«Это была последняя надежда». Как Тутберидзе с первой попытки добилась успеха в парах

Этери Георгиевна привела проблемных Тарасову и Морозова к главной награде в карьере. А ведь в эту пару до последнего не верили.

К желанию Этери Тутберидзе восполнить пробел в парах поначалу относились со здоровой долей скепсиса. Многие не верили, что тренер одиночниц способна привести к успеху спортивную пару, и усомнились в стратегии наставницы «Хрустального» ещё больше, когда она собралась штурмовать Олимп с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Фигуристы давно заработали репутацию проблемных, так как испытывали большие психологические сложности, которые отражались на их катании. Подопечные Максима Транькова часто срывали программы, допуская ошибки на прыжковых элементах. Тутберидзе должна была избавить их от этого недостатка, однако в течение года спортсмены продолжали падать и проигрывать турниры более молодым соотечественникам.

Фаворитами назвать их было трудно, и всё же именно они едва не одолели великих китайцев на Олимпиаде и завоевали серебряные медали. Успех Тутберидзе вновь оказался неоспорим.

Тутберидзе вознамерилась восполнить пробел в парах

Появление Этери Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант» стало одним из ярких событий предолимпийского сезона и ознаменовалось мощным заявлением. Наставница «Хрустального» рассказала о намерении попробовать себя в парах, восполнив пробел, существующий в данной дисциплине.

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались в прошлом», — сказала Тутберидзе.

Этери Тутберидзе за бортиком Фото: РИА Новости

Тогда слова Этери Георгиевны восприняли как довольно размытые планы на будущее, но специалист оказалась настроена серьёзно и очень скоро начала действовать. Для реализации её амбициозного проекта в «Хрустальном» были все условия: отлаженная система обучения прыжкам и умение ставить качественные программы, способные приносить фигуристам максимум баллов — это всё, что было нужно Тутберидзе для старта. А ещё ученики, которые были готовы довериться ей и выполнять все её указания. Тренер не стала ходить вокруг да около и взяла под крыло уже опытную пару, которой требовалась её поддержка. Группу Этери Георгиевны пополнили серебряные призёры Олимпиады-2018 в команде Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Тутберидзе помогла Тарасовой и Морозову в трудный момент

Работа с подопечными Максима Транькова была рискованной идеей. Спортсмены переживали непростой период, страдая от большой неуверенности в себе. После печальной истории расставания с прошлым тренером Ниной Мозер, отказавшейся от талантливых учеников после провала на Олимпиаде в Пхёнчхане, Тарасова и Морозов никак не могли обрести себя и показывали низкие для своего уровня результаты на соревнованиях. Нехватка льда и неразбериха с наставниками негативно сказывались на психологическом состоянии фигуристов, для которых обращение к Тутберидзе стало последней надеждой.

«У ребят получилась тяжёлая ситуация. Они остались без льда. Весь прошлый сезон они искали лёд. Конечно, это повлияло на их результаты и вообще на работу. У них олимпийский сезон. Громко сказано, но, наверное, это была последняя надежда. Они по-человечески попросили их пустить. А как их пустить на лёд к одиночникам, это невозможно! Значит, нужно было находить возможность, давать им отдельный лёд. Вот и вся история», — делилась подробностями нового сотрудничества Этери Георгиевна с Первым каналом.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на льду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед наставницей «Хрустального» стояла непростая задача обеспечить Евгению и Владимира грамотной поддержкой специалистов и наладить тренировочный процесс, и с этим она справилась на все сто процентов. Перед Олимпиадой в Пекине Тарасова и Морозов собрали вокруг себя огромную команду профессионалов, включая саму Этери Георгиевну, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова, Максима Транькова, Павла Слюсаренко, Алексея Тихонова и многих других.

Тем не менее главные трудности были впереди.

В Тарасову и Морозова продолжали не верить

Несмотря на яркий дебют на скромном турнире Cranberry Cup в США в начале олимпийского сезона, быть до конца убедительными Тарасовой и Морозову не удавалось. В течение года фигуристы с попеременным успехом выступали на турнирах, порой допуская совсем нелепые ошибки. Проблемы с прыжками преследовали Евгению и Владимира, что давало повод усомниться в стратегии Тутберидзе. Многие отмечали, что не верят в её учеников, и называли фаворитами Олимпиады других спортсменов.

«Я тоже, как и все, жду стабильности и прогресса в прыжках Тарасовой и Морозова. Я тоже удивлена, почему он не наступает. Уже как бы пора», — говорила Татьяна Тарасова «Матч ТВ».

Этери Тутберидзе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Её чувства разделяла хореограф Елена Матвеева.

«Эта пара вызывает у меня сомнения. Какие программы бы им ни ставили, кто бы с ними ни работал, идёт сбой в одних и тех же элементах. Каждый год, почти каждый старт. Это необъективно третий номер, не может эта пара сейчас быть с бронзой. Всё время их на третье место натягивают», — говорила Матвеева «Спорт-экспрессу».

«В пару Тарасовой и Морозова я, честно говоря, не верю. У них не было стабильности ни при одном тренере. Вряд ли спасет ситуацию даже Этери Тутберидзе», — делал неутешительный вывод Сергей Шахрай в интервью «Известиям».

Неожиданный триумф Тарасовой и Морозова на Олимпиаде

Напряжение перед поездкой в Пекин нарастало в геометрической прогрессии. Тарасовой и Морозову было необходимо доказать всем скептикам, что они ошибаются на их счёт, и неожиданно Евгении и Владимиру удалось сделать это. Подопечные Этери Тутберидзе вышли на лёд и оставили на нём всех себя. Два чудесных проката стали настоящим откровением для всего мира.

Возрождение в прошлом проблемных фигуристов выдалось очень мощным: после короткой программы они уступали 0,16 балла лишь великим китайцам Вэньцзин Суй и Хань Цуну, а в произвольной, не допустив ни единой помарки, спортсмены набрали сумму, почти равную мировому рекорду. До победы паре не хватило менее балла, однако их серебряная медаль была с золотым отливом. Пройдя через множество страданий, Евгения и Владимир наконец исполнили мечту и взобрались на олимпийский пьедестал в личном турнире.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с серебром Олимпиады-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы шли к этому действительно очень долго, сложный цикл был, много проблем. Буквально копейки не хватило, чтобы быть на ступеньку выше, сложилось, как сложилось», — так комментировал своё достижение Морозов, добавив, что без Этери Георгиевны ничего не было бы.

Поддержал фигуриста и Максим Траньков:

«Они нас с ребятами вытащили из такой ситуации, когда просто никто не помогал. Подали нам руку, чтоб мы запрыгнули в последний вагон — и большое счастье, что у нас всё получилось. Причём мы команде Этери Георгиевны не то чтобы очень нужны были. Я к тому, что это всё-таки парное катание, абсолютно новый вид для её команды, не профильный… И всё равно они нам безумно сильно помогли», — признавался Траньков «Матч ТВ».

Успех Тутберидзе в парах неоспорим. Наставница с первой попытки привела фигуристов, находившихся в кризисе, к главной награде в карьере, а значит, её шансы взрастить собственный дуэт с нуля велики. Будет интересно наблюдать за развитием Этери Георгиевны в этой дисциплине.