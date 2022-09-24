У Тутберидзе эпидемия травм, а Туктамышева нарушила планы Мишина. Кто был лучше всех?

Что ж, дождались! Эти слова передают эмоции всех фанатов фигурного катания, когда камера показала сперва вид «Мегаспорта» сверху, а потом и тренеров за бортиками. А уж когда услышали голос Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая отсутствовала у микрофона весь прошлый сезон!
При уважении к мужчинам и парным видам больше всех ждали девушек-одиночниц. В заявке были семь фигуристок: самая старшая — 25-летняя Елизавета Туктамышева, самая младшая — Софья Акатьева, которой летом исполнилось 15. Из-за проблем со здоровьем отсутствовали Анна Щербакова и Алёна Косторная, но их отсутствие не помешало остаться под огромным впечатлением.
«Хрустальный» вновь погряз в травмах
Соревновательный сезон даже не начался, а ученицы Этери Тутберидзе уже начали рассказывать о травмах. Первой призналась Александра Трусова, откатавшаяся без тройного акселя и с ошибкой на тулупном каскаде.
«Надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления. Я каталась, а потом меня отпускали», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Затем настала очередь Камилы Валиевой, так и не рассказавшей, что кроется в зашифрованном азбукой Морзе послании в начале программы под «Интерстеллар».
«Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, она сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — сказала Камила.
Восстанавливается и юная Софья Акатьева, которая показала в прокате тройной аксель, пусть и со степ-аутом. «После травмы какое-то время было тяжело, но я старалась тренироваться по максимуму. Колено становится уже лучше, надеюсь, что всё будет хорошо», — заявила Соня.
К этому списку травмированных нужно приплюсовать не только Щербакову, но и Дарью Усачёву, которая травмировалась на этапе Гран-при прошлой осенью и не подготовилась к контрольным прокатам. Не было Майи Хромых, которая травмировала руку. Да и все болячки Алёны Косторной, которая в межсезонье перешла к Елене Буяновой, тоже были приобретены в «Хрустальном».
Проще сказать, кто у Тутберидзе не травмирован — не пожаловалась на здоровье только 15-летняя Аделия Петросян. Удивительно? Да нет — в принципе, привычно. Тутберидзе уже приучила к философии «Поднимите руку, у кого ничего не болит», но это тема для другого материала.
Аделия Петросян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Туктамышева нарушила планы Мишина
От Елизаветы Туктамышевой — Императрицы всего фигурного катания — в этот раз не ждали её визитной карточки, тройного акселя. Лиза приболела перед вылетом в Москву, и её тренер Алексей Мишин пообещал облегчённый контент.
Фигуристка не послушалась и открыла программу коронным тройным акселем. Правда, пришлось пожертвовать каскадом — последний флип получился только двойным, а прикрепить к нему тулуп не получилось.
Болельщики на трибунах тепло принимали всех без исключения фигуристок: Трусовой и Валиевой накидали мешки игрушек!
Но завела зал традиционно именно Туктамышева — ей устроили стоячую овацию. Организаторы совершенно правильно поставили Елизавету последней! Перебить эти эмоции было бы очень нелегко, особенно юниоркам. А сама спортсменка с нетерпением ждёт завтрашнего дня и проката произвольной программы.
«Выбрали музыку, поставили программу, и я её катаю. Мне кажется, более интересная у меня произвольная. Здесь главная идея — почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце», — сказала Лиза в эфире Первого канала.
Кто, кроме Туктамышевой и учениц Тутберидзе?
Прокаты открыла Софья Муравьёва из группы Евгения Плющенко — и сразу пошла на тройной аксель. Не получилось: Соня упала, но это не смазало впечатления от программы. Но фигуристка совсем не унывала.
Софья Муравьёва
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Тройной аксель не получился — начало сезона, даже если он сейчас не получился, он получится завтра, всё равно это наработка на будущее», — уверенно сказала Муравьёва и пообещала четверные прыжки, которые пока не показывала в прокатах.
А вот у тёзки Самоделкиной, которая сменила тренерский штаб и ушла к Светлане Соколовской, тройной аксель получился. Шикарный, с поднятыми вверх руками! Соня призналась, что много работает над собой — возможно, намекнув на пубертат.
«В первую очередь изменилась я — и внешне, и внутренне. И сейчас мы со всем тренерским штабом боремся с этим, стараемся что-то сделать и улучшиться», — сказала она после проката Максиму Транькову и Алине Загитовой.
Теперь ждём произвольные программы, но стоит ли ждать много четверных в условиях этой эпидемии?
- 24 сентября 2022
-
21:49
-
21:41
-
21:26
-
21:16
-
21:07
-
21:04
-
20:54
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:53
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:49