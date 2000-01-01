Самые эффектные фото фигуристки Софьи Самодуровой
Зажигательные программы и цепляющие фотосессии – это к Соне.
Выступления Сони всегда отличались энергией и экспрессией, какую бы программу она ни катала.
Яркость и харизма у чемпионки Европы – не только на льду.
Восторженные комментарии болельщиков – под каждым фото в соцсетях.
Прошлый сезон получился тяжёлым для Сони, но она не забывала радовать поклонников своей улыбкой.
Обязательную часть отпускного отчёта оценили очень хорошо.
После этих фотографий из Дубая фанаты писали, что Соне пора на обложку журнала.
На некоторых фото у Сони можно заметить татуировку львицы – под свой знак Зодиака. «Многие меня ассоциируют именно со львицей. И характер у меня боевой», – рассказала Соня в интервью.
Сейчас Софья тренирует в младшей группе Мишина и уже выводит своих учеников на выступления.
«Многие ассоциируют меня со львицей». Самые эффектные фото фигуристки Самодуровой
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