсезонья. В последние недели новостей о переходах в другие страны стало чересчур много, неужели начался массовый исход спортсменов, которого все так боялись?

Разбираемся в нынешней ситуации с переходами фигуристок и потенциальном кризисе юниорского катания в России – возможен ли он в ближайшем будущем?

Кто из юниорок уже сменил гражданство или находится в процессе перехода?

Ульяна Ширяева (Россия – Канада): тренировалась у Алексея Василевского, по словам специалиста, удачно исполняет тройной аксель, а четверные тулуп и сальхов «готовы на 90%». На соревнованиях элементы ультра-си пока не делала;

(Россия – Канада): тренировалась у Алексея Василевского, по словам специалиста, удачно исполняет тройной аксель, а четверные тулуп и сальхов «готовы на 90%». На соревнованиях элементы ультра-си пока не делала; Алекса Волкова (Россия – Канада): тренируется у отца Александра Волкова, элементы ультра-си пока не исполняет;

(Россия – Канада): тренируется у отца Александра Волкова, элементы ультра-си пока не исполняет; Мария Дмитриева (Россия – Израиль): тренировалась в группе Алексея Мишина, где запрыгала тройной аксель, весной 2022 года перешла к Сергею Розанову;

(Россия – Израиль): тренировалась в группе Алексея Мишина, где запрыгала тройной аксель, весной 2022 года перешла к Сергею Розанову; Инга Гургенидзе (Россия – Грузия): тренируется в Казани у Людмилы Гафаровой, весной 2022 года удачно приземлила тройной аксель на региональных соревнованиях.

Переход российских спортсменок в другие страны был, есть и будет: с нынешней конкуренцией выбиться на уровень сборной и главных стартов невероятно трудно, даже если активно пытаешься овладеть элементами ультра-си. Тем более у всех перечисленных спортсменок есть связи с новой страной: корни, имеющийся паспорт или переезд семьи.

Почему талантливые российские фигуристы меняют гражданство? Дело не только в бане

Российское фигурное катание продолжает быть донором талантов для других стран, просто сейчас появилась ещё одна причина для смены гражданства – международный бан. В прошлом сезоне состоялся переход одиночниц Анастасии Губановой (Грузия) и Марии Талалайкиной (Италия), парницы Алисы Ефимовой (Германия). Меняли гражданство и мужчины-одиночники: Егор Мурашов (Швейцария), Владимир Самойлов (Польша) – список получится огромный, если вспомнить всех.



При том, что нашу страну покидают талантливые фигуристки (пусть и пока не очень известные), внутри остаётся достаточно спортсменов с потенциалом. Массовым уход фигуристок назвать нельзя – каждый из переходов был чем-то обусловлен, а выбор страны оказался неслучайным. С высокой долей вероятности фигуристки сменили бы гражданство и без введения международного бана – чтобы пробиваться в сборную с меньшей конкуренцией и иметь возможность выступать на главных стартах.

Анастасия Губанова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Да и эксперты отзываются об ушедших девочках достаточно холодно – к примеру, Татьяна Тарасова не в курсе существования фигуристки Марии Дмитриевой, пусть та и освоила важнейший для женского одиночного элемент ультра-си.



«Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря. Там у нее будут условия всё равно лучше, она поедет сразу на чемпионаты Европы, мира, а учитывая, что у нее российская школа, то, может, и добьется хороших результатов», – отметила Тарасова в комментарии для РБК.

Не очень удачные прокаты юниоров – повод говорить о кризисе?

В Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России: одиночники уже закончили, настал черёд парных видов. К концу августа в хороших кондициях подошли не все – и падений мы видели много, и программы ещё только в стадии накатывания. Но виноваты в этом вовсе не участившиеся переходы.

Контрольные прокаты получились не такими уж впечатляющими просто из-за своих сроков. Ранее юниорский сезон как раз и стартовал в конце лета, но в этом году наши спортсмены до международных стартов не допущены. Пока фигуристы из других стран будут соревноваться на этапах юниорской серии Гран-при в Остраве и Гданьске, россиянам придётся поддерживать форму в тренировочном режиме и заявляться на региональные и всероссийские старты.



Этапы Гран-при России (в том числе и для юниоров) начнутся только в конце октября, так что проверка формы и готовности оказалась слишком ранней. Именно поэтому федерация проведёт дополнительный сбор в конце сентября и вновь проверит их форму. Гендиректор ФФККР Александр Коган попросил не называть эту проверку вторыми контрольными прокатами – хотя во многом формат будет приближен именно к ним.



Некоторые спортсменки всё же справились со своим набором ультра-си, пусть и не до конца. Вероника Жилина сделала четверной сальхов, Любовь Рубцова совладала почти со всеми своими тройными акселями, Алиса Двоеглазова выехала секвенцию с четверным лутцем. Кого-то пока ограничивают травмы – Анастасия Зинина из-за этого обошлась без ультра-си.

Анастасия Зинина Фото: РИА Новости

Порадовали готовностью и спортсменки из регионов – Вероника Яметова из Екатеринбурга (СШ «Локомотив») продолжает выжигать лёд своей энергетикой и необычными постановками. Из той же школы на хорошем уровне выступила Елизавета Лабутина, которой приходится для каждой тренировки преодолевать по 150 километров в одну сторону (живёт фигуристка в Нижнем Тагиле, а занимается в Екатеринбурге). Так что таланты есть не только в Москве и Петербурге, и на них нужно будет обратить особое внимание в грядущем сезоне.



Кого-то из девушек юниорской сборной мы увидим уже на взрослых прокатах: Софья Самоделкина и Софья Акатьева официально числятся именно в юниорском составе. Так что пока беспокоиться не о чем – но всё может измениться, если бан затянется на длительный срок.