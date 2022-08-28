Известная российская фигуристка стала мамой. Отец ребёнка — знаменитый тренер?

Ксения Столбова никогда не отличалась покладистым характером. Экспрессивная и дерзкая, она брала медали крупнейших турниров и всегда пыталась идти собственным путём, причём как в спорте, так и за его пределами. Даже в любви олимпийская чемпионка Сочи отличилась, сумев заинтересовать главного сердцееда фигурного катания.

Ксения долго скрывала роман с тренером Николаем Морозовым, но рано или поздно всё тайное становится явным. Девушка уже выкладывала интригующие фотографии: на одном было обручальное кольцо, а на другом – она сама с округлившимся животом.



Финальной же точкой этой истории стало разоблачение известной журналистки, раскрывшей секрет Ксении и Николая.

«Когда у мужчины в 27 лет нет чёткого понимания, чего он хочет, о чём тут говорить?»

Домашняя Олимпиада в Сочи запомнилась российским болельщикам не только благодаря блистательным выступлениям одиночниц. Помимо Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой, честь страны с достоинством защищали спортивные пары — Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Ксения Столбова/Фёдор Климов. Главными звёздами в парном катании стали тогда Татьяна и Максим, получив титул двукратных олимпийских чемпионов, но Ксения и Фёдор недалеко от них ушли. Ученики Нины Мозер тоже взяли две медали — золото в командном турнире и серебро — в личном — и были готовы биться за победу на следующих Играх в Пхёнчхане. Однако по грустному стечению обстоятельств пара так и не доехала до Кореи и пропустила важнейший старт в карьере.

Ксения Столбова и Фёдор Климов Фото: РИА Новости

Международный олимпийский комитет без объяснения причин отозвал приглашение Столбовой, и фигуристы были вынуждены остаться дома. Оспорить решение МОК так и не удалось, что серьёзно ударило по спортсменам, которым пришлось искать мотивацию соревноваться дальше. И если Ксения смогла найти в себе силы, чтобы продолжать кататься и добиваться результатов, несмотря на сложную травму, то её партнёр предпочёл взять перерыв и вскоре объявил, что уходит из большого спорта.

Взаимопонимания с Фёдором больше не существовало — в отношениях Столбовой и Климова начался конфликт, который фигуристка намерено сделала публичным. В выражениях спортсменка не стеснялась, сомневаясь в состоятельности бывшего партнёра и обвиняя его в жестоком равнодушии.



«Я понимала, что девочка я уже не слишком молодая, что было много травм, и нужно чётко понимать, смогу я кататься или нет. Это было единственным моим сомнением. Когда у мужчины в 27 лет нет чёткого понимания, чего он хочет, и желания что-либо делать дальше, о чём тут говорить? Да, я где-то была, наверное, паровозом, локомотивом, как меня некоторые называли. Но тогда поняла, что больше не хочу всё это тянуть. Тем более что с февраля человек даже ни разу не поинтересовался, как у меня нога. Нужна ли мне какая-то помощь, поддержка. Меня слишком сильно обидели. По-настоящему задели за живое. Я люблю кататься, знаю, чего хочу», — описывала свои эмоции Ксения в интервью «РИА Новости Спорт».

«На пороге новой жизни»

Поклонники пары предполагали, что, кроме названных причин, поводом для расставания талантливых фигуристов послужила размолвка, произошедшая за пределами катка. Столбову и Климова подозревали в наличии романтических чувств друг к другу, но спортсмены никогда не подтверждали этого, равно как и не опровергали. Тем не менее после окончания сотрудничества дороги Ксении и Фёдора окончательно разошлись. Он встал на тренерский мостик, а она начала искать способы остаться в строю как можно дольше.



Помочь Столбовой в этом нелёгком деле согласился Николай Морозов, ставший тренером новообразовавшейся пары Ксении с Андреем Новосёловым. Однако уже через год дуэт прекратил своё существование, и вот тогда фигуристка успокоилась и объявила о завершении любительской карьеры.



«Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем и чувством гордости — я сделала всё, что могла. Всем добра и мира. Ваша Ксения Столбова», — писала спортсменка в социальных сетях.

Столбова не только начала обучать юных фигуристов, но и всерьёз занялась личной жизнью. Её всё чаще стали замечать в компании бывшего тренера Николая Морозова, известного своим темпераментом и умением очаровывать женщин. Ни красавица Каролин Дюарен, ни легендарная Ше-Линн Бурн, ни милая японка Микки Андо не устояли перед его шармом. В этот раз главный сердцеед фигурного катания, по всей видимости, обратил внимание на яркую и эффектную Ксению, и, хотя возлюбленные предпочитали не афишировать свои отношения, в скором времени хранить тайну стало невозможно.

Журналистка выдала секрет Столбовой и Морозова

В феврале этого года Столбова поделилась радостной новостью: опубликовала пост с изображением обручального кольца в окружении роз и подписала фотографию словом «Да». Кто же оказался избранником обворожительной фигуристки, было неизвестно. Как и бывший партнёр, Ксения до последнего скрывала подробности личной жизни. Пока Фёдор Климов и Евгения Тарасова готовили для мира фигурного катания бомбу в виде объявления о женитьбе, Столбова ждала пополнения в семье.

И лишь спустя месяц после рождения ребёнка об этом стало известно от спортивной журналистки, олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Елены Вайцеховской. В своём телеграм-канале она рассказала, что у четы Столбова-Морозов появился сын по имени Платон. Произошло это 5 августа. Удивительно, что в это же время Ксения выкладывала в социальные сети фотографии с округлившимся животом, только намекая на своё положение. Вероятно, фигуристка специально пыталась запутать фанатов, чтобы избежать бурной реакции на событие и защитить приватность любимых людей.

Ксения Столбова Фото: Личный архив Ксении Столбовой

Как бы то ни было, информацию Вайцеховской по-прежнему никто не опроверг, да и Елена редко даёт ложные инсайды. Поэтому остаётся лишь порадоваться за Ксению и Николая и пожелать счастья их семье и здоровья юному Платону.