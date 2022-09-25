Иностранцы требуют посадить Тутберидзе в тюрьму. Они в гневе от новой программы Валиевой

Новая произвольная программа Камилы Валиевой стала главной сенсацией этих контрольных прокатов. Фигуристка и тренерский штаб Тутберидзе не стали молчать после скандальной Олимпиады и дали мощный отпор западным специалистам, обвинившим Камилу в применении допинга.

Яркий образ страдающей от травли в СМИ 15-летней девочки, вынужденной закрываться от телекамер капюшоном, по задумке хореографа должен был помочь спортсменке пережить травматический опыт и вернуться к обычной жизни. Но вот за рубежом такое неоднозначное послание посчитали откровенной провокацией.

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Иностранцы разозлились на Тутберидзе из-за попытки манипулировать фактами и ввязать в это всё Валиеву, которая якобы должна была исполнить роль щита для репутации лучшей наставницы мира.

Дошло даже до громогласных призывов отправить Этери Георгиевну в тюрьму.

«Они сгниют в тюрьме»

«Этери нужно посадить в тюрьму, серьёзно», — призывает freakeyfive.

«Она и её команда такие жалкие. Она могла отказаться сделать это, но не отказалась. Надеюсь, ни один из россиян не сможет вернуться на международные соревнования, пока Этери и Ко не окажутся в тюрьме и не извинятся за все украденные медали», — пишет KostOlympics

«Что за чёрт?! Это отвратительно. Этери и её приспешники сгниют в тюрьме», — делится эмоциями viktuuri0nice.

«То есть люди, которые накачали Камилу Валиеву допингом и не защитили, когда это было необходимо, сейчас ставят ей произвольную программу, изображая её жертвой конспирологической теории? Все тренеры в «Самбо-70» должны сгореть заживо!» — возмущается marielecun.

«ТимТутберидзе, на самом деле, чертовски бессовестны. Новая программа Камилы начинается с закадрового комментария – новостей о её допинге. ОНИ сделали это с ней. Это было из-за НИХ. И какого хрена они заставили её переживать что-то настолько травмирующее КАЖДЫЙ ДЕНЬ? Забаньте весь штаб Тутберидзе немедленно. Чёртов ад», — ужасается deathspiralls.

«Этери использует Камилу, чтобы снять с себя вину»

Основная претензия иностранных болельщиков — то, что Тутберидзе не должна была заставлять Валиеву снова обращаться к травмирующей теме. Фанаты возмущены тем, что тренерский штаб считает допинг оговором и не признаёт даже часть своей вины.

«Что я только что посмотрел… Почему Этери плачет?! Разве не она была причиной всего этого?! Они действительно думают, что это крутая программа? Это только если обвинения ложные, что в этом случае совершенно не так», — комментарий от icefaresk.

«Когда-нибудь будет подкаст или сериал Netflix об Этери Тутберидзе и её команде, и мир будет восклицать: «Что за?!». Допинговый скандал на Олимпиаде был лишь верхушкой айсберга. Её способность оскорблять и эксплуатировать детей, а затем изображать из себя жертву не имеет себе равных», — жёстко припечатывает ginadalfonzo.

«Не думаю, что когда-либо чувствовала себя так некомфортно, как сейчас, смотря эту программу. Я бы хотела, чтобы у кого-нибудь из ФФККР хватило смелости позвонить Этери и сказать, что произвольную программу Камилы нужно поменять», — MagiaGelada не уверена, что у этой постановки должно быть продолжение.

«Чем чаще я пересматриваю произвольную программу Ками, тем больше я понимаю, насколько Этери сильный манипулятор и как позорно изображать их и Камилу невиновными. Невиновной может быть Камила, но уж точно не команда Этери. Нельзя вот так представлять очень серьёзные темы, тем более агрессору.

Мне понравилась сама программа, но отсылка в конце ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ. Это Этери и Даниил виноваты в том, что она так вышла. Похоже, они сделали это специально, чтобы потом включить это в программу. А теперь опять винят в этом СМИ…» – строит конспирологическую теорию raemoriarty1.

«Ребят, я знаю, что это было тяжело – но, честно говоря, я думала, что это будет хуже. Например, Этери включит тонны аудионарезок из международных СМИ. Так что это луч надежды – могло быть хуже», — пытается шутить kamiontheball.

«Как я понимаю, Этери использует Камилу, чтобы снять с себя вину травматического опыта. Она ведёт себя так, будто Камилу травмировали люди, которые не хотели, чтобы она участвовала в соревнованиях, но единственная причина — сама Этери. Она использует Камилу прямо у нас на глазах», — расстраивается Tebedn.

«Чувствую себя ужасно из-за Камилы. Но всё же это именно то, чего Этери и ФФККР хотели — чтобы была реакция. Этери знает, какая у неё репутация, её не волнует, что это плохо на ней отразится. Всё для того, чтобы подпитать этим Камилу и рассказать о том, что Россия в этой ситуации – жертва», — ilias4A затрагивает и другую сторону вопроса.

«Этери заставляет Ками проживать её травматический опыт каждую произвольную программу. Правда, я не могу на это смотреть», — реакция от sspinacass.

«Программа посвящена скандалу с дедушкиным соком»

Вспоминают и о самом допинге — на Олимпиаде стало известно, что декабрьская проба «А» российской фигуристки с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. По слухам, результат пробы «Б» — такой же.

«Как китайский фанат фигурного катания, я чувствую отвращение к новой произвольной программе Камилы Валиевой. Она уничтожила Олимпиаду в Пекине и лишила многих фигуристов церемонии награждения. И теперь она катает свою программу как жертва обвинений. Да как она смеет!» — высказывается abracadabra.

«Не могу поверить, что Валиева действительно сделала произвольную программу о своём допинговом скандале», — недоумевает Lily628

«Произвольная программа Камилы Валиевой посвящена олимпийскому скандалу с дедушкиным соком, потому что «эта история должна быть рассказана». Сразу после этого матерь триметазидина и её антидопинговое агентство бросили «золотого» ребёнка под автобус», — вспоминает версию с дедушкой LaurentLanding.