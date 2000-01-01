Любовное признание Кондратюка и память Валиевой. Кому фигуристы посвящают свои программы?

Кому фигуристы посвящают свои программы?
Один японец как-то катался в память о великом автогонщике!
Валиева катала программу о бабушке
В постановке In Memoriam фигуристка бегает по саду за бабочкой. «Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших, и эту программу я посвящаю моей бабушке, которая умерла два года назад», – добавила позднее Камила.
Загитова каталась в память о маме Глейхенгауза
Трогательный номер Outro о смерти и зарождении новой жизни Алина Загитова катала в память о хореографе Людмиле Шалашовой, которая вместе с сыном Даниилом Глейхенгаузом работала в группе Тутберидзе.
Турсынбаева и Ге посвящали номера Денису Тену
В сезоне-2018/2019 Элизабет и Миша исполняли показательные номера в память о погибшем фигуристе из Казахстана Денисе Тене. Турсынбаева каталась под «Адажио», Ге – под музыку самого Дениса.
Бойкова/Козловский посвятили прокат памяти Игоря Москвина
Прокат программы «Звезда пленительного счастья» на этапе Кубка России в Казани Александра и Дмитрий посвятили тренеру Игорю Москвину, который в тот день скончался.
Фигурист из Японии посвятил программу Айртону Сенне
В 2018 году Сена Мияке катался под Played A Live в костюме, похожем на комбинезон Айртона Сенны. Фигурист неслучайно выбрал этого гонщика: родители назвали его в честь легендарного бразильца.
От Евгения Евгению
В 2020 году Евгений Семененко удивил публику короткой программой «Бандитский Петербург». Под эту же музыку катался другой ученик Алексея Мишина – Евгений Плющенко. Ему и была посвящена программа Семененко.
Кондратюк посвятил трогательный номер Трусовой…
На некоторых летних шоу Марк исполнял номер под песню «Позови меня с собой». На одном из стримов фигурист признался, что будет катать программу, только когда в зале будет присутствовать Саша.
…а Коляда — своей супруге
На гала-шоу «Ледниковый период» в 2021 году Михаил катался под песню «Я непобедим» Александра Панайотова. В конце номера фигурист подарил букет цветов супруге Дарье.
Любовное признание Кондратюка и память Валиевой. Кому фигуристы посвящают свои программы?
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