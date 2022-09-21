Вина Валиевой доказана? Автор инсайда уже попадал в точку с новостями о фигурном катании

21 сентября на спортивных ресурсах появилась тревожная для болельщиков фигурного катания информация: мол, РУСАДА нашло достаточно доказательств вины Камилы Валиевой в допинговом деле, которое всплыло на Олимпиаде в Пекине.

«По данным источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).

Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА, они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) — подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают — по обращению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) — дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено», — написал в своём телеграм-канале Андрей Митьков.

Андрей Митьков Фото: РИА Новости

Кто он такой и можно ли ему верить?

Митьков — спортивный агент, который больше всего известен по работе с самой титулованной российской пловчихой Юлией Ефимовой и кёрлингистом Александром Крушельницким, попавшимся на мельдонии на Олимпиаде-2018. Также является основателем информационного агентства «Весь спорт».

Митьков уже попадал в точку с инсайдами — в том числе фигурными. Например, именно он в июне 2020 года раскрыл беременность Юлии Липницкой и назвал имя её избранника — бывшего фигуриста Владислава Тарасенко.

А во время последней Олимпиады он был среди тех, кто сыпал эксклюзивными новостями о деле Валиевой и был прав в том, что Камилу допустили до личного турнира, сборной ОКР пока оставили золото командного турнира, а ВАДА может опротестовать это в CAS. Правда, до обнародования имени как раз Митьков вбросил памятную версию про наркотики в допинг-пробе фигуриста.

Перед предыдущими зимними Играми — в Пхёнчхане — Митьков заявил, что комиссия МОК не пригласит на турнир участников Сочи-2014, что и произошло.

Также он правильно предсказал отказ в восстановлении ВФЛА и неучастие России в двух Олимпиадах. Последний упоминающийся инсайд был сделан 30 сентября 2019 года, и российские спортсмены действительно отправились в Токио и Пекин под нейтральным флагом.

А непопадания были?

Да! Например, летом 2020-го агентство «Весь спорт» написало о смене гражданства легкоатлеткой Марией Ласицкене — якобы она возьмёт белорусский паспорт. Муж прославленной прыгуньи в высоту сразу отреагировал.

Мария Ласицкене Фото: РИА Новости

«Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время», — написал Владас Ласицкас. Как мы знаем, Ласицкене осталась россиянкой и взяла золото на Играх в Токио.

А фанатам фигурного катания мог запомниться инсайд о гонке одиночниц в Пекин. За месяц до отборочного чемпионата России Митьков поведал, что на Игры отправятся Валиева, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

«Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», — хвалился осведомлённостью Андрей и не угадал: Туктамышева попала лишь в число запасных, а на Игры с Валиевой и Щербаковой отправилась Александра Трусова.

Верить ли Митькову сейчас, мы не знаем. Остаётся запастись терпением — в РУСАДА закончили расследование по делу Валиевой, но точных дат слушаний никто не оглашал.