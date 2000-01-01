Фигуристка-многоразрядница удивила выступлением на турнире в Канаде. А кто ещё?
Осенний турнир Skate Ontario в Канаде завершился необычным событием. Одиночница Лиа Перейра попробовала силы сразу в двух дисциплинах.
Девушка также вышла на лёд в паре с Трентом Мишо. И хотя результаты Лии не смогли порадовать, её имя навсегда войдёт в историю.
Кристи Ямагучи
Уникальна в этом плане американка Кристи Ямагучи. На чемпионате мира среди юниоров она выиграла дважды — один раз в паре с Руди Галиндо.
Затем Кристи всё же сосредоточилась на одиночном катании и достигла невероятных высот. В 1992 году она взяла золото Олимпиады в Альбервиле.
Тамара Москвина
Великий тренер Тамара Москвина каталась в паре с Алексеем Мишиным, но целый год она совмещала это с личными выступлениями.
Кори Сирселли
На чемпионате Канады в 2020 году талантливый юниор Брайана Орсера Кори Сирселли взял золото в одиночном разряде и бронзу в танцах.
Брюс Уодделл
Долго со своим предназначением определиться не мог Брюс Уодделл. Фигурист катался не только в дуэте с Натали Д'Алессандро, но и сольно.
Анна Душкова
Чешская пара Анна Душкова/Мартин Бидарж выиграли юниорский чемпионат мира и две серебряные медали Олимпиады в сезоне-2015/2016.
При этом Анна использовала необычные методы подготовки и для поддержания формы участвовала в национальном турнире в качестве одиночницы.
От чемпионки мира до великого тренера. Фигуристы, выступавшие в нескольких дисциплинах
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