Загитова призналась в завершении карьеры. Кажется, она поставила точку в большом спорте?

Спустя почти три года Алина призналась, что её спортивная карьера завершена, и перестала называть неучастие в соревнованиях паузой.

Алина Загитова вдруг заговорила о завершении карьеры, хотя до сих пор не допускала подобных высказываний. Впервые за два года и девять месяцев она публично озвучила то, что давно подозревали специалисты и болельщики: большой спорт для олимпийской чемпионки в прошлом, её полностью устраивает насыщенная и интересная жизнь за пределами катка.

А ведь ещё летом обсуждалась возможность участия фигуристки в серии российского Гран-при, к которому она вместе с Даниилом Глейхенгаузом подготовит новые программы. Казалось, поднятие возрастного ценза Международным союзом конькобежцев (ISU) делает возвращение Алины на соревновательный лёд реальным. Да и начало нового олимпийского цикла позволяет спокойно набрать форму к Играм в Милане.

Но, похоже, этот сценарий так и останется прекрасной задумкой, а былые высказывания о желании вернуться и отрицание завершения карьеры растворятся в потоке событий.

«По окончании карьеры жизнь у меня не менее интересная и насыщенная»

Конечно, ностальгия по спорту Алину пока не отпускает, и она не исключает, что может возобновить карьеру, но теперь называет вещи своими именами: не приостановка, а окончание. В конце концов, большинство фанатов уже смирились и приняли тот факт, что любимая фигуристка поставила себе новые цели, учится в двух вузах, работает на телевидении, а тренировки продолжает ради выступления в ледовых шоу и поддержания формы. У неё настолько полная и яркая жизнь, что менять её на гонку за очередными медалями не имеет смысла. Выиграв всё золото и собрав все титулы в женской одиночке, Алина по праву гордится спортивным прошлым и наслаждается популярностью и признанием в настоящем. Наверное, именно поэтому она так легко произнесла фразу об окончании карьеры на футбольном матче блогерских команд Liga Bloggers Cup.

И всё же такое откровение стало полной неожиданностью. Все привыкли, что девушка просто взяла паузу от участия в турнирах. Окончание карьеры — это что-то новенькое.

«Скучаю ли по реальному спорту? Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой. Допускаю, что ещё вернусь в профессиональное фигурное катание? Кто знает… Как получится», — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

Вот так одним махом Алина пресекла традиционные теории о возвращении в большой спорт накануне очередного сезона. Правда, до этого она сама поддерживала огонь надежд в сердцах болельщиков.

«Не планирую останавливаться и тем более «уходить»

О приостановке карьеры Алина объявила 13 декабря 2019 года в эфире Первого канала. Тогда её решение многих шокировало и вызвало бурную общественную реакцию, из-за чего пришлось дополнительно объясняться в соцсетях. 17-летняя чемпионка написала пост, в котором заверила, что никуда не уходит, а заодно отвела поток негатива поклонников от тренерского штаба Этери Тутберидзе, подчеркнув, что всех побед добилась вместе с тренерами.

«Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото чемпионата мира, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю жизнь. Не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком уходе или завершении даже не думаю», — написала Загитова в соцсетях.

Алина Загитова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

После чемпионата России — 2019 сама Тутберидзе рассказала, что Алина отправила ей СМС, в котором призналась, что соскучилась по соревнованиям. Естественно, это восприняли как добрый знак, что спортсменка немного отдохнёт и ворвётся в следующий сезон с новыми силами. Ещё больше веру в это усилил выход документального фильма «Королева Алина», снятый японскими тележурналистами. Девушка пообещала в нём сделать всё, чтобы вернуться на соревнования.

«Сложный вопрос. Я для себя ещё до конца не решила. Спасибо, что вы в меня верите и поддерживаете. Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.

Однако триумфальное возвращение любимицы публики так и не состоялось. Сборы в Новогорске и планы выступить на контрольных прокатах обернулись для Алины появлением в «Ледниковом периоде». В паре с Алексеем Ягудиным она примерила роль телеведущей и быстро освоилась в незнакомой сфере. Даже выиграла голосование за звание лучшей телеведущей России по версии читателей «Комсомольской правды», опередив Ольгу Бузову. Возобновить участие в турнирах больше не обещала, но говорила, что такие мысли возникают часто, а осуществить их мешают «некоторые моменты».

«Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — делилась Загитова с «РБК-Спорт».

«Не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы»

Логично, что в олимпийском сезоне-2021/2022 возвращение Алины тоже не состоялось. Хотя весной она впервые за долгое время исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп на тренировке перед шоу Тутберидзе в Краснодаре. Фигуристка показала, что в хорошей форме по-прежнему способна делать сложные элементы, которые необходимы для соревнований. Но вступать в олимпийскую гонку после длительного перерыва она не решилась и честно призналась, что конкурировать с другими одиночницами в Пекине не будет.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — цитировала Загитову «Комсомольская правда».

На Олимпиаду в Поднебесную Алина приехала в статусе корреспондента Первого канала, но, посмотрев на олимпийский лёд, почувствовала, что тоже хочет на него выйти. «Огонёк прямо загорелся», — не скрывала чувств фигуристка.

К сожалению, дать разгореться этому огоньку Алина не могла позволить. Кататься на стартах ей мешала физическая форма. Отличная для жизни, но недостаточная для элитного спортивного уровня. Эпизод с восстановленным каскадом случился один раз, и до Игр в Пекине Алина его больше не демонстрировала. Она обратила внимание на тренерскую карьеру, но уход из большого спорта продолжала отрицать.

«Нет, конечно. Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы. Остаются ли у меня мысли вернуться в спорт в каком-либо амплуа? Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживём — увидим», — рассказывала Загитова на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Вернуться Алина может всегда

Начало нового олимпийского цикла могло стать идеальным моментом для возобновления карьеры Алины. На летнем конгрессе ISU подняли возрастной ценз, и теперь на Олимпиаде в Милане не окажется фигуристок младше 17 лет. Кто из текущих юных спортсменок сумеет сохранить квады и триксели к такому возрасту — неизвестно. Самое время попробовать вернуться в родную стихию. Алина ещё совсем молода. Опыт Елизаветы Туктамышевой доказывает, что состязаться на высоком уровне после 20 лет реально — было бы желание.

Но, видимо, желания у Алины за эти неполные три года приостановки карьеры претерпели серьёзные изменения. Кататься на соревнованиях её, может быть, ещё тянет: эмоции от азарта и побед никогда не исчезнут. Но за пределами катка у олимпийской чемпионки Пхёнчхана столько возможностей, что странно отречься от них ради пополнения и без того полной коллекции золотых медалей.

Алина Загитова Фото: Lars Baron/Getty Images

Алина наконец определилась со своими приоритетами и больше не отрицает завершение спортивной карьеры. Вернуться в любом случае она может всегда. А полюбоваться её катанием поклонники могут и в ледовых шоу, где она регулярно блистает красотой и талантом.