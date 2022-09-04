В Японии образовывается клан сильных фигуристок. Тутберидзе стоит опасаться учениц Хамады

Отстранение российских спортсменов от международных стартов должно было нанести большой удар по мировому фигурному катанию. Однако, как бы прискорбно это ни было признавать, пока что резкого регресса не наблюдается. Одиночницы продолжают крутить многооборотные прыжки и завоёвывать медали, причём лучше всех с этим справляются фигуристки из одной группы.

Место законодательницы мод в одиночном катании заняла бывший тренер Рики Кихиры Мие Хамада, воспитавшая целое поколение талантливых фигуристок. Именно она постарается разрушить гегемонию Тутберидзе в женском одиночном катании, доказав, что можно побеждать и за пределами «Хрустального».

Японка с ультра-си блестяще дебютировала на этапе Гран-при

Старт юниорской серии Гран-при даже в отсутствие россиян вышел ярким и богатым на события. Во многом этому поспособствовали блестящие выступления представительниц женской сборной Японии по фигурному катанию, которые выиграли оба этапа.

В Чехии на вершину пьедестала смогла взобраться юная Мао Шимада. 13-летняя спортсменка справилась с волнением и выдала два чудесных проката. В короткой программе фигуристка представила эффектную постановку под саундтрек из фильма «Король лев» и поразила зрителей уверенным исполнением элементов. Не только высокие пролётные прыжки понравились судьям, но и скоростные вращения, сложные дорожки шагов — коньком японка владеет превосходно. Не по годам развитый артистизм в будущем может стать главным оружием Мао, однако очевидно, что ставку она делает не только на это.

Мао Шимада Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

В произвольной программе Шимада продемонстрировала, что техническое превосходство российских одиночниц со временем можно будет нивелировать. Во всяком случае, фигуристки из Японии очень постараются это сделать. Мао успешно приземлила тройной аксель и зашла на четверной тулуп, но упала. Тем не менее это очень серьёзная заявка от юной спортсменки, способной совмещать ультра-си и красивое катание в лучших традициях Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.



Мао заочно бросает вызов россиянкам в борьбе за лидерство на юниорском уровне.

Тренер Кихиры разрушит гегемонию Тутберидзе?

Успех Шимады нельзя назвать случайным. В Японии, видимо, всерьёз задались целью подготовить достойных конкуренток нашим одиночницам. Помогать Мао поднимать авторитет отечественного фигурного катания также будет Хана Йошида, взявшая золото на этапе во Франции.

Вернувшись к соревнованиям после года простоя (в олимпийском сезоне юниорская сборная Японии не принимала участия в Гран-при), Хана наконец показала, почему её считают одной из основных надежд своей страны. В короткой программе фигуристка допустила пару обидных недокрутов, зато в произвольной предприняла попытку тройного акселя — 3,5 оборота она скрутила, но небольшой степ-аут смазал впечатление от элемента. Несмотря на помарки, баллов, полученных за качественный эмоциональный прокат, хватило Хане, чтобы обойти свою одногруппницу Аюми Шибаяму, пока не владеющую ультра-си.

В данном случае это лишь вопрос времени, ведь Аюми занимается у известного тренера Мие Хамады, умеющей ставить тройной аксель своим ученицам. Именно её группа сейчас набирает невиданную мощь, тонко намекая, что гегемония Тутберидзе в женском одиночном катании не может длиться вечно. Однажды Хамада уже воспитала грозную соперницу для наших фигуристок, и только поток травм помешал Рике Кихире добиться желаемого.

Хана Йошида Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Сейчас же у наставницы подрастает целое поколение талантливых и голодных до побед одиночниц. И первые результаты налицо: Мао Шимада и Хана Йошида уехали с первых этапов Гран-при с золотыми медалями, Аюми Шибаями заполучила серебро, а Икура Кушида — бронзу.



Этери Георгиевне нужно быть очень внимательной. За рубежом образовывается клан сильных фигуристок, у которых ко всему прочему будет огромное преимущество перед россиянками в виде большого опыта выступления на престижных соревнованиях.

Бан россиян поможет Японии захватить лидерство в фигурном катании

Отстранение российских спортсменов от международных стартов определённо сыграет на руку многим иностранным федерациям, но наибольшую выгоду от этого получат как раз японцы. Пока их позиции на мировой арене кажутся незыблемыми: одиночница Каори Сакамото выиграла чемпионат мира даже без ультра-си, в мужском разряде и после ухода Юдзуру Ханю есть претенденты на победу — Юме Кагияме готовят роль лидера нового олимпийского цикла, подбирается к вершине и спортивная пара Рику Миура/Рюити Кихара.

Доминирование японских фигуристок в отсутствие россиянок, вероятно, будет расти. Спортсменки получат бесценный опыт на крупнейших соревнованиях, заручатся поддержкой арбитров, чем мгновенно повысят вторую оценку (которая и так у них не страдает), а также покажут, что ультра-си можно учить не только у Тутберидзе. Учитывая, что за рубежом только и мечтают прекратить господство России в фигурном катании, это будет решающим фактором. Японкам создадут все условия, чтобы достичь этого, а значит, по возвращении из бана нашим фигуристкам придётся очень непросто.