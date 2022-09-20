Возможное возвращение Загитовой и Медведевой — отличная работа федерации. Но есть и минусы

Федерацию фигурного катания России (ФФККР) в журналистской и болельщицкой среде принято ругать. За то, что делают тренировки перед важнейшими внутренними стартами закрытыми, за то, что не всегда идут навстречу при взаимодействии с фигуристами. Что уж говорить о мемном главе федерации Александре Горшкове, который никогда не в курсе свежих новостей.

Но в преддверии сезона-2022/2023, который российским спортсменам придётся провести в пределах страны, федерация приятно удивила, выкатив продуманный и по-хорошему нестандартный проект нового сезона.

Во-первых, к уже утверждённой заранее серии Гран-при России и традиционному Кубку Первому канала добавились прорывные форматы соревнований:

чемпионат России по прыжкам,

открытый турнир по шоу-программам.

Фото: Прыжковый турнир на Кубке Первого канала — 2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во-вторых, эти старты пройдут по беспрецедентным и безумно интересным правилам:

на прыжковом турнире будут соревноваться не только одиночники, но и спортивные пары,

на шоу-турнире могут участвовать все (совсем все!) — взрослые и юниоры, одиночники и парники, любители и профессионалы.

В-третьих, ФФККР удивила призовыми для самых успешных участников:

чемпионы России получат по 2,5 миллиона рублей;

общий призовой фонд новых турниров — 10 миллионов рублей;

Кубка Первого канала — 20 миллионов;

победитель нового рейтинга фигуристов станет богаче на 5 миллионов.

При этом, по утверждению генерального директора Александра Когана, бюджетные деньги не задействованы от слова совсем.

«Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнёров. Здесь нет ни копейки бюджетных денег. Это деньги, которые выделяются нашими партнёрами специально для этого сезона, чтобы мы держали высокий интерес к нашему виду спорта. Это прежде всего «Ростелеком», платёжная система «МИР», «Лига Ставок» и «Тинькофф Банк». И, естественно, это Первый канал», — передаёт слова чиновника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Почему это нереально круто?

В условиях международного бана перед федерацией стояла важнейшая и сложнейшая задача — удержать фигуристов от перехода под другие флаги. Руководству российской фигурки поступило 19 заявок на смену гражданства. Пусть и не от топов, но ведущих сборников нужно было сохранить во что бы то ни стало, и пока непонятной остаётся только ситуация Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Про Щербакову, Трусову и остальных не было даже слухов.

Деньги – отличная мотивация для фигуристов, которые в ближайшее время не смогут побороться за победы на мировых турнирах. Конечно, нужно быть спортсменом, чтобы понять сперва разочарование от недопуска, а потом найти в себе силы продолжать. Но более 100 миллионов общего призового фонда — суперрасклад, особенно в сравнении с другими зимниками. Биатлонистам выделят 60 миллионов, а лыжники в лице Елены Вяльбе как всегда молчат, считая, что победы любят тишину.

«Сколько вы сказали: 2,5 млн за победу на чемпионате России? Неплохо. Отлично. Подумаю, чтобы вернуться», — иронизирует четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун в разговоре с «Матч ТВ».

«Для моих спортсменов, Тарасовой и Морозова, это дополнительная мотивация для продолжения карьеры. Безусловно, это стимул, чтобы многие наши чемпионы, заслуженные мастера спорта ещё держались и радовали своих болельщиков», — откровенно поведал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в комментарии Metaratings.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А идея перемешать на турнире по шоу-программам мало того что все виды, но также все возрасты и категории? Мартовский турнир по шоу-программам теоретически может возродить на льду не только соперничество Евгении Медведевой и Алины Загитовой (о чём, наверное, сразу подумал каждый), но и достать из сундуков дуэль Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. А что? Евгений за!

«Хорошая история, здорово, лучше больше мероприятий. Подумаю об участии. Надо изучить вопрос, пообщаться. Это ведь не просто так — я люблю всё грамотно делать, это ведь целый процесс. В принципе, до марта время подготовиться есть», — сказал Плющенко в комментарии ТАСС.

Также на возможность участия намекнули Екатерина Боброва, Максим Траньков, Елена Радионова, Ирина Слуцкая. И вряд ли это предел!

А есть ли минусы?

Минусы есть всегда, так как вряд ли в мире бывает что-то идеальное. Жаль, что на шоу-турнире будет только один главный приз, а его обладателя будут выбирать болельщики.

Единственный победитель обесценивает старания большинства соревнующихся, где Валиева в прямом смысле может конкурировать с Плющенко. Если бы номинаций было несколько, было бы больше заявок – ведь ясно, что юниоры при желании не смогут конкурировать в артистизме со взрослыми фигуристами. А самая мощная юниорская шоу-программа — чем не приятная ачивка для спортсмена и постановщика?

Пусть бы Зинина и Акатьева соревновались в своей категории, Плющенко и Ягудин — в своей, Медведева, Загитова, Валиева и Щербакова — в своей. То же самое — про Коляду и Кондратюка, Бойкову/Козловского и Мишину/Галлямова.

«Этот турнир будут оценивать зрители — и те, которые находятся во дворце спорта, и те, кто будет смотреть по телевизору. Это будет зрительское голосование, ничем иным судейство ограничиваться не будет», — поделился Александр Коган.

Болельщики на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зрительское голосование в российском фигурном катании – изначально не лучшая идея. Даже когда фанаты решали судьбу приза зрительских симпатий на Кубке Первого канала, не обошлось без скандала между болельщицкими группировками Загитовой и Медведевой, а что будет здесь? Когда в борьбе могут быть не только Алина и Женя, но и действующие фигуристки: Трусова, Косторная, Щербакова, Валиева.

Разумеется, основное внимание сосредоточится на девушках, и в инфополе будут совершенно не подсвечены одиночники, танцоры и парники, а может, и ветераны. Даже жюри а-ля «Ледниковый период» с Татьяной Тарасовой во главе судейской бригады и помощниками-актёрами добавило бы происходящему хотя бы каплю объективности. А с имеющимися вводными возвращение Загитовой и Медведевой на соревновательный лёд может невольно навредить другим фигуристам, отняв у них заслуженную долю симпатий.

Но до середины марта ещё очень долго — так что у федерации есть время учесть недочёты и сделать фигурный праздник ещё более незабываемым.