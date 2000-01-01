100 млн рублей для фигуристов. Сколько получат Валиева и Трусова за российские турниры

Всё о призовых российского сезона в фигурном катании
Наконец-то спортсмены будут сражаться не только за медали и грамоты.
Сколько всего денег вложат в нашу фигурку?
Общий призовой фонд сезона составит более 100 млн рублей.
Этапы Гран-при России – 2022/2023
1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
Этапы Гран-при России среди юниоров – 2022/2023
1-е место – 200 т.р.
2-е место – 100 т.р.
3-е место – 50 т.р.
2-е место – 100 т.р.
3-е место – 50 т.р.
Финал Гран-при России – 2023
1-е место – 1 млн р. (юниоры – 300 т.р.)
2-е место – 750 т.р. (юниоры – 200 т.р.)
3-е место – 500 т.р. (юниоры – 100 т.р.)
2-е место – 750 т.р. (юниоры – 200 т.р.)
3-е место – 500 т.р. (юниоры – 100 т.р.)
Чемпионат России по фигурному катанию – 2023
1-е место – 2,5 млн р.
2-е место – 1,5 млн р.
3-е место – 1 млн р.
2-е место – 1,5 млн р.
3-е место – 1 млн р.
Первенство России по фигурному катанию – 2023
1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
Новые форматы: ЧР по прыжкам и турнир по шоу-программам
Призовой фонд чемпионата России по прыжкам (Санкт-Петербург), а также призовой фонд нового турнира по шоу-программам (Москва) составят по 10 млн рублей.
Кубок Первого канала
Общий призовой фонд КПК увеличили до 20 млн рублей.
Призовые за первое место в рейтинге по итогам сезона
По ходу сезона фигуристы будут получать рейтинговые баллы за выступления на турнирах. По итогам сезона обладатель первого места в рейтинге получит 5 млн рублей, за второе место дадут 2,5 млн рублей, за третье – 1 млн.
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