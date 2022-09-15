Русский американец Малинин сотворил историю с четверным акселем! Но этого никто не увидел

Это могло произойти в олимпийском Пекине полгода назад, но случилось в американском Лейк-Плэсиде – на турнире US International Classic, который только открывает сезон-2022/2023. Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин впервые приземлил четверной аксель на соревнованиях.

Как это было? Татьяна Анатольевна Тарасова бы сказала – «как дети в школу». С первой же попытки на официальном турнире Малинину удалось выполнить чистый четверной аксель на плюсовые оценки от арбитров.

Предпосылок, что это случится именно сейчас, было не так много: короткую программу на турнире Илья завалил, упав с двух четверных прыжков. Казалось, что парень пока не в форме – всё-таки ещё сентябрь, далеко даже до серии Гран-при. Но на произвольную удалось собраться: первым элементом Малинин приземлил четверной аксель, затем собрал тулуп, сальхов и один из двух четверных лутцев, а завершил прокат уникальной секвенцией тройной лутц – тройной аксель.

С одной стороны, печально, что первым четверной аксель сделал не Юдзуру Ханю, ведь он отдал своё здоровье на покорение этого прыжка. Но заслуг 17-летнего парня с уникальными способностями умалять нельзя: согласно протоколу, аксель полностью докручен, и все судьи оценили его положительно – от 0 до +2. Если и хотелось придраться, то не к чему. В Малинине сошлось всё необходимое для квад-акселя: фантастически быстрая крутка, отсутствие тяжёлых травм в анамнезе (как проблемы с лодыжкой у Ханю, например), безусильный и высокий тройной аксель в базе, а также невероятная амбициозность, без которой на немыслимый прыжок не замахнёшься.

Не было бы Юдзуру Ханю с его невероятным стремлением сделать четверной аксель – не случилось бы и чуда от Малинина. «Я думал попробовать его уже какое-то время. В марте-апреле действительно стал работать над техникой и пытаться улучшить её. [Юдзуру Ханю] определенно вдохновил меня попробовать», – цитирует фигуриста The Washington Post.

Гораздо обиднее, что такое историческое достижение случилось при пустых трибунах. На записи прыжка в глаза бросаются ряды красных кресел, на фоне которых Малинин выезжает свой четверной аксель. Лейк-Плэсид хоть дважды и принимал Олимпийские игры, его население составляет чуть больше двух тысяч человек.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В прошлом году на US International Classic приезжала Александра Трусова с попыткой приземлить пять четверных на соревнованиях – и тогда тоже не было особого ажиотажа на трибунах. Турнир проходил в Норвуде, рядом с Бостоном.

Илье всего 17 лет, он только начинает свой первый полноценный международный сезон по взрослым – и начинает его с уникального рекорда. В соцсетях Малинин известен под ником «quadg0d» – «бог четверных», и взял он его ещё до того, как сумел освоить все квады. Вряд ли кто-то сможет смеяться над этим никнеймом теперь, когда Илья покорил прыжок, который не мог приземлить никто.

Что будет делать Малинин дальше? Ещё в конце весны он приходил на подкаст к Полине Эдмундс и рассказывал о своих планах на семь квадов. Тогда его слова с трудом воспринимались всерьёз: сначала осиль четверной аксель, который никому не покорялся, а потом уже пробуй соединить его с другими квадами. Но, кажется, Илья говорил вполне серьёзно. И это может стать его следующей целью.