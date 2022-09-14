Расследование по допинговому делу Валиевой завершено — что будет дальше? Объясняет юрист

Допинговый скандал с Камилой Валиевой, начавшийся на Олимпиаде в Пекине, медленно подходит к концу. РУСАДА завершило расследование по делу 16-летней фигуристки, впереди — слушание, вынесение решения и, возможно, апелляции со стороны ВАДА, МОК и ISU.

Как будет дальше продвигаться дело Камилы Валиевой и когда можно ждать его окончания? Обсудили со спортивным юристом Анной Анцелиович.

— РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, что будет дальше?

— В связи с тем, что спортсменка несовершеннолетняя, более того, она — защищённое лицо, Всемирный антидопинговый кодекс и общероссийские антидопинговые правила предусматривают обязательное расследование по персоналу спортсменки, по тому, как запрещённая субстанция попала. Мы все прекрасно понимаем, что ребёнок редко когда сам принимает такое решение, поэтому необходимо выяснить, кто мог быть автором использования. Такое расследование является обязательным в каждом таком случае, и оно совершенно закономерно. РУСАДА, когда получило результаты анализа, открыло расследование в отношении персонала спортсмена по выяснению факта возможного источника. Его проводил отдел в составе РУСАДА — отдел расследований.

Сейчас расследование завершено, соответственно, материалы этого расследования были переданы в отдел обработки результатов. Обработка результатов — это стадия уже чисто юридическая, которая предоставляет спортсмену возможность защитить свои права — защищаться против предъявленных обвинений. Речь идёт о том, что идёт подготовка к слушанию в дисциплинарном антидопинговом комитете, то есть спортсмена официально уведомляют о том, что было обнаружено в ходе расследования, представляется возможность представить свои доказательства представителям спортсмена, готовятся документы для дисциплинарного антидопингового комитета, и потом весь пакет документов по делу идёт именно туда, в дисциплинарный антидопинговый комитет на слушания. Уже в ходе слушаний независимый от РУСАДА комитет будет принимать решения по факту нарушения антидопинговых правил — было оно или не было, и если будет установлен факт нарушения, то какие последствия за это нарушение должны быть предусмотрены.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что из себя представляет слушание, которое должно произойти после появления результатов расследования?

— Слушание проводится дисциплинарным антидопинговым комитетом, только если РУСАДА и спортсмен не согласовали санкцию. Сейчас антидопинговые организации для экономии денег, времени и нервов спортсменов идут по пути заключения мирового соглашения со спортсменом. Например, они говорят: «Мы оценили представленные вами документы и готовы предложить санкцию не четыре года, а год». И спортсмен говорит: «Да, я согласен». Тогда этап слушаний не проводится. Но вряд ли такое возможно в данном деле, и РУСАДА со спортсменом смогут достичь соглашения в силу того, что дело достаточно громкое, слишком много привлекло к себе внимания, слишком много внешних наблюдателей в виде Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому, конечно, слушания с большой долей вероятности будут.

Сами слушания проводятся независимым от РУСАДА органом, дисциплинарным антидопинговым комитетом. Он состоит из восьми человек и это не сотрудники РУСАДА, а уважаемые юристы, врачи, которые выслушивают версию РУСАДА как обвинения, версию спортсмена и его представителей и уже на основании общероссийских антидопинговых правил принимают решение. Обычно слушания проводятся в один день, несколько часов могут длиться, и чаще всего в этот же день выносится решение. Но дисциплинарный антидопинговый комитет может, например, сказать, что недостаточно данных для вынесения решения, и попросить предоставить ещё какие-то документы, доказательства. Либо может сказать, по практике CAS, что решение будет озвучено позже, надо посовещаться.

— После того как РУСАДА завершило расследование, его результаты были направлены в ВАДА?

— Вообще, всемирный антидопинговый кодекс и общероссийские антидопинговые правила предусматривают, что каждый этап прохождения дела после неблагоприятного результата анализа подлежит информированию других сторон, которые имеют право на получение дополнительной информации. Это, конечно, ВАДА, ISU и МОК. В принципе, да, такие результаты расследования направляются в другие антидопинговые организации.



— Могут ли ВАДА, ISU и МОК подать апелляцию на результат расследования?

— Нет, расследование — это не юридический шаг. Юридический шаг — это этап обработки результатов. Расследование, если по аналогии с уголовным, административным правом: полиция, МВД проводит какие-то оперативные мероприятия, устанавливает факты, составляет протокол, а дальше это идёт в суд, соответственно, они говорят, что был установлен такой факт, рассмотрите его на возможность нарушения таких-то правил. То есть это не юридический документ, соответственно, он не подлежит апелляции и обжалованию. Обжалованию подлежит решение дисциплинарного антидопингового комитета.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А решение будет по итогам слушания?

— Да, будет слушание, а потом будет вынесено решение. После того как сторона, имеющая право на апелляцию, получит полный пакет документов на английском языке (если мы говорим про международные спортивные организации), у неё будет с это момента 21 день на подачу апелляции в CAS.



— Как вы думаете, когда можно ожидать окончательного вердикта по делу Валиевой?

— Зависит от того, пойдут ли в CAS обжаловать решение, потому что в CAS — не совсем предсказуемые сроки. А в РУСАДА, с учётом, что расследование завершилось и такой интерес со стороны мировой спортивной общественности к этому делу, думаю, что слушания пройдут достаточно быстро и решения мы точно не будем ждать ещё полгода. Я думаю, что это будет совершено в относительно ближайшее время.