«Не верим в допинг-историю». Интервью с представителем китайского фан-клуба Валиевой

«Чемпионат» продолжает серию интервью с китайскими фан-клубами наших фигуристок. Скачок в популярности после Олимпиады – колоссальный, в особенности у Камилы Валиевой. Её Игры разделились на до и после из-за известий о положительной допинг-пробе: фееричное, волнительное выступление в командном турнире и нервные, трагические прокаты – в личном.

После Пекина у Камилы появился огромный фан-клуб в Китае, который регулярно поддерживает её на выступлениях и шлёт издалека сотни килограммов подарков. Мы связались с представительницей фан-клуба и поговорили о том, почему Камила стала настолько востребованной и популярной в Китае, как сейчас болельщики относятся к отстранению российских атлетов и что думают насчёт продолжающегося допинг-разбирательства.

«Камила заслуженно била рекорды благодаря таланту и тяжелому труду»

– Наше фан-объединение – самая большая группа поддержки Камилы в Китае. Ведем аккаунты в Weibo и WeChat. К нам присоединяются поклонники всех возрастов, но бóльшая часть – это студенты или те, кто уже работает. Мне бы хотелось в первую очередь представить нашу команду, а не себя лично, показать, какая большая у Камилы группа поддержки.

– Чем вас привлекла Камила?

– Камила покорила меня своим скольжением, движениями, позами и выражением эмоций на льду. Я смотрела все её соревнования, и каждого она поражала своей красотой и силой. Она била рекорд за рекордом, и заслуженно – всё благодаря таланту и тяжёлому труду.



– Выросло ли число фанатов Камилы после Олимпиады в Пекине?

– Если быть честной, много кто из фан-клуба не придавал большое значение фигурному катанию до зимних Олимпийских игр 2022 года. Но поскольку Олимпиада проходила в Пекине, практически все в Китае заинтересовались этим событием, а также увидели там Камилу.



Всё-таки фигурное катание – это не тот спорт, который собирает огромную аудиторию в Китае, однако благодаря Олимпиаде он стал популярным, образовалась большая фан-база. В китайском интернете Камила стала известна как «шестигранный боец» (что означает её разносторонность и отсутствие недостатков).



– Почему именно русская фигуристка, а не кто-то из вашей родной страны?

– Камила – наша любимая фигуристка, потому что она гений, номер один, лучшая в женском одиночном катании. Мы любим её за то, кто она есть как человек, не только за то, какая она фигуристка. Внешность Камилы считается очень популярной и привлекательной в Китае, её называют очень красивой и милой.

К тому же какие-то вещи можно почувствовать сквозь культурные и языковые барьеры – и они трогают сердце. Такие вещи, как талант и хрупкость гения, терпение и юношеское упорство, абсолютная красота… Очень надеемся, что всё это будет в ней ещё долгое время. Мы бы хотели сопровождать её в этом процессе.

Камила Валиева Фото: t.me/teamkvalieva

– С чего началось ваше фан-объединение? Много ли сейчас фанатов у Камилы в Китае?

– Мы начали собирать аудиторию в соцсетях во время Олимпиады в Пекине, и она быстро росла – у людей появились стойкий интерес и желание общаться. Впервые мы смогли связаться с Камилой, когда она вернулась из Пекина – передали подарок через российскую группу поддержки TeamKValieva.vk. Процесс передачи запечатлели на видео. После того как ролик появился в соцсетях, все были поражены милой реакцией Камилы, когда она услышала, что это от китайских фанатов – чистое счастье! Так что наш первый раз получился очень запоминающимся. С этого момента мы поддерживали её на ледовых шоу, на экзаменах, присылали подарки на её 16-летие, перед началом учебного года… И продолжим поддерживать в новом сезоне, так что следите за нами в соцсетях и на катках!



Камила не заводила аккаунты в китайских социальных сетях, так что мы следим за ней на других платформах и затем делимся информацией с фанатами в Китае. У нас не было мысли создать официальный фан-клуб в Китае, не говоря уже о международном фан-аккаунте. Но после интервью Камилы понимаешь, что популярность не стала для неё грузом, просто пришлось пройти сквозь тяжёлые времена…

Эти слова тронули нас, так что мы подумали – больше людей должно увидеть работу китайских фанатов. Мы надеемся объединиться с болельщиками Камилы из других стран, чтобы собрать всю поддержку и направить ей. А само объединение фанатов из Китая росло очень спонтанно – благодаря любви к Камиле, её катанию. Мы надеемся дать ей некоторую эмоциональную мотивацию в карьере.



Мы хотели подарить Камиле множество презентов на день рождения, чтобы ей запомнилось её 16-летие. Так что мы сделали группу в WeChat, и к ней присоединилось огромное число фанатов!



В фан-группе Камилы в Weibo сейчас более 315 тысяч подписчиков, однако там собрались не все – также большое число поклонников есть в китайской версии TikTok. Можно сказать, что в Китае очень любят Камилу!

Выставка, посвящённая Олимпиаде в Пекине Фото: t.me/teamkvalieva

– Какой из подарков получился самым значимым и запоминающимся?

– В первую очередь нам хотелось бы сказать, что содержание и форма подарков – не самоцель для нас. Мы надеемся, что благодаря разным методам поддержки Камила почувствует нашу любовь. Мы будем вдохновлять её и помогать ей стойко проходить её путь в фигурном катании.



Мне кажется, все наши подарки несли в себе смысл, и они понравились Камиле, ведь она очень ценит любовь и внимание фанатов. Мы уже отправили множество презентов и в будущем приготовим ещё больше.



