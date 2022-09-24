У Тутберидзе эпидемия травм, а Туктамышева нарушила планы Мишина. Кто был лучше всех?

Что ж, дождались! Эти слова передают эмоции всех фанатов фигурного катания, когда камера показала сперва вид «Мегаспорта» сверху, а потом и тренеров за бортиками. А уж когда услышали голос Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая отсутствовала у микрофона весь прошлый сезон!

При уважении к мужчинам и парным видам больше всех ждали девушек-одиночниц. В заявке были семь фигуристок: самая старшая — 25-летняя Елизавета Туктамышева, самая младшая — Софья Акатьева, которой летом исполнилось 15. Из-за проблем со здоровьем отсутствовали Анна Щербакова и Алёна Косторная, но их отсутствие не помешало остаться под огромным впечатлением.

«Хрустальный» вновь погряз в травмах

Соревновательный сезон даже не начался, а ученицы Этери Тутберидзе уже начали рассказывать о травмах. Первой призналась Александра Трусова, откатавшаяся без тройного акселя и с ошибкой на тулупном каскаде.

«Надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня травма спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики. Неделю не каталась, неделю был один лёд. Я бы вообще не каталась, если бы не выступления. Я каталась, а потом меня отпускали», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Затем настала очередь Камилы Валиевой, так и не рассказавшей, что кроется в зашифрованном азбукой Морзе послании в начале программы под «Интерстеллар».

«Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Сейчас становится лучше, она сильно не беспокоит, но если я неудачно упаду… Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», — сказала Камила.

Восстанавливается и юная Софья Акатьева, которая показала в прокате тройной аксель, пусть и со степ-аутом. «После травмы какое-то время было тяжело, но я старалась тренироваться по максимуму. Колено становится уже лучше, надеюсь, что всё будет хорошо», — заявила Соня.

К этому списку травмированных нужно приплюсовать не только Щербакову, но и Дарью Усачёву, которая травмировалась на этапе Гран-при прошлой осенью и не подготовилась к контрольным прокатам. Не было Майи Хромых, которая травмировала руку. Да и все болячки Алёны Косторной, которая в межсезонье перешла к Елене Буяновой, тоже были приобретены в «Хрустальном».

Проще сказать, кто у Тутберидзе не травмирован — не пожаловалась на здоровье только 15-летняя Аделия Петросян. Удивительно? Да нет — в принципе, привычно. Тутберидзе уже приучила к философии «Поднимите руку, у кого ничего не болит», но это тема для другого материала.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Туктамышева нарушила планы Мишина

От Елизаветы Туктамышевой — Императрицы всего фигурного катания — в этот раз не ждали её визитной карточки, тройного акселя. Лиза приболела перед вылетом в Москву, и её тренер Алексей Мишин пообещал облегчённый контент.

Фигуристка не послушалась и открыла программу коронным тройным акселем. Правда, пришлось пожертвовать каскадом — последний флип получился только двойным, а прикрепить к нему тулуп не получилось.

Болельщики на трибунах тепло принимали всех без исключения фигуристок: Трусовой и Валиевой накидали мешки игрушек!

Но завела зал традиционно именно Туктамышева — ей устроили стоячую овацию. Организаторы совершенно правильно поставили Елизавету последней! Перебить эти эмоции было бы очень нелегко, особенно юниоркам. А сама спортсменка с нетерпением ждёт завтрашнего дня и проката произвольной программы.

«Выбрали музыку, поставили программу, и я её катаю. Мне кажется, более интересная у меня произвольная. Здесь главная идея — почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце», — сказала Лиза в эфире Первого канала.

Кто, кроме Туктамышевой и учениц Тутберидзе?

Прокаты открыла Софья Муравьёва из группы Евгения Плющенко — и сразу пошла на тройной аксель. Не получилось: Соня упала, но это не смазало впечатления от программы. Но фигуристка совсем не унывала.

Софья Муравьёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Тройной аксель не получился — начало сезона, даже если он сейчас не получился, он получится завтра, всё равно это наработка на будущее», — уверенно сказала Муравьёва и пообещала четверные прыжки, которые пока не показывала в прокатах.

А вот у тёзки Самоделкиной, которая сменила тренерский штаб и ушла к Светлане Соколовской, тройной аксель получился. Шикарный, с поднятыми вверх руками! Соня призналась, что много работает над собой — возможно, намекнув на пубертат.

«В первую очередь изменилась я — и внешне, и внутренне. И сейчас мы со всем тренерским штабом боремся с этим, стараемся что-то сделать и улучшиться», — сказала она после проката Максиму Транькову и Алине Загитовой.

Теперь ждём произвольные программы, но стоит ли ждать много четверных в условиях этой эпидемии?