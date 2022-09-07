Возвращение к одиночеству вместо «ночного кошмара». Туктамышева удивила новой произвольной

Второй сюрприз Императрицы за два дня. Когда же всё-таки была поставлена программа «Одиночество»?

И снова Петербург, и снова – неожиданная премьера. В межсезонье Елизавета Туктамышева заинтриговала эксклюзивной постановкой от Ильи Авербуха на музыку, написанную специально для неё. Но настали открытые прокаты, и зрители увидели совершенно другую программу – очень лиричную, мягкую и трогательную. Совсем не «ночной кошмар», о котором Лиза шутила вместе с Ильёй Изяславовичем.

Что показала Туктамышева? По контенту всё достаточно неплохо для начала сентября. В начале программы Лиза исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, затем зашла на ещё один, но случилась «бабочка». В целом Туктамышева обошлась двумя каскадами вместо трёх, но для открытых прокатов сборной города этого достаточно. Важнее было показать саму программу публике.

На этот раз обошлось без плюшевых гусей с трибун, но приняли фигуристку всё равно очень тепло. Костюм к программе пока не готов, но на таком морозном катке он и не требовался: лучше обойтись тренировочным комплектом, а к более серьёзным стартам подготовить что-то действительно стоящее.

Так под какую музыку каталась Туктамышева?

После проката с журналистами побеседовал Алексей Мишин. Он объяснил необычный выбор композиции: новое – это хорошо забытое старое.

«Программа поставлена по мотивам произведения Игоря Крутого «Одиночество». Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в неё как-то не вписалась. В этом году мы решили вернуться, и возвращение получилось удачным. Она совсем выглядит по-другому, очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений, потому что одиночество не требует разрывного, оно тонкое и деликатное, как написал Крутой и как звучит его одиночество», — объяснил Мишин.

Однако «ночной кошмар» всё равно жалко. Подготовку той программы снимал Первый канал, музыку для неё придумывала сама Лиза вместе с композитором Бхимой Юнусовым. По репортажу с постановки программы было видно, как они с постановщиком вложились в неё. По словам Алексея Мишина, Лиза не очень хорошо вписалась в новую постановку, поэтому обратилась к другой музыке.

Елизавета Туктамышева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Мишин обронил, что идея новой программы исходит к шоу Ильи Авербуха и Игоря Крутого – не зря прозвучало слово «возвращение». В этой постановке Туктамышева чувствует себя лучше, чем в той, которую ставила в мае. В карьере фигуристки уже бывали подобные случаи: она и возвращалась к старым номерам по ходу сезона, и долго привыкала к Drumming Song от Ше-Линн Бурн через Oblivion.

В 2019 году действительно состоялось шоу Игоря Крутого с участием звёзд фигурного катания, но под эту музыку катался Алексей Ягудин. Корни же программы Лизы тоже уходят примерно в то время: фигуристка показывала отрывок короткой программы под мелодию, в которой болельщики как раз и узнали «Одиночество» Игоря Крутого.

«Это невозможно угадать, но будет красиво», – писала Лиза тогда в соцсетях. В 2022-м получилось красиво.