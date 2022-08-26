Бин Дунь Дунь и предложение руки и сердца. Валиева снялась в клипе популярного тиктокера

Камила Валиева продолжает пробовать новое – на этот раз у неё отлично получилось справиться с ролью в музыкальном клипе. Тем более что пригласил фигуристку её любимый исполнитель!

Как вообще Валиева стала героиней клипа и что её связывает с новой звездой российской сцены – в нашем материале.

Кто такой Ваня Дмитриенко и как он познакомился с Камилой?

В интервью Первому каналу осенью 2021 года Камила рассказала о том, что одним из её любимых исполнителей является Ваня Дмитриенко. В ответ на вопрос «Кто должен на тебя подписаться, чтобы ты удивилась?», фигуристка назвала именно его.

Прошло не так много времени, и любимый певец действительно подписался на Камилу в соцсетях. А затем случилась и личная встреча. Подруга Камилы Ева Уварова сводила фигуристку на концерт, где и прошло знакомство.

Камила Валиева с Ваней Дмитриенко и Евой Уваровой Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Валиева как раз тогда только-только вернулась из Пекина и нуждалась в положительных эмоциях после страшного допинг-скандала и поражения в личном турнире.

Вскоре Дмитриенко появился на дне рождения Камилы и подарил фигуристке огромного белого медведя.

День рождения Камилы Валиевой Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Даже пошли слухи о том, что у Камилы и Вани – роман, но они не были ничем подкреплены: уже давно Дмитриенко встречается с блогером Сашей Айс.

Ваня – ровесник Камилы, он стал известен по всей стране в прошлом году благодаря хиту «Венера – Юпитер». Даже если вы не знали раньше о таком исполнителе, то наверняка слышали саму песню – красивый показательный номер под неё исполняли Александра Степанова и Иван Букин.

Дружба Камилы и Вани вылилась в продуктивное сотрудничество: фигуристка сыграла главную роль в клипе на новую песню Дмитриенко «Сила притяжения».

Что происходит с Камилой в клипе?

Осторожно: дальше будут спойлеры! По сюжету клипа всё почти как в жизни – Камила играет саму себя, она любит творчество Вани, а также мечтает о том, чтобы он стал её парнем. В специальной девичьей тетрадке она визуализирует свои мечты – наклеивает туда изображения и загадывает желание быть вместе с любимым. На следующий день Валиева просыпается, и все её мечты сбываются.

Что бы Камила ни загадала – оно воплощается в жизнь. Ваня дарит ей любимые цветы, посвящает песню, подписывается в соцсетях только на неё, а в конце концов даже делает предложение руки и сердца! Но к чему в итоге приводят эти мечты и кто в конце на самом деле придёт к Валиевой с букетом, рассказывать не будем – лучше сами посмотрите клип.

Ещё одной звездой клипа является питомец Камилы – обаятельный шпиц по кличке Лёва. В кадре также побывал и культовый символ Олимпиады в Пекине – панда Бин Дунь Дунь. У Валиевой отлично получилось передать все эмоции и перемены настроения – помог опыт игры в шоу и отработки образов для программ.

«В последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», – отмечала Камила в интервью Umagazine.

И это хорошая идея – у фигуристки есть все данные для того, чтобы развиваться в актёрской сфере и реализовывать себя в кадре.