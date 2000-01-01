«Будто частичка потеряна». Синицина и Кацалапов всё-таки уходят из спорта. Окончательно?

Синицина/Кацалапов завершают карьеру?
После Олимпиады в Пекине фигуристы не знали, что делать, а их тренер уже заочно отправил их на пенсию. Похоже, Вика и Никита наконец решились поставить точку.
Отлично выступили на Олимпиаде
В Китае Синицина и Кацалапов сделали свой максимум — выиграли золото в команде и серебро в личном зачёте. После такого фигуристам требовался отдых.
Однако сами Вика и Никита покидать спорт не собирались и на каждом шоу говорили, что находятся в раздумьях.
Даже приостановка карьеры их главных соперников Пападакис/Сизерона не останавливала спортсменов — у них было сильное желание кататься дальше.
Ситуацию усугубил международный бан
Из-за этого мотивация танцоров слегка изменилась: «Хотим показать, каких спортсменов теряет мир», — рассказывал Никита «Матч ТВ».
Жулин не разделял позицию учеников
Интереснее всего, что у тренера дуэта Александра Жулина была своя версия происходящего. Специалист очень непрозрачно намекал, что фигуристы завершат карьеру.
«Никите 30 лет, Вике — 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад», — говорил он «Чемпионату» ещё до Игр.
Жулин подтвердил уход Синициной/Кацалапова
Впоследствии тренер придерживался мнения, что Вика и Никита не вернутся, в том числе подтвердил уход подопечных, когда СМИ неправильно трактовали слова Кацалапова в одном из интервью.
Жулин повёлся на фейк СМИ и дал опровежение
Пришлось опровергать: «Я не так понял фейковую новость, которая появилась где-то на просторах интернета. Никита мне уже перезвонил и сказал, что ничего подобного не говорил», — сказал он «РИА Новостям».
Официальное заявление Синициной и Кацалапова
И вот Синицина с Кацалаповым наконец расставили точки над i. Их карьера официально приостановлена: «Мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться», — написали они.
Учитывая, что фигуристы недавно сыграли свадьбу, пауза в спорте для них может затянуться. Но даже если Вика и Никита уходят навсегда, мы будем их помнить и скучать.
Реакция тренера на решение о приостановке карьеры
«Сейчас будто частичка потеряна. Такие спортсмены рождаются достаточно редко. Поработать с такой парой — огромное удовольствие», — так себя чувствует Александр Жулин, равно как и все поклонники дуэта.
«Будто частичка потеряна». Синицина и Кацалапов всё-таки уходят из спорта. Окончательно?
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