Мощный камбэк воспитанника Тутберидзе. Был девятым, но вырвал победу у ученика Плющенко

Фигурное катание в России находится на таком высоком уровне, что сейчас интересно следить не только за крупными турнирами с обилием звёзд, но и за такими местечковыми соревнованиями, как первенство Москвы. Участников с громкими именами на турнире не было, но это не делает его менее интересным. В «Мегаспорте» выступили множество спортсменов, которые совсем скоро станут настоящим нашего фигурного катания. И, надо сказать, крутыми выступлениями и интересными сюжетами они нас точно не обделили. По крайней мере, мужчины.

Одним из ярчайших моментов турнира стало то, как ученик Этери Тутберидзе сотворил мощный камбэк с девятого места, ловко выхватив победу из рук воспитанника Евгения Плющенко.

Как претендент на победу оказался на девятом месте

Состав участников на первенстве Москвы получился вполне себе интересный. Здесь соревновалась целая орава учеников Плющенко — Максим Автушенко, Марк Лукин, Илья Мавлянов, Никита и Кирилл Сарновские, подрастающая звезда группы Тутберидзе Арсений Федотов, перспективный Лев Лазарев из ЦСКА и даже сын Максима Маринина Артемий. Турнир изначально обещал быть захватывающим, но превзошёл все ожидания. Произвольная программа в очередной раз показала, почему мы считаем мужское одиночное самым остросюжетным видом фигурного катания.

В первый день соревнований лидерство у юниоров захватил Кирилл Сарновский. Ученик Плющенко уверенно справился с тройным акселем, тройным риттбергером и каскадом из тройных лутца и тулупа и показал яркое катание под музыку из оперы «Кармен». Второе и третье места с небольшим отставанием от лидера заняли ученики Светланы Соколовской — Григорий Фёдоров и Тимофей Платонов. Фигуристы показали такой же контент, что и Кирилл Сарновский, но из-за технических огрехов немного уступили ему. Неплохо себя проявили Никита Сарновский и Вадим Воронов, а вот Арсений Федотов немного разочаровал. Будучи одним из главных фаворитов турнира, ученик Тутберидзе допустил обидную ошибку на каскаде лутц—тулуп, сдвоив второй прыжок. Помимо этого, Арсений слабо исполнил дорожку шагов, оступившись на колесе, и получил за неё второй уровень, очень сильно потеряв в оценках. От лидера он отстал почти на 10 баллов и, казалось, окончательно потерял шансы на победу.

Но это же мужское одиночное, здесь и не такие камбэки бывают!

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник Тутберидзе оставил ученика Плющенко без победы

В произвольной программе Арсений выступал 16-м из 24 участников. Фигурист вышел на лёд с намерением задать такую высокую планку, чтобы не ему пришлось догонять, а соперникам надо было постараться, чтобы удержать лидерские позиции. И ему это удалось! Высокий четверной тулуп, пролётный четверной сальхов, образцовый тройной аксель — тройной тулуп, а также тройной аксель — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы принесли ему внушительные баллы. Лишь небольшая осечка на тройном флипе и ошибка на одном из вращений не позволяют назвать прокат Федотова идеальным. В остальном же Арсений показал себя во всей красе, поразив не только сложными прыжками, но и высоким уровнем артистизма. За произвольную программу воспитанник Тутберидзе получил солидные 177,47 балла, в сумме за две программы — 251,18, сильно усложнив задачу конкурентам.

Ни Платонов, ни Федоров, ни Сарновский, которые блистали ещё вчера, не смогли что-либо противопоставить Федотову. Тимофей слабо выступил в произвольной программе, не показав ни одного квада и ошибшись на трикселях, и в итоге вылетел из тройки лучших. Григорий с помарками исполнил четверной лутц и тройной аксель, упал с четверного тулупа и потерял каскад, с трудом удержав третью позицию. А вот Кирилл откатался чисто, но сложности ему не хватило. Показав в произвольной программе из ультра-си только два тройных акселя, ученик Евгения Плющенко упустил лидерство. Сарновский, опережая Федотова почти на 10 баллов после короткой программы, своё преимущество потерял и уступил конкуренту ещё 11 баллов. Магия мужского одиночного катания.

Кирилл Сарновский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из тех, кто ещё попытался сделать мощный камбэк в произвольной программе, хочется выделить Никиту Малютина. Ученик Сергея Давыдова слабо выступил в короткой программе, заняв 11-е место, но собрался в произвольной и показал чистый прокат с двумя четверными тулупами. Во второй день соревнований Никита уступил только Федотову и Сарновскому, но по сумме программ до тройки лучших всё-таки не дотянулся, став пятым. Однако можно сказать точно, что его прокат на первенстве Москвы под музыку из «Семейки Аддамс» стал одним из самых ярких.

В целом выступления юниоров оставили очень приятные впечатления. Мальчики показали не только характер и волю к победе, но и высокий уровень мастерства, с которым кризис в мужском одиночном катании в ближайшие годы нам точно не грозит.