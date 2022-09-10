«Пример Чена вдохновляет». Как известный фигурист отказался от медицины и подался в IT

Пётр Гуменник уже давно доказал, что отличается от большинства фигуристов. На данный момент ученик Вероники Дайнеко пробует один из самых сложных контентов в России и вставляет в одну программу до четырёх квадов.

Вместе с тем спортсмен не забывает про развитие вне катка: в этом году он поступил в престижный технический вуз, набрав за один из экзаменов 100 баллов. Чтобы добиться этого результата, Гуменник пересдавал ЕГЭ аж семь раз — поразительное терпение!

Петя вдохновился примером олимпийского чемпиона Нэйтана Чена и теперь штурмует не только спортивные высоты, но и грызёт гранит науки в надежде спасти миллионы людей, изобретя лекарство от генетических болезней.

Набрал 300+ баллов и отказался учиться

Рано или поздно все фигуристы задумываются о том, что будет после спорта. Обеспечить свою жизнь по завершении любительской карьеры можно разными способами, включая выступления в шоу или участие в рекламных кампаниях. Однако всё это ничто без образования: вечно кататься удаётся только самым стойким, да и порой любовь ко льду охладевает и хочется сменить направление. Поэтому выдающиеся спортсмены ищут себя и поступают в разные университеты, чтобы иметь запасной вариант в будущем.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наибольшим спросом среди фигуристов, конечно же, пользуются спортивные институты, где возможно получить соответственные навыки и стать тренером или хореографом. Тем не менее бывают и более непредсказуемые решения: в последнее время стало модно выбирать профессии, не связанные со спортом. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы по направлению «Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления» учится олимпийская чемпионка Алина Загитова, там же на факультете журналистики получает образование Александра Бойкова, а её партнёр Дмитрий Козловский изучает государственное и муниципальное управление. Алёна Косторная когда-то грезила о медицине, равно как и успешный одиночник Пётр Гуменник.

Ученик Вероники Дайнеко ещё пару лет назад поразил всех, рассказав, как блеснул на ЕГЭ. Его баллы позволили бы ему поступить на бюджет в сильнейшие вузы страны: 98 — по русскому языку, 97 — по химии, 74 — по математике и 73 — по биологии, но фигурист внезапно решил отказаться от поступления и поставил своё обучение на паузу. Спортсмен был не удовлетворён оценками по химии и биологии и собирался пересдавать их, чтобы улучшить собственный результат.

Не по пути Косторной: Гуменник ушёл в IT

Петя своё слово сдержал и в этом году сдал ЕГЭ ещё раз (всего попыток достичь желаемого у него было семь), только вместо биологии фигурист попробовал себя в информатике и набрал максимум. Результат в 97-98 баллов Гуменника категорически не устраивал, он хотел 100 и этой цели добился.

Такая принципиальность спортсмена легко объяснима: вместо того чтобы пойти по пути Косторной и оказаться в медицине, он решил податься в IT и поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. Правда, про помощь людям в борьбе с тяжёлыми заболеваниями Петя тоже не забыл и приоритетной сферой науки выбрал биоинформатику.

«Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и хотел поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Мне интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний. Сейчас существуют препараты, которые могут бороться с такими недугами, но они либо очень дорогие, либо имеют много побочных эффектов. Мне хотелось бы попробовать сделать такие лекарства лучше.

Но в итоге я решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика — более универсальное направление. Если я пойму, что биоинформатика мне не подходит, у меня всё равно останется много вариантов, чем я мог бы заняться в жизни. Например, пойти в разработку программного обеспечения, это тоже меня привлекает», — рассказал Гуменник ITMO.NEWS.

Вдохновился примером Чена в учёбе и спорте

Совмещать учёбу в таком непростом вузе и выступать на высоком уровне в фигурном катании — задача не из лёгких, но Петя настроен серьёзно. По его словам, выбрать сложную специальность его побудил пример Нэйтана Чена. Подопечный Рафаэля Арутюняна не только выиграл олимпийское золото, перед этим три года подряд становясь лучшим на чемпионатах мира, но и смог поступить в Йельский университет.

«Раньше я думал, что совмещать тренировки и учёбу невозможно, но пример Нэйтана вдохновляет. Он же выиграл Олимпиаду и учился в Йельском университете. Да, взял академ на олимпийский сезон, но подготовка длится больше чем год», — заявил фигурист в интервью «Спорт-экспрессу».

Нэйтан Чен Фото: Harry How/Getty Images

Сейчас Гуменник изо всех сил старается повторить успех американского гения. Он получает консультации от его тренера, учит новые четверные и вставляет их в программы (на данный момент план-максимум — четыре квада в произвольной и два — в короткой), а ещё подумывает о том, чтобы приземлить аксель в 4,5 оборота.

Амбиции Пети зашкаливают, но, судя по всему, у него всё под контролем. Фигурист всегда отличался рациональным подходом к тренировкам, поэтому беспокоиться не о чем. А вот без испытаний спортсмен определённо заскучает, поэтому ему так важна умственная активность, позволяющая дисциплинировать себя и добиваться лучших результатов на соревнованиях.

«Я спрашивал тех, кто там (в ИТМО. — Прим. «Чемпионата») уже учится. Они сказали: чтобы совмещать учёбу и спорт, нужно быть либо гением, либо хитрецом. Я люблю создавать себе испытания. Заниматься только фигурным катанием — скучно. Однообразие может привести даже к выгоранию», — заключил Гуменник в интервью «Матч ТВ».