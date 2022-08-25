Трусова снова рвётся в историю! Зачем фигуристка выучила необычный элемент?

Александра Трусова активно набирает форму к контрольным прокатам. Фигуристка уже готова удивить болельщиков и судей новым эффектным элементом! Спортсменка вместе с тренерским штабом Тутберидзе быстро отреагировала на реформы Международного союза конькобежцев (ISU) и использовала их себе во благо. Необычная комбинация из четверного лутца и двойного акселя не только способна принести Саше очень высокие баллы, но и вновь вписать её имя в историю.



До сих пор никто из фигуристок на соревнованиях не исполнял элемент, который появился в арсенале Русской ракеты. А к роли первопроходца Трусовой не привыкать.

ISU толкает к переменам

Итогом летнего конгресса ISU стало не только поднятие возрастного ценза, но и ряд изменений в правилах. В их числе — уравнивание оценивания секвенций и каскадов. Это важно, потому что секвенция и каскад — не одно и то же. В обоих случаях фигурист исполняет комбинацию прыжков, но если в секвенции разрешены повороты или смена ног между элементами, то в каскаде это недопустимо. Считается, что выполнить каскад сложнее, чем секвенцию. В первом случае прыжки без перерыва следуют друг за другом, а во втором — есть время на подготовку к следующему элементу. Обычно вторым прыжком в секвенции идёт аксель, для исполнения которого нужно сделать дополнительный шаг на левую ногу лицом вперёд. Конечно, это удобнее, нежели прыгать два-три элемента подряд.

Раньше за подобное удобство спортсмены расплачивались потерей баллов. Елизавета Туктамышева, например, регулярно теряла в оценках на фирменном тройном лутце — двойном акселе. Судьи при оценивании секвенции применяли понижающий коэффициент: умножали общую стоимость входящих в неё элементов на 0,8. Таким образом фигуристов стимулировали выполнять более сложные в плане техники каскады.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако отныне это в прошлом. Со следующего сезона секвенции будут оценивать так же, как и каскады — по полной базовой стоимости входящих в них элементов. В чём-то это выглядит откатом назад, чтобы помочь повысить результаты более слабым атлетам. Но ISU уже запрещал после Олимпиады в Пхёнчхане переносить все прыжки во вторую половину программы, и новые правила не остановили ни прогресс, ни победы наших девушек.

Очередные перемены тоже не поменяют расклады. Особенно в женском одиночном катании. Например, Александра Трусова уже выучила новый элемент, который принесёт ей выгоду по новым правилам. Выглядит он очень эффектно.

Трусова уже адаптируется к новым правилам

Тренерский штаб Тутберидзе очень быстро и успешно адаптируется к любым условиям и максимально извлекает выгоду из правил фигурного катания. Если секвенции уравняли с каскадами, то почему бы не поэкспериментировать с контентом своих воспитанниц? Только цеплять двойной аксель к тройному прыжку в «Хрустальном» — слишком простая задача. Другое дело — четверные. С ними пробовать секвенции точно имеет смысл.



Так, Александра Трусова на днях порадовала болельщиков видео с тренировки, на котором отрабатывала четверной лутц — двойной аксель. Секвенция очень мощная и красивая – в духе Русской ракеты. В комментариях к публикации Сашу засыпали комплиментами и восторженными откликами.

Прежде Саша прыгала четверной лутц в каскаде с тройным тулупом или тройным сальховом через ойлер. Оба элемента крайне сложные и требуют огромных физических затрат. Дорожку шагов после них катать очень тяжело, как и получить максимально высокие надбавки за качество (GOE). И хотя Саша редко допускает ошибки в каскадах с четверными, повысить шансы безупречного исполнения никогда не помешает. Секвенция из четверного лутца и двойного акселя позволит ей сэкономить силы и даст некоторую передышку по ходу произвольной. А грамотное распределение нагрузки во время проката — залог успеха.

Саша снова войдёт в историю?

Интересно, что четверной лутц — двойной аксель — не просто новинка в прыжковом наборе Саши, а в принципе её первая секвенция. Вероятно, на тренировках она уже пробовала комбинации с двойным акселем вторым элементом, но целенаправленно для соревнований их не готовила. С детских стартов она неизменно прыгала каскады, поэтому в новом сезоне нас, вполне возможно, ожидает дебютное исполнение секвенции Королевой квадов. Вряд ли Саша опубликовала видео четверного лутца — двойного акселя в соцсетях без намерения повторить элемент на турнире. Явно ведётся активная работа, чтобы вставить его в произвольную программу. На тренировке эта секвенция получилась у неё великолепно, и в будущем она может стать изюминкой Русской ракеты.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сколько Саша наберёт за четверной лутц — двойной аксель подсчитать несложно: базовая стоимость элемента равна 14,80 балла. При максимальных GOE (а то, что мы увидели на видео, их определённо заслуживает) фигуристка получит почти 20 баллов. Примерно столько Саша получает обычно за более дорогой четверной лутц — тройной тулуп. Больше 20 баллов ей присудили за него лишь на четвёртом этапе Кубка России в 2018 году, когда она каталась ещё по юниорам, и на чемпионате России – 2022, где она делала каскад во второй половине программы.



Так что раз есть возможность выполнить менее рискованную, но при этом не менее красивую секвенцию с четверным лутцем, то надо пользоваться этим. Всё равно едва ли, кроме Саши, сейчас во всём мире найдётся другая девушка, способная показать четверной лутц — двойной аксель на соревнованиях. А значит, и очередное попадание Русской ракеты в историю спорта с отметкой «первая» — не за горами.