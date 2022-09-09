Почти 20 российских фигуристов хотят сменить гражданство. Это крах или всё не так страшно?

То, чего многие так боялись, произошло. Российское фигурное катание накрыла эпидемия переходов. Согласно сообщению ФФККР, 19 фигуристов находятся в процессе смены спортивного гражданства. Причём большинство запросов чиновники удовлетворили.

Что же будет теперь: неужели нашу сборную ждёт крах? Или всё на самом деле не так страшно? Разбираемся в нашем материале.

Переходы в российском фигурном катании были всегда

Переходы в российском фигурном катании уж точно не диковинка. Они были всегда, начиная с распада Советского Союза. Причём уходили не только бесперспективные атлеты, неспособные добиться успеха, выступая за родину, но и мастера своего дела. Марина Анисина становилась олимпийской чемпионкой под французским флагом, Пётр Чернышёв дважды выигрывал чемпионат четырёх континентов за США, Максим Ставиский стал двукратным чемпионом мира, выступая за Болгарию, а Маргарита Дробязко прославляла Литву. В те годы гражданство меняли в основном представители парных видов — не всегда представлялось возможным найти партнёра сопоставимого уровня на родине.

Однако со временем чиновники стали отпускать российских фигуристов в другие страны более избирательно, чтобы избежать ситуаций, как, например, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда Марина Анисина, уже будучи гражданкой Франции, в дуэте с Гвендалем Пейзера отобрала золото у российской пары Ирина Лобачёва/Илья Авербух. С тех пор переходы наших фигуристов в другие сборные стали менее болезненными: если кто-то и уходил, то он не представлял большой угрозы.

Марина Анисина и Гвендаль Пейзера Фото: Tim De Waele/Getty Images

Отток фигуристов из нашей страны был огромным всегда: конкуренция в сборной России очень серьёзная, и далеко не каждый её выдерживает. Всех, кто менял гражданство, поимённо и не вспомнишь. Да и вряд ли в этом есть смысл, ведь блистали из них немногие. Возьмём, например, последнюю Олимпиаду: на ней за другие страны выступали сразу 14 фигуристов из России. Но никто из них не приблизился к борьбе за медали: наиболее высокую позицию из бывших россиян заняли грузины Карина Сафина и Лука Берулава в соревнованиях спортивных пар — девятую.

Ни к каким катастрофическим последствиям смена гражданства нашими фигуристами не привела, хотя многие и били тревогу, когда атлеты начинали активно переходить во время трансферного окна. Были сомнения и у нашей федерации, не зря ведь она усложнила процесс переходов в 2020 году. Для спортсменов, которые выступали за сборную, чиновники продлили карантин с одного года до двух лет; а для спортсменов, которые в сборной никогда не были, но выступали на чемпионате или первенстве России, предусмотрели карантин сроком в один год.

Но глобально это ничего не изменило: фигуристы как переходили, так и продолжили переходить. Но, разумеется, не топовые, а второй-третий эшелон.

Мария Талалайкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Грядёт эпидемия переходов? 19 фигуристов собираются менять гражданство

Обоснованные опасения за то, что российские фигуристы массово начнут менять гражданство, зародились после 1 марта — именно в этот день ISU отстранил их от международных соревнований. На летнем конгрессе организация оставила отстранение в силе, и стало понятно, что бан может затянуться надолго. Но известий о смене гражданства того или иного фигуриста не было (кроме слухов о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США). Первые новости о реальных трансферах стали приходить ближе к концу лета: юниорки Алекса Волкова, Инга Гургенидзе, Ульяна Ширяева и Мария Дмитриева перешли в другие сборные. Но стоит отметить, что ни одна из девушек даже внутри страны на высокие места не метила.

Эпидемии переходов, которой ожидали многие, не произошло. Или это пока?

Согласно сообщению ФФККР, запросов на смену спортивного гражданства было гораздо больше, чем мы знаем — 19.

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Ещё семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме. Имена мы не можем разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных», — сказал представитель ФФККР ТАСС.

Стоит ли переживать?

То есть четырьмя юниорками наши потери после отстранения точно не ограничатся. Стоит ли из-за этого переживать? Маловероятно. Имён большинства из тех, кто собирается сменить страну в ближайшее время, мы не знаем, но вряд ли среди них есть кто-то по-настоящему ценный для нашей сборной. Медалистов престижных турниров в этом списке точно нет.

«Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призёрами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет», — сообщила ФФККР ТАСС.

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Цифра 19 только с первого взгляда кажется большой и пугающей. На самом деле в России огромное количество фигуристов, имён которых мы даже не слышали и о переходах которых мы не догадываемся. Александр Коган (генеральный директор ФФККР) в интервью ТАСС назвал имена фигуристов, которые недавно вернули российское гражданство — это Анастасия Кобзарева, Андрей Какараза, Александра Любимова и Арина Панфилова. Показательно, что об их уходе из российской команды широкая публика не знала, эти атлеты просто-напросто неизвестны. Так что поднимать панику из-за того, что кто-то может уйти в сборные других стран, уж точно не стоит. Тем более, по словам Татьяны Тарасовой, такой вариант действительно рассматривают лишь те, о ком болельщики даже не знают.

«Это совсем не связано с тем, что мы отстранены от соревнований. Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слышали», — сообщила Татьяна Анатольевна «Чемпионату».