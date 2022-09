Гусь Василий для Туктамышевой, разговорчивый Коляда. Открытые прокаты в Питере стартовали!

Мало какая страна может похвастаться таким набором фигуристов, который мог бы замахнуться на участие в командном турнире Олимпиады. А сборная Петербурга может: чемпионка мира в женском одиночном, чемпион Европы – в мужском, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр – в парном катании. И весь этот свет фигурного катания собрался на прокаты сборной города – открытые для болельщиков.

О том, как прошёл первый день прокатов и что интересного приготовили наши фигуристы – в нашем репортаже.



Первыми на лёд вышли девушки-одиночницы. На юниорок собралось не так много зрителей, как на мастеров спорта. К прокату Елизаветы Туктамышевой на трибуны подтянулось около 200 человек: плакаты – в наличии, огромный плюшевый гусь по имени Василий – на льду. На арене весь день было очень холодно, и согреваться пришлось любовью болельщиков.



Лиза представила новую короткую программу. Вместо Freedom, поставленной Адамом Соля ещё в феврале, она показала абсолютно новую постановку под Feeling Good Нины Симон. В прокате фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип – программа-минимум, но для начала сезона вполне нормально. К открытым прокатам в Москве Императрица будет готова лучше. А может быть, и вернёт старую программу, которую успела накатать за время шоу.

Наиболее интересный состав участников – в мужском одиночном катании. Здесь и чемпион Европы, и серебряный призёр Олимпийских игр, и чемпион мира среди юниоров – и всё это фигуристы из одного города.

Открывал прокаты Макар Игнатов с необычным выбором музыки – So Close от Олафура Арнальдса, известная по сериалу Broadchurch («Убийство на пляже»). Уже который год он берёт в короткой стандартный для себя контент: на этот раз – четверной риттбергер (с ошибкой), каскад из тулупов, тройной аксель.

Пётр Гуменник замахнулся на крайне сложный контент в короткой программе и пока с ним не справился, но всё ещё впереди. На разминке четверной лутц случился, а вот в прокате фигурист с него упал. Каскад с риттбергером тоже вышел неудачно, но мало кто из одиночников в мире заявляет подобную сложность, да ещё и в короткой, где рисковать никак нельзя. Пётр рискнул, пока проиграл, но то ли ещё будет.



Музыкальное сопровождение короткой Гуменника – композиция Dawn of Faith. В прошлом году под неё каталась Ксения Синицына: программа «Ход Королевы» выгодно выделяла фигуристку на фоне остальных. Но эта мелодия к сериалу про шахматы никакого отношения не имеет, так что и программа Гуменника с этой тематикой не связана, а ведь поначалу возникла такая путаница.



Самые громкие овации дня сорвал Михаил Коляда. Он выступил проверенным «Щелкунчиком» и даже без привычного костюма сумел зацепить публику. Лутц в начале проката – пока в три оборота, но расстановка так и намекает на то, что нужно ждать четверной. С остальными элементами всё в порядке, фигурист находится в отличной форме для сентября. После проката на лёд к Мише отправились Стич и множество других игрушек. В разговоре с журналистами Коляда отметил, что со зрителями на прокатах гораздо комфортнее – из-за коронавируса в последние годы эти мероприятия проходили в закрытом формате.

Михаил Коляда Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Дмитрий Алиев представил короткую под I will always love you, но не от Уитни Хьюстон, а в исполнении Чейза Холфелдера. Над хореографией фигурист работал со звездой «Танцев на ТНТ» Тимофеем Пендиком. В техническом плане Алиев тоже не стоит на месте: вновь в короткой два четверных прыжка, причём вместо привычного лутца (зубцового прыжка) он добавил сальхов (ребёрный), который стабилизировал в межсезонье. Тройной аксель Дима спасал, но выехать всё же смог – очень приятно видеть, когда фигуристы сражаются за элементы до последнего.



Андрей Мозалёв ищет себя в новом стиле – в короткой под Led Zeppelin получилось не всё, но программа может стать одним из хитов нового сезона. Костюм, по словам Андрея, пока не в окончательном варианте, но уже сулит что-то интересное. На кофте изображена обложка концертного альбома Celebration day.

Андрей Мозалёв Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Словом, на Туполевской собрался весь цвет мужского одиночного, да не весь: Евгений Семененко пропускает старты из-за травмы колена. На гала-шоу в Куршевеле он неудачно исполнил тройной аксель и сейчас восстанавливается от повреждения. К прокатам в Москве фигуриста обещают собрать, ждём новый вариант «Адажио» и ту самую произвольную под кей-поп.

На вечер в расписании были оставлены парные виды. Короткую под «Кармен» среди мастеров спорта представили подопечные Тамары Москвиной Ясмина Кадырова/Валерий Колесов – и на этом список участников закончился. Олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступят только завтра, причём не с произвольной, а с короткой программой под второй вальс Шостаковича.



Танцы на льду в Петербурге развиваются не так активно, как одиночное и парное катание, но и в этом виде есть на что посмотреть. По «мастерам» выступали только Екатерина Миронова/Евгений Устенко. В ковидный сезон они неплохо выступали на этапах Кубка России и запомнились зрителям, а в прошлом году выиграли финал Кубка страны.



Завтра, 7 сентября, спортсмены покажут произвольные программы – ждём премьеру сразу трёх постановок Ильи Авербуха (Коляда, Туктамышева, Мозалёв) и не только: таким мастеровитым фигуристам точно будет чем удивить.