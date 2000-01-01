100 млн рублей для фигуристов. Сколько получат Валиева и Трусова за российские турниры

Призовые за первое место в рейтинге по итогам сезона

По ходу сезона фигуристы будут получать рейтинговые баллы за выступления на турнирах. По итогам сезона обладатель первого места в рейтинге получит 5 млн рублей, за второе место дадут 2,5 млн рублей, за третье – 1 млн.