Мы готовим подарки с совершенно разным настроем. Иногда – будто старшая сестра, которая хочет порадовать младшую модной одеждой и аксессуарами, последними гаджетами и игрушками. В то же время Камила – такая спортсменка, которая вдохновляет множество людей, создающих искусство: они рисуют картины, например. Несмотря на то что сейчас не можем приехать в Россию, мы придумали и разработали огромное количество вариантов поддержки от фанатов из Китая. Они появятся на тех катках, где Камила будет соревноваться в новом сезоне.



Откровенно говоря, та поддержка, которую я описала выше, очень распространена в Китае – так делают фанаты известных актёров, певцов, участников шоу. Но для наших российских друзей это что-то новое и свежее, так что надеемся, что это вдохновит Камилу и привнесёт немного веселья в турниры.

– Сложно ли поддерживать Камилу издалека?

– Не думаю, что в этом много сложностей, даже если мы далеко и не можем приехать в Москву, чтобы посмотреть на Камилу вживую. Но мы надеемся, что сможем передать ей нашу любовь! Благодаря социальным сетям мы можем поддерживать Камилу издалека, надеемся, она чувствует нашу веру и любовь.



Раньше наибольшей сложностью была разница во времени – пять часов по сравнению с Москвой. К примеру, российские фанаты делали стрим с ледового шоу, а по нашему времени уже была глубокая ночь, практически рассвет. Когда Камила участвовала в шоу Татьяны Навки, многие из нас не ложились спать до трёх ночи, пока не поступали апдейты от Камилы или других участников спектакля.



Отдельное спасибо хочется сказать Teamkvalieva.vk (официальная группа поддержки Камилы в России. – Прим. «Чемпионата»), с которыми мы работаем на протяжении нескольких месяцев. Они очень много делают для китайских фанатов – передают подарки и помогают нам делиться любовью с K-Bao! Спасибо нашим русским друзьям за это всё.

Фото: t.me/teamkvalieva

– А что означает прозвище «K-Bao»?

– «Bao» можно перевести c китайского как «Baby» (малышка), «сокровище». Это очень милый никнейм, который выражает наше отношение к ней. Её старание, красота и сила помогли ей завоевать любовь огромного количества людей и заставить их аплодировать ей. Камила – наша лучшая малышка!



Это прозвище появилось ещё несколько лет назад, когда Камила являлась самым настоящим милым ребёнком, а сейчас «Bao» приобрело более глубокое, красивое значение в фанатской среде.

«Если Камила не может соревноваться, турниры теряют смысл»

– Бывали ли вы когда-нибудь в России или других странах на выступлениях Камилы?

– Это была первая фигуристка, которая нам понравилась, поэтому мы не бывали в России на соревнованиях. В будущем мы бы обязательно хотели увидеть катание Камилы живьём!



– Если в Китае организуют ледовое шоу с российскими фигуристками, вы бы посетили его?

– Если Камила приедет в Китай для участия в ледовом шоу, конечно, я посещу его! Неважно, в каком городе оно состоится, обязательно приеду посмотреть. Думаю, у всех китайских фанатов будет схожее мнение.



– Как вы относитесь к международному бану российских спортсменов?

– Мы выступаем против бана российских атлетов на соревнованиях, поскольку считаем, что спорт не имеет границ и не должен как-то относиться к политике. Все атлеты отдают свои годы тренировкам и тяжёлой работе. Чтобы соревнования были честными, в них должны участвовать все спортсмены, хороших атлетов сдерживать нельзя. В частности, это касается Камилы: она – лучшая фигуристка планеты, и если она не может соревноваться, то, как мне кажется, турниры теряют смысл.

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине Фото: Matthew Stockman/Getty Images

– Повлиял ли допинг-скандал с участием Камилы на ваше отношение к ней? Что вы думаете об этой ситуации?

– Мы все не верим в допинг-историю с Олимпийских игр. Китайские фанаты верят Камиле, мы все можем увидеть её возможности и её превосходство. Поскольку лучшую спортсменку сдерживают таким образом, мы поддерживаем её только сильнее и полностью ей доверяем.



Большинство болельщиков из Китая превратились в фанатов Камилы благодаря Олимпиаде. На сайте Bilibili под видео с Камилой (которое набрало миллионы просмотров) множество людей написало в комментариях: «Увидимся в Милане!». На 16-й день рождения Камилы в китайском TikTok-аккаунте новостного агентства «Синьхуа», а также в аккаунте российского посольства в Китае появлялись поздравления – и люди в комментариях также оставляли Камиле пожелания. Много людей писали: «Давайте K-Bao приедет в Китай на ледовые шоу!». Даже несмотря на то, что у Камилы нет аккаунтов в соцсетях, простые пользователи очень тепло отзываются о ней и желают ей добра.

– Чего вы ждёте от Камилы в новом сезоне?

– Мы уже знаем музыку к короткой программе – это саундтрек к фильму «Интерстеллар». Одна из моих любимых кинокартин! В этой музыке есть величие и динамика, думаю, Камиле она идеально подойдёт. Она всегда была очень дисциплинированной, держала себя в лучших кондициях, и мы очень ждём её выступлений в новом сезоне. Верю, что она преподнесёт нам множество сюрпризов! Самое главное – чтобы она оставалась здоровой.



Для грядущего сезона мы отправили множество подарков: посылка в июле весила около 50 кг. В августе мы приготовили ещё одну партию: посылку в 309 кг отправили международной доставкой из Пекина в Москву. Будем готовить дальше и анонсировать это на своей странице, надеемся, всем понравится